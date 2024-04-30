Компании АПК могут активнее выходить на рынки капитала

Выпуск облигаций дает возможность привлечь финансирование без залога М. Стулов

Несмотря на огромный потенциал биржевых инструментов, в нашей стране мало компаний, которые выпустили облигации либо акции: на 1 января прошлого года 385 компаний выпустили облигации и 205 — акции. При этом лишь у нескольких есть и то, и другое. «При этом по базовым требованиям порядка 30 тыс. российских компаний соответствуют тому, чтобы выйти на рынок облигаций и 3 тыс. компаний — чтобы выйти на рынок акций», — рассказала в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» управляющий директор по долговым рынкам капитала компании «Финам» Мария Романцова. В том числе она обратила внимание, что очень мало компаний АПК размещают ценные бумаги на рынке капитала, а ведь агросектор очень интересен физическим лицам. «Все понимают, что у этой отрасли огромный потенциал и готовы в нее инвестировать», — считает она.



Выпуск облигаций дает возможность привлечь финансирование без залога, а также, как правило, без поручительства, это доступ к новому источнику финансирования, подчеркнула она. Кроме того, это шаг к IPO, расширение базы инвесторов. «Сначала вы выпускаете облигации, потом плавно переходите к выпуску акций. То есть, вы учитесь работать с инвесторами», — пояснила Романцова.



По данным «Финам», через облигации компании малого и среднего бизнеса могут получить порядка 200 млн руб. на два года под 18% годовых. «Звучит так, будто ставка очень высокая, но при этом есть субсидии при выходе на рынок капитала», — рассказала Романцова. Если компания крупнее и речь идет о выпуске облигаций для привлечения 3 млрд руб., то здесь можно привлекать финансирование уже по более низкой ставке, которая меньше ключевой ставки ЦБ, плюс купон — тоже на два года. Если компании нужно около 10 млрд руб. и более, то можно привлекать финансирование на более длительный срок, например, на 3,5 года и больше. «Мы рекомендовали бы в этом случае делать плавающую ставку, которая была бы привязана к ключевой», — отметила Романцова.



По ее словам, биржа сегодня значительно упростила свои требования — если раньше процесс выхода на нее занимал до двух лет, нужно было провести очень много процедур, подготовить компанию, то сегодня выход на Московскую биржу занимает три-пять месяцев. При этом привлечение капитала через публичные заимствования будет преимуществом в работе с Китаем, уверена эксперт. «Ведь если в Китае понимают, что те деньги, которые вы привлекаете для работы с ним, получены в санкционных банках, то это затруднит ваше сотрудничество либо оно вовсе прекратится. А облигации позволяют привлечь финансирование, которое не является санкционным», — пояснила Романцова.



Объем экспорта в Китай сейчас активно растет, но есть и другие направления, интересные для России в плане международной торговли. В их числе эксперт назвала страны Ближнего Востока, Африки. «Есть запросы на танкеры река-море в Иран и Египет для того, чтобы поставлять туда зерновые», — добавила она. И под такого рода сделки компании также выходят на рынки капитала для привлечения средств путем выпуска облигаций. Высокая ключевая ставка является дополнительным стимулом развития этого рынка, особенно с учетом сокращения количества льготных программ кредитования. «Ключевая ставка будет снижаться не очень быстро. В конце года, скорее всего, она опустится до 13,5-14%. Это означает, что банковские кредиты по-прежнему останутся достаточно дорогими», — прогнозирует эксперт. Все это приводит к тому, что альтернативные источники финансирования становятся все более популярными и востребованными, резюмировала Романцова.



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