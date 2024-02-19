Минпромторг планирует повысить утильсбор на сельхозтехнику

Предыдущее увеличение утилизационного сбора на сельхозтехнику произошло в 2023 году для тракторов мощностью 31-340 л. с. Freepik.com

Минпромторг вновь планирует повысить утильсбор на сельхозтехнику. Ассоциации аграриев России (включает Российский зерновой союз, Картофельный союз, Национальную мясную ассоциацию, «Руспродсоюз» и другие) и Ассоциация дилеров сельхозтехники АСХОД обратились к главе Минпромторга Денису Мантурову и главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой учесть мнение аграрной отрасли и не повышать утилизационный сбор на основные виды сельхозтехники, пишет «Коммерсантъ».



Согласно письмам, речь идет о возможном увеличении утилизационного сбора на самоходную сельхозтехнику (такую как мощные тракторы, комбайны и опрыскиватели) в 5-10 раз. Источники издания называют Минпромторг инициатором этого предложения, отмечая, что изменения могут быть внесены после выборов президента России. Минпромторг подтвердил получение обращения, отметив, что следит за ситуацией на рынке сельхозтехники. В министерстве уточнили, что окончательное решение о повышении сбора пока не принято.



Предыдущее увеличение утилизационного сбора на сельхозтехнику произошло в 2023 году для тракторов мощностью 31-340 л. с. Тогда это решение было принято без предварительных консультаций с рынком, что вызвало недовольство участников отрасли, отмечается в письме отраслевых объединений. На тот момент в России не производились тракторы мощностью 118-131 л. с., и цены на импортную технику выросли на 1,3 млн руб. С 2021 года проект по повышению утилизационного сбора не публикуется.



В обращениях представлены расчеты, согласно которым повышение сбора на трактор мощностью 340-380 л. с. в пять раз приведет к увеличению стоимости техники на 4,6 млн руб., а в десять раз — на 10,4 млн руб.; на зерноуборочный комбайн 256-325 л. с. — на 4,5 млн руб. и 10,1 млн руб. соответственно; на кормоуборочный комбайн 296-401 л. с. — на 6,3 млн руб. и 14,3 млн руб. В качестве альтернативы аграрии предлагают Минпромторгу поддержать отечественных производителей, направив средства на развитие выпуска компонентов. По данным источников «Коммерсанта», деньги от повышения утилизационного сбора будут использованы для финансирования программы 1432.



Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко считает, что повышение цен значительно увеличит издержки для сельхозпроизводителей, использующих импортную технику, однако такие меры помогут поддержать отечественные машиностроительные предприятия. По его словам, цены на запчасти для российской сельхозтехники выросли на 5-10% по сравнению с прошлым годом, в то время как для импортной техники — на 30-40%. Сегодня более 80% техники в парке «Степи» произведено в России, отметил Недужко в беседе с «Коммерсантом».



В ассоциации «Росспецмаш» сказали «Агроинвестору», что индексация и увеличение ставок утилизационного сбора не должны касаться сегментов техники, в которых нет российских альтернатив, либо они не способны полностью удовлетворить потребности рынка. Там отметили, что решение об увеличении утилизационного сбора направлено на «защиту внутреннего производства от агрессивного импорта, на развитие отечественного сельхозмашиностроения и повышение его конкурентоспособности».



Обсуждаемые меры не приведут к росту издержек аграриев при приобретении сельхозмашин и оборудования российского и белорусского производства, окажут благоприятное воздействие на отечественное сельхозмашиностроение, считает ассоциация. Производство отечественных компонентов также является важным направлением и требует внедрения для машиностроителей грантов на развитие комплектующих для сельскохозяйственной техники в размере не менее 10 млрд руб. в год в 2024—2028 годах, уверены в «Росспецмаш».



При этом господдержку заводов по выпуску компонентов некорректно рассматривать как альтернативу индексации ставок утилизационного сбора, уверены представители объединения. Они считают, что при дальнейшем резком росте импорта российские сельхозмашиностроители из-за неравных условий конкуренции могут сократить выпуск, что негативно скажется на производстве узлов и деталей. «Можно предположить, что идею о недопустимости пересмотра ставок утилизационного сбора активнее всего продвигают компании и отдельные их объединения, нацеленные на продвижение интересов импортных брендов сельхозтехники в России и не нацеленные на задачи по развитию российской промышленности», — отметили в «Росспецмаш».



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