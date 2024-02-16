разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

В России стартовал яровой сев

Аграрии Дагестана начали сеять ячмень

| «Агроинвестор» |

Его площадь может составить 29,7 млн га против 30,5 млн га год назад
Его площадь может составить 29,7 млн га против 30,5 млн га год назад

Дагестан первым из регионов России начал яровой сев, сообщает РИА «Дагестан». Сев ярового ячменя стартовал в ГУП «Чкаловский» и ГУП «Каспий», также посевная идет в СПК имени Сулейманова и СПК «Кадыркентский». К 15 февраля в республике было вспахано 55,1 тыс. га под яровые культуры. Их планируется посеять на общей площади 233 тыс. га, включая зерновые, овощи, картофель, бахчевые, технические и кормовые культуры. Озимые зерновые заняли 90 тыс. га, большая часть посевов находится в хорошем состоянии.

Основными задачами на данный момент являются обеспечение производителей всеми необходимыми ресурсами для весенних полевых работ и поддержание доступности семян и минеральных удобрений. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Дагестана поручено проводить постоянный мониторинг и организовывать заседания оперативного штаба.

По словам гендиректора аналитической компании «» Владимира Петриченко, посевная в России должна пройти спокойно. По его оценке, площадь сева составит 29,7 млн га яровых зерновых против 30,5 млн га год назад. «Следует учесть, что в прошлом году замещалось больше озимых, чем сейчас. Серьезных факторов риска для посевной я пока не вижу. Тем более, есть так называемые февральские окна, в частности, на Северном Кавказе и Ставрополье. Это позитивный фактор для урожая и яровых, и озимых», — отметил аналитик.

Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут говорит, что все сельхозпроизводители понимают значение ярового сева и активно к нему готовятся в тех условиях, которые есть. По его оценке, посевные площади сохранятся на уровне прошлого года, а под яровой пшеницей — сократятся. «Пока погода неплохая для полевых работ, но это только начало. Сев пока начался в Дагестане и Чеченской республике», — добавил эксперт.

По словам Корбута, главная проблема аграриев в данный момент — нехватка денег, потому что выручка от реализации продукции сократилась за счет ценового регулирования. «Они выбирают, где купить подешевле и покупать ли вообще. Каждое хозяйство будет решать, что с этим делать и вносить корректировки в технологии исходя из специфики текущих природно-климатических условий на данный момент в конкретном месте», — считает Корбут. 

12 февраля «Центр агроаналитики» сообщал, что в Псковской области общая посевная площадь под урожай 2024 года составит 204,5 тыс. га (в 2023 году — 194,1 тыс. га), из них зерновые и зернобобовые культуры займут 42,7 тыс. га, рапс — 12,8 тыс. га, картофель — 6,7 тыс. га, овощи открытого грунта — 1,9 тыс. га. Кормовые культуры будут посеяны на 140,2 тыс. га. Сейчас сельхозпроизводители ведут подготовку техники к полевым работам. Под урожай текущего года предприятия региона посеяли озимые зерновые на площади 24,07 тыс. га и озимый рапс на 7,27 тыс. га. В зиму эти культуры ушли в хорошем состоянии.

6 февраля ГТРК «Брянск» сообщала, что в сельхозпредприятиях Брянской области идет подготовка к посевной. На завершающем этапе ремонт сельхозтехники для проведения ярового сева, боронования и подкормки озимых культур. Для весенней кампании приготовлено 24 тыс. т семян зерновых и зернобобовых культур. Этот объем полностью закрывает потребности сельхозпредприятий. Хозяйства приобретают недостающие семена кукурузы, люцерны, овощных и технических культур. В этом году яровые в регионе займут 450 тыс. га.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2024
Бизнес в традиции. Национальные особенности ведения бизнеса в восточных странах

«Агротехника и технологии»

Бизнес в традиции. Национальные особенности ведения бизнеса в восточных странах
«Агроинвестор» №02, февраль 2024

Журнал

«Агроинвестор» №02, февраль 2024
Не хлебом единым. Почему агробизнес считает важными инвестиции в социальные проекты

«Агроинвестор»

Не хлебом единым. Почему агробизнес считает важными инвестиции в социальные проекты
Кисломолочная зависимость. Почему российские йогурты, творог и сыр делаются на импортных заквасках

«Агроинвестор»

Кисломолочная зависимость. Почему российские йогурты, творог и сыр делаются на импортных заквасках