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Минсельхоз планирует расширить программу субсидирования покупки сельхозтехники

Она станет доступна для приобретения не только тракторов, но и комбайнов, кормоуборочной техники

| Агроинвестор |

Программа 1432 предусматривает предоставление субсидий производителям отечественной сельхозтехники для продажи ее аграриям со скидками
Программа 1432 предусматривает предоставление субсидий производителям отечественной сельхозтехники для продажи ее аграриям со скидками

Госпрограмма предоставления субсидий производителям сельхозтехники 1432 будет расширена, сейчас обсуждает этот вопрос с Минпромторгом, сказал замминистра сельского хозяйства Андрей Разин в ходе XV съезда »). По его словам, программа может начать действовать на закупку не только тракторов, но и комбайнов, а также кормоуборочной техники. Это необходимо, чтобы цены на сельхозтехнику были стабильны в течение всего сельхозсезона, а также для ее достаточного предложения на рынке. «Мы будем искать решения, которые минимизируют риски роста себестоимости производства. Мы видим, что любая дополнительная копейка в себестоимости сейчас является запретительной для дальнейшего развития того или иного направления в сельском хозяйстве», — отметил Разин. 

Программа 1432 реализуется с 2013 года. Она предусматривает предоставление субсидий производителям отечественной сельхозтехники для продажи ее аграриям со скидками. В 2023 году на эту программу изначально было выделено 2 млрд руб. из федерального бюджета. В середине года Минпромторг объявил о решении направить еще 3,2 млрд руб. Позднее было объявлено, что лимиты будут дополнительно увеличены на 2,8 млрд руб., достигнув в итоге 8 млрд руб. на год. Этот объем финансирования соответствует уровню 2022 года. В целом в последние годы финансирование этого направления сокращалось. Например, в 2020 году на программу выделили 12 млрд руб., а в 2021 году — 10 млрд руб. Представители ассоциации «» неоднократно отмечали необходимость увеличения финансирования программы.

Федеральный бюджет на 2024 год и на плановый период 2025—2026 годов предполагает, что субсидии производителям сельскохозяйственной техники увеличатся на 6 млрд руб. в год. На заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что дополнительное финансирование программы 1432 позволит обеспечить поставку порядка 6 тыс. российских и белорусских тракторов. По его словам, размер субсидий на закупку техники будет учитывать различные факторы, включая удаленность территорий и организацию логистики. Например, для аграриев Дальнего Востока скидка по программе 1432 будет увеличена с 15% до 20%, что поможет компенсировать расходы на транспортировку техники в отдаленные регионы. Для сельхозпроизводителей из новых регионов дисконт будет составлять 15%. Такой же размер скидки продолжит действовать для аграриев из Калининградской области, Крыма и регионов Сибирского федерального округа. Для всех остальных регионов она составит 10%.

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