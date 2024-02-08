«Росспецмаш» предупредила о возможном снижении производства сельхозтехники

Аграрному бизнесу будет намного сложнее приобретать машины и оборудование под 9-10%, чем под 5-6% «Росспецмаш»

В России сложилась ситуация, когда кредиты на коммерческих условиях стали запредельно дорогими, меры господдержки, в частности программы 1432, финансируются в недостаточных объемах, а доходы аграриев находятся на низком уровне. Все это может привести к снижению производства сельхозтехники, сокращению рабочих мест на предприятиях и росту социальной напряженности. Такое мнение «Агроинвестору» озвучили в ассоциации «Росспецмаш». Минсельхоз ранее отнес производство сельхозтехники к неприоритетным отраслям, льготные кредиты для которых будут дороже.



На сегодняшний день в АПК используется достаточно много сельхозтехники, срок эксплуатации которой превышает 10-15 лет. Обновление машинно-тракторного парка — это одна из стратегических задач в рамках обеспечения продовольственной безопасности страны. В «Росспецмаш» отметили, что аграрному бизнесу будет намного сложнее приобретать машины и оборудование под 9-10%, чем под 5-6%.



В этой связи еще большую актуальность приобретает такой механизм поддержки аграриев по модернизации парка, как программа 1432, уверены в ассоциации. «Потому что это постановление можно комбинировать с другими механизмами господдержки, с теми же льготными кредитами или льготным лизингом. Таким образом, данная программа позволяет снизить финансовую нагрузку на аграриев. Ведь часто они могут приобрести сельхозтехнику только тогда, когда на нее действует скидка», — рассуждают в ассоциации.



Поэтому «Росспецмаш» видит необходимость в увеличении финансирования этой меры господдержки до 20 млрд руб. Также аграрному бизнесу и машиностроителям нужно предоставлять льготные кредиты по ставкам 0-1%. «Важно отменить ограничения для сбыта продукции АПК на зарубежных рынках, гарантировать минимальные цены на сельхозпродукцию на российском рынке, предоставить адресную продовольственную помощь малоимущим слоям населения, увеличить объемы страхования урожая, снизив страховые премии, расширить объем льготных перевозок сельхозпродукции железнодорожным транспортом», — предлагает ассоциация. Там уверены, что в случае принятия этих мер аграрный бизнес сможет своевременно и в необходимом объеме обновлять парк техники и оборудования.



Коммерческий директор ГК «Мировая техника» Олег Александров согласен с опасениями и предложениями «Росспецмаш». По его словам, сейчас производители испытывают ряд сложностей с импортозамещением и в целом с адаптацией к новым реалиям. «Хотя в то же время целый ряд иностранных производителей ушел с рынка, поэтому у них есть достаточно существенный карт-бланш», — сказал он «Агроинвестору». По словам Александрова, спрос на технику сейчас достаточно низкий. Это связано с тем, что в прошлые годы были достаточно неплохие объемы производства и продаж. Сейчас продажи упали почти вдвое, он связывает это с тем, что сельхозпроизводители ждут возобновление финансирования, многие просто отказываются приобретать технику без льготных кредитов, коммерческая ставка почти никого не устраивает.



В январе заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин говорил, что программа предоставления субсидий производителям сельхозтехники 1432 будет расширена на закупку не только тракторов, но и комбайнов, а также кормоуборочной техники. Целью расширения программы является обеспечение стабильных цен на сельхозтехнику в течение всего сельхозсезона и гарантированное наличие ее на рынке. Разин отмечал, что важно найти решения, которые помогут снизить риски повышения себестоимости производства, поскольку любое увеличение издержек может препятствовать развитию сельскохозяйственного сектора.



Программа 1432 была запущена в 2013 году и предусматривает предоставление субсидий отечественным производителям сельхозтехники для продажи ее аграриям со скидками. В 2023 году на эту программу изначально было выделено 2 млрд руб. из федерального бюджета. В середине года Минпромторг объявил о дополнительном выделении 3,2 млрд руб. Позднее было объявлено об увеличении лимитов на 2,8 млрд руб., итоговый объем финансирования составил 8 млрд руб. в год. Этот объем финансирования соответствует уровню 2022 года. В последние годы финансирование программы сокращалось: например, в 2020 году было выделено 12 млрд руб., в 2021-м — 10 млрд руб. Представители ассоциации «Росспецмаш» неоднократно подчеркивали необходимость увеличения финансирования программы. Федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов предполагает увеличение субсидий производителям сельскохозяйственной техники на 6 млрд руб. в год.

