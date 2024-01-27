Аграрии оценили, как подорожает предстоящий весенний сев

Большинство опрошенных «Агроинвестором» сельхозпредприятий уже закупили основные средства производства для весеннего сева. Его стоимость, по подсчетам участников рынка, увеличится относительно прошлого года. Болезненным для предприятий в этом сезоне может стать вопрос с поставками зарубежных семян — не все привычные производители получили разрешения на ввоз своей продукции в Россию.
В группе компаний «Иррико» (Ставропольский край) основной объем средств защиты растений, удобрений и семян уже закуплен. «У группы многолетние налаженные связи с партнерами, поэтому поставщиками по-прежнему остаются крупные производители и дилеры», — делится ее коммерческий директор Виктория Асхабалиева. Сейчас инженерная служба «Иррико» активно ведет работу по плановому ремонту техники и формированию потребности к дополнительной закупке. Поскольку техника в основном импортная, приходится постоянно искать новых поставщиков, которые смогут своевременно обеспечить запчасти в полном объеме.
Агрохолдинг «Степь» начинает подготовку к весеннему севу заранее — контрактация по всем видам затрат стартует минимум за полгода. «К посевной этого года заблаговременно было закуплено все необходимое для успешного проведения кампании: семена, средства защиты растений, а также ГСМ и запасные части для сельхозтехники», — говорит гендиректор агрохолдинга Андрей Недужко. «Степь» следит за ситуацией на рынке, основными тенденциями и заранее перестраивает свои закупочные процессы. За счет ранней контрактации по всем видам позиций компания максимально нивелирует рост цен при закупках.
«В целом для посевной кампании у нас все готово», — оценивает совладелец и директор агрохолдинга «Дары Малиновки» (Красноярский край) Анна Герман. Единственное, что компания еще докупает — это запчасти для ремонта техники: на 25 января было приобретено около 50% от необходимого объема комплектующих. «Сейчас мы ждем поставку запчастей для импортных комбайнов и тракторов — их заказали еще в прошлом году. Пока острых проблем с поставкой запасных частей мы не наблюдаем», — делится руководитель. Она добавляет, что есть небольшие трудности с поставкой некоторых узлов на импортную технику, в основном это связано с санкциями. «Мы справляемся, закупая все необходимое через третьи страны. В этом году мы вынуждены поменять ряд поставщиков на российскую и импортную технику, так как цены увеличились на 25-30%. Сейчас мы прорабатываем дополнительные альтернативы по поставкам», — добавляет Герман.
Предприятия группы хозяйств «АгроГард» на предстоящий весенний сев полностью обеспечены удобрениями, законтрактовано 100% от общей их потребности. Продолжаются закупки семян и средств защиты растений. «На текущий момент в целом закуплено 72% семян от общей потребности: зерновых — 97%, технических культур — 70%, сахарной свеклы — 37%. Что касается СЗР, то сейчас заключены контракты на поставку примерно 50% от общей их потребности», — приводит данные гендиректор агрохолдинга Павел Царев.
Он обращает внимание, что возникают сложности с закупками семян, что обусловлено уходом с рынка иностранных производителей, а также квотами на импорт. «Наиболее сложная ситуация в этом году с семенами подсолнечника и сахарной свеклы, — рассказывает руководитель. — Поставщики не смогли полностью закрыть потребности по подсолнечнику от компаний “Лимагрейн”, “Сингента”. Были сложности, и приходилось собирать необходимые объемы по нескольким поставщикам, в том числе по тем, с которыми мы ранее не работали или работали по небольшим объемам». При этом, обращает внимание Царев, если с семенами подсолнечника есть возможность рассматривать замены на других оригинаторов и сорта, то с семенами сахарной свеклы ситуация напряженная. «Такие бренды семян сахарной свеклы как “Сингента”, “Марибо Хиллесхог”, “СесВандерХаве” до сих пор не получили квоты на ввоз в Россию, а альтернатив им нет», — подчеркивает он.
По закупкам СЗР «АгроГард» особых сложностей не испытывает, большую часть потребностей закрывают отечественные производители: «Щелково Агрохим», «Август». «По удобрениям есть некоторые задержки отгрузок при транспортировке по железной дороге, мы внимательно следим за ситуацией и находимся в постоянном контакте с поставщиком», — добавляет Царев.
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Затраты на средства производства ощутимо выросли за последний год, в первую очередь за счет цены на средства защиты растений, удобрения и запчасти для техники, отмечает Асхабалиева. «Так как СЗР даже отечественного производства имеют в составе импортное сырье, то их цена зависит от курсов валют, — поясняет она. — Кроме того, удобрения являются биржевым товаром, их стоимость зависит от спроса, а он высок. Что касается запчастей, то их поставка сейчас осуществляется по более длинному и сложному логистическому пути, что также повышает их закупочную стоимость».
В условиях ограниченного предложения на рынке цены на семена к концу 2023 года стали расти. «По нашей текущей оценке, рост цен на семена кукурузы составил до 10%, подсолнечник — до 15%, сахарной свеклы — до 38%», — перечисляет Царев. Затраты на СЗР в «АгроГарде» планируют удержать на уровне прошлого года, в том числе за счет поиска аналогов и увеличения доли закупок отечественной продукции. По минеральным удобрениям с учетом того, что контракты заключены на 100% потребности, видно, что цены закупок под производственный цикл 2024 года сложились ниже уровня предыдущего года на 10-11%, делится руководитель.
Если оценивать рыночную ситуацию в целом, то на данный момент можно констатировать рост цен по нескольким позициям, говорит Андрей Недужко. «Цены на различные семена выросли в среднем на 15-20%, запчасти для отечественной сельхозтехники прибавили в цене 5-10%, импортные комплектующие — 30-40%, — уточняет он. — Больше всего подорожала оплата труда, а также топливо и логистические услуги».
По наблюдениям Анны Герман, наиболее существенно в статье затрат на посевную у «Даров Малиновки» увеличились расходы на ремонт техники, так как запчасти существенно подорожали. Запчасти для машин российского производства теперь стоят на 20% больше, а импортные комплектующие увеличились в цене сразу на 30%.
Агрохолдинг «Зерно Жизни» (Самарская область) ежегодно вкладывает сотни миллионов рублей в тракторы, комбайны, посевные комплексы и прочую сельскохозяйственную и не сельскохозяйственную технику. Не стала исключением и подготовка к наступающему сезону. «В актуальном списке приобретений полтора десятка комбайнов Acros 595+, тракторы RSM 2375, опрыскиватели “Туман-2М”, посевные комплексы Amazone Primera DMC и “Дон-651”, сеялки Kinze 3605, разбрасыватели удобрений Amazone, а также запчасти на несколько десятков миллионов рублей, — перечисляет гендиректор компании Андрей Зорин. — Вспомогательную же технику — погрузчики, малые трактора, автомобили, топливозаправщики, бункеры-перегрузчики
На сегодняшний день почти все, что было приобретено, уже находится на предприятиях «Зерна Жизни», все остальное либо уже «присмотрели», либо авансировали, добавляет Зорин. «Всего один вопрос осталось решить — по телескопическим погрузчикам. Ранее мы предпочитали JCB, надежнейшие и производительные. К примеру, один из таких погрузчиков был куплен более десяти лет назад, с тех пор работал каждый день, и ни разу в двигатель не заглядывали! Однако сейчас такая техника — на рынке она есть — стоит очень дорого. Китайские же аналоги, как показал прошлый сезон, качеством похуже», — отмечает руководитель.
Все посевные комплексы компания купила еще осенью, а тракторы, комбайны и прочее — в начале декабря, и с учетом льгот по госпрограммы 1432 получилось неплохо, доволен Зорин. Даже сейчас кое-что удается приобретать по ценам прошлого года.
Поскольку хозяйства агрохолдинга «Зерно Жизни» работают по no-till, средства защиты растений — одна из главных статей производственных расходов. В этом году сумма затрат на них превысит полмиллиарда рублей. «С наличием препаратов на российском рынке вопросов нет — все, что нужно для защиты наших посевов, уже законтрактовано и авансировано, — рассказывает Зорин. — В том числе гербицид “Мерлин Флекс” для нута, который в последние годы был недоступен из-за санкций». Цены на СЗР устанавливаются в долларах и весьма чувствительны к курсу рубля. «Кроме того, импортеры — Bayer, BASF и другие — планово подняли цены на 5-10%. Однако стоимость глифосата — ключевого для нас препарата — существенно снизилась и почти сравнялась с уровнем цен до СВО в долларах, но в рублях, конечно, получается дороже».
Стоимость удобрений, по наблюдениям руководителя, тоже растет. Например, по сравнению с прошлым годом цена аммиачной селитры поднялась примерно на 10%. Дефицита ни по части селитры, ни по части сложных удобрений не наблюдается и не ожидается, добавляет глава холдинга.
Семенное хозяйство «Кармала», входящее в состав компании, и семенной завод «Зерно Жизни» в полной мере обеспечивают потребность агрохолдинга в элитных семенах зерновых (озимой и яровой пшеницы, дурума, ячменя), зернобобовых (гороха и нута) и масличного льна. И даже остается на продажу.
Кукурузой в «Зерне Жизни» никогда особо не увлекались, а в этом году решили и вовсе ее не сеять. «Но вот с импортными гибридами подсолнечника вопрос остается открытым, — подчеркивает Зорин. — Планируемое Минсельхозом введение квот на импорт (и, как следствие — предстоящий дефицит высокопродуктивного семенного материала), без сомнения, отразится на урожайности, что в пересчете на отведенные у нас под эту культуру около 25 тыс. га приведет к потерям в сотни миллионов рублей». Более того, ожидается, что цена гибридов, которые все-таки будут ввезены в Россию по квотам, или тех, которые производятся в России из родительских линий иностранных компаний, сильно вырастет — по предварительной информации от поставщиков, чуть ли не втрое, опасается Зорин.
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