Правительство выделит дополнительно 20 млрд рублей на льготные кредиты для АПК

Ранее льготные кредиты выдавались по фиксированной ставке не выше 5%, теперь ставка плавающая Ю. Эйвазова

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что на субсидирование льготных кредитов для агросектора будет выделено дополнительно 20 млрд руб. Он отметил, что средства будут использоваться для проведения сезонных полевых работ, что крайне важно во время начала подготовки к весенней посевной, которая уже началась в регионах России. По его словам, такое финансирование позволит осуществить значительные инвестиционные проекты в отрасли, способствуя не только увеличению производства, но и расширению переработки сельскохозяйственного сырья на местных предприятиях.



В конце января глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил, что вопрос о дополнительном выделении 20 млрд руб. на льготное кредитование сельхозсектора в 2024 году рассматривает. «В свете увеличения ключевой ставки мы вносим некоторые изменения в нормативные акты для сохранения возможности предоставления льготных кредитов», — цитировал министра «Интерфакс». Патрушев также отмечал, что производители зерна в этом году получат дополнительные 10 млрд руб. господдержки, кроме уже выделенных им 60 млрд руб.



Гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков рассказал «Агроинвестору», что механизм льготного кредитования был очень существенной поддержкой, важнее субсидий. «Благодаря этому механизму сельское хозяйство с 2006 года начало возрождаться, поэтому увеличение ставки негативно скажется на отрасли», — считает он. Кроме того, доходность сельхозпроизводителей падает уже третий год подряд, отметил Поляков.



По его мнению, изменение механизма льготного кредитования приведет к снижению объема инвестиций в АПК. «Далеко не все могут себе позволить ставку 7-9%. Нужно учитывать резкое удорожание сельхозтехники в последние годы, рост стоимости строительства, а теперь еще и подорожание кредитов. Все это, безусловно, отразится на инвестициях в основной капитал», — думает Поляков.



Ранее из-за жесткой денежно-кредитной политики Минсельхоз решил изменить механизм льготного кредитования сельскохозяйственного сектора. Ранее льготные кредиты выдавались по фиксированной ставке не выше 5%, однако было решено ввести плавающую ставку. Формулы расчета ставки различны для приоритетных направлений, где не достигнуты показатели продовольственной безопасности других отраслей сельского хозяйства. Среди приоритетных направлений выделяются селекция, генетика, молочное скотоводство, птицеводство, производство яиц, хлебопекарные и мукомольные производства, а также первичная переработка животноводства. К числу «остальных» направлений относятся мелиорация и маркировка, говорила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.



Для приоритетных направлений ставка рассчитывается как 30% от ключевой ставки Центробанка плюс 2%, а для остальных — как 50% плюс 2%. Например, при текущем значении ключевой ставки (16%) для приоритетных направлений кредиты будут предоставляться под 6,8%, а для остальных — под 10%, писал «Коммерсантъ». В Минсельхозе подчеркивали, что при изменении ключевой ставки процент по кредитам для заемщиков также будет меняться.



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