Льготное кредитование АПК с привязкой к ключевой ставке планируется начать с 10 февраля

Птицеводство стало одной из приоритетных отраслей для получения льготных кредитов Е. Разумный

Минсельхоз планирует начать финансирование сельхозпроизводителей через льготное кредитование, привязанное к ключевой ставке Банка России, с 10 февраля. Об этом сказала заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова, слова которой приводит «Прайм». Изменения в механизм льготного кредитования с учетом привязки к ключевой ставке ЦБ были рассмотрены министерством в конце прошлого года из-за значительного роста этой ставки. По словам Фастовой, новый механизм был согласован с соответствующими ведомствами и одобрен правительством.



«При ставке 16% вопрос льготного кредитования становится очень актуальным. Мы стремимся сохранить темпы и обеспечить сельскохозяйственных производителей льготными кредитами, но при такой ставке мы понимаем, что не можем сохранить текущие объемы, поэтому возникла идея перейти к плавающей ставке», — пояснила замминистра. Для определенных отраслей ставка кредитования будет ниже. «В настоящее время у нас ставка рефинансирования составляет 16%, приоритетные субъекты будут получать льготный кредит по ставке до 6,8%, что будет максимальной ставкой для них, для всех остальных — до 10%», — пояснила Фастова.



Среди приоритетных направлений финансирования будут малые формы и личные подсобные хозяйства, участники ФНТП развития сельского хозяйства, деятельность в области селекции и генетики, молочное скотоводство и переработка молока, а также овцеводство в Северо-Кавказском федеральном округе. Также в список приоритетных отраслей вошли птицеводство, садоводческая деятельность, хлебопечение и мукомольная отрасль, первичная переработка продукции животноводства.



Неприоритетные направления включают производство сельскохозяйственной техники, оптово-распределительные центры и хранилища, переработку плодоовощных культур, элеваторы и производство зерна, мелиорацию, маркировку, производство аквакультуры, тепличные комплексы для выращивания цветов и пункты приемки и первичной последующей переработки свиней.



В частности, Минсельхоз ожидает увеличения спроса со стороны производителей бройлеров на льготные инвестиционные кредиты, отметила Фастова. С начала декабря 2023 года производители бройлеров получили возможность получать льготные инвестиционные кредиты. Эти средства могут быть направлены на приобретение оборудования, строительство и модернизацию птицеводческих комплексов для увеличения производства. «Эта программа будет действовать весь 2024 год. Пока в декабре был одобрен лишь один кредит, но мы планируем начать выдачу кредитов в феврале, и надеемся на больший интерес. Предполагаем, что спрос увеличится во второй половине года, когда производители подготовят проекты и заключат соглашения с банками», — рассказала Фастова. По ее словам, поскольку отрасль является приоритетной, заявки на льготные кредиты птицеводам могут быть одобрены оперативно.



Льготное кредитование является основным механизмом финансирования сельхозсектора, подчеркнула Фастова. В бюджете на 2024 год почти половина средств из объема господдержки в 529 млрд руб. предусмотрена именно на эту меру. Сейчас на рассмотрении у премьер-министра Михаила Мишустина находится распоряжение на дополнительные 20 млрд руб. на новые кредиты, таким образом, общая сумма составит 211 млрд руб., тогда как изначально было запланировано 191 млрд руб., добавила Фастова. Годом ранее на льготное кредитование был выделен 201 млрд руб. субсидий.



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