В 2024 году правительство выделит 8 млрд рублей на поддержку фермеров

Для получателей гранта «Агростартап» установлен минимальный размер в 1,5 млн рублей В. Бычков

В 2024 году правительство выделит около 8 млрд руб. на поддержку фермерских хозяйств, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. В 2023 году эта субсидия составила более 6 млрд руб. Увеличение финансирование необходимо для повышения эффективности сельского хозяйства. По словам главы кабмина, подписанное постановление уточняет порядок предоставления средств. Так, теперь для получателей гранта «Агростартап» установлен минимальный размер в 1,5 млн руб. и расширены области использования этих средств. Грант стало возможным использовать и на покупку саженцев и ягодных культур.



«В каждом регионе будут самостоятельно определять приоритетные сферы деятельности для возмещения части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам», — отметил Мишустин. Он также уточнил, что приобретение ягод у личных подсобных хозяйств добавлено в перечень приоритетных сфер деятельности. Мишустин сообщил, что для тех, кто работает в Сибири, станет более доступной агропромышленная техника, компенсация ее стоимости увеличена с 50% до 60%, но общий объем таких выплат не должен превышать 10 млн руб.



Кроме того, теперь в число сельскохозяйственных потребительских кооперативов будут включаться потребительские общества, у которых не менее 70% выручки формируется за счет заготовки, хранения, переработки и сбыта сельхозпродукции. Это решение позволит расширить число предприятий, получающих государственную поддержку.



Мишустин выразил надежду, что благодаря принятым мерам еще больше людей смогут начать свое дело, и россияне будут обеспечены качественными отечественными продуктами питания. Премьер-министр напомнил слова президента Владимира Путина о том, что «российское сельскохозяйственное производство демонстрирует высокие темпы роста и укрепляет свои позиции». «Очень важно сохранить эту динамику, обеспечивая аграриев стабильной работой и устойчивыми кооперационными связями», — подчеркнул премьер-министр.



В декабре в ходе пресс-конференции Путин отмечал, что фермерские хозяйства играют значительную роль в обеспечении разнообразия ассортимента сельхозпродукции на внутреннем рынке. Они производят около 15% общего объема сельхозпродукции, по словам президента, 40% государственной помощи для поддержки сельского хозяйства направляется на поддержку фермерских хозяйств. Он также отмечал, что небольшим животноводческим предприятиям оказывается всесторонняя помощь в рамках различных программ, и заверял, что эта работа будет продолжена.



В сентябре первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут сообщала, что объем государственной поддержки фермеров в России в 2024 году может быть увеличен. Лут также подчеркнула, что правительство планирует сохранить все действующие меры поддержки фермеров, включая гранты, субсидии для фермеров и сельской кооперации, льготное кредитование и другие прямые меры поддержки.



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