Минсельхоз заявили об оттоке 200 тысяч кадров из АПК

За последние десять лет производительность труда в агропромышленном комплексе значительно выросла flickr.com

За год из агропромышленного комплекса в России ушло около 200 тыс. работников, что составляет 3,2% от общего числа сотрудников сектора АПК. Об этом на Всероссийском научно-образовательном аграрном форуме в Ставрополе сказала первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, пишет ТАСС. По ее словам, всего в отрасли трудятся примерно 6 млн человек. Лут отметила, что за последние десять лет производительность труда в агропромышленном комплексе значительно выросла. По прогнозам, в ближайшие шесть лет этот показатель должен увеличиваться в среднем на 2% ежегодно.



«Несмотря на увеличение производительности труда, нам необходимо сохранить количество работников в АПК на необходимом уровне. Это вызов для нас, так как мы не сможем успешно развиваться и конкурировать на мировом рынке, если численность работников в отрасли будет сокращаться. Наша главная задача — обеспечить нашу отрасль квалифицированными кадрами во всех областях», — подчеркнула Лут. По ее словам, к 2030 году в секторе АПК должны быть заняты не менее 6,2 млн человек. В начале февраля министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев оценивал, что к 2030 году дефицит рабочей силы в агропромышленном комплексе может составить от 30 тыс. до 50 тыс. человек.



Также Минсельхоз с 2025 года планирует распределять контрольные показатели приема в аграрных вузах только по профильным специальностям, пишет ТАСС со ссылкой на слова Лут. Непрофильные направления вузы смогут поддерживать только за счет внебюджетного финансирования. «Умеете заниматься непрофильными направлениями, у вас есть преподавательский состав, есть помещения, занимайтесь этим, но только за внебюджетные деньги. Весь бюджет с 2025 года, это наша задача, перераспределяем на наши профильные направления. Нам нужно готовить больше кадров для себя, чтобы мы не остались без этих кадров», — сказала она. Сейчас в России работают 57 аграрных вузов, контрольные цифры приема на 2024/2025 учебный год составят 50 тыс. человек.



Президент Владимир Путин ранее говорил, что в сфере АПК критически важно повышать производительность труда с помощью цифровых технологий, автоматизации производства и управленческих процессов, писал «Интерфакс». По словам главы государства, это должно прямо вести к улучшению условий труда специалистов, к повышению их доходов.



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