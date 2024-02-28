В 2023 году малые сельхозпроизводители собрали около половины всего урожая

Законопроект об агроагрегаторах для сбыта фермерской продукции находится в стадии подготовки ко второму чтению Pxhere

В 2023 году российские фермеры и малые сельхозорганизации собрали примерно половину всего объема урожая зерновых, сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР). Он отметил их значительный вклад в производство молока, мяса, картофеля, овощей и ягодной продукции. По предварительным данным, доля КФХ в общем объеме сельхозпроизводства составила 15%, говорится на сайте агроведомства.



Патрушев также отметил, что государство направляет значительные средства на развитие сельхозпроизводства, выделяя малым предприятиям до половины всех необходимых ресурсов. В 2023 году валовой сбор зерновых в бункерном весе превысил 151 млн т, это второй результат после рекордного 2022 года. Патрушев подчеркнул важность участия фермеров и малых сельхозорганизаций в обеспечении продовольственной безопасности страны и поддержке аграрного сектора.



Также в ходе съезда Патрушев рассказал, что Минсельхоз рассматривает возможность внедрения специальной системы маркировки молочной продукции для небольших семейных хозяйств и надеется на скорое принятие закона об агроагрегаторах, пишет «Парламентская газета». Министр подчеркнул готовность государства улучшать систему поддержки отрасли, включая предоставление льготных кредитов и другие меры. Он сообщил и о появлении нового гранта в 2024 году для поддержки начинающих кооперативов. Кроме того, министерство планирует продолжать привлекать личные подсобные хозяйства к производству товарной продукции и объединять их в кооперативы.



Законопроект об агроагрегаторах для сбыта фермерской продукции находится в стадии подготовки ко второму чтению. Малые сельхозкомпании сталкиваются с трудностями при продаже своей продукции из-за жестких требований к объему, упаковке и документации для поставок в крупные магазины. В этой связи число розничных рынков постепенно сокращается, а фермеров вытесняют оптовики-перекупщики. Механизм агроагрегаторов поможет малым хозяйствам собирать и продавать сельхозпродукцию на своих площадках, а также упростит процесс решения технологических задач, пояснил глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.



Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам и президент АККОР Владимир Плотников в ходе съезда выразил обеспокоенность уходом кадров из сельского хозяйства. Он предложил приоритетное поступление в аграрные вузы для тех студентов, которые обязуются вернуться работать на село, в первую очередь детей фермеров, как один из способов решения проблемы. По словам Патрушева, Минсельхоз надеется на поддержку АККОР в анализе потребностей отрасли в кадрах и повышении престижа аграрной профессии.



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