ФАС может проверить всю цепочку зернового рынка на наличие сговоров

Внимание к зерновому рынку могло быть вызвано ростом внутренних цен на фоне активного экспорта зерновых Е. Разумный

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) учтет рекомендацию Госдумы провести анализ конкуренции на зерновом рынке, а также в сегменте услуг перевозки и хранения зерна в портах на предмет наличия вертикального сговора. Это следует из письма главы ФАС Максима Шаскольского первому зампреду комитета Госдумы по защите конкуренции Игорю Игошину, на которое ссылаются «Известия». Близкий к службе источник издания говорит, что ФАС может начать проработку мер борьбы с нарушениями конкуренции, если будут подтверждены вертикальные соглашения компаний-производителей, зернотрейдеров, а также владельцев портов и инфраструктуры для хранения продукции.

«Очевидно, ФАС планирует повысить прозрачность российского зернового рынка — речь идет как о производителях, так и о торговых и транспортных компаниях, которые бывают аффилированы с производителями. Если антимонопольная служба выявит соглашения, препятствующие конкуренции, то может начать дополнительные проверки», — рассказал изданию член экспертного совета при ФАС Дмитрий Тортев. По его словам, примерами таких соглашений могут быть случаи, когда крупные агрохолдинги договариваются с руководством портов не допускать на хранение товар других игроков или когда закупочная стоимость товара искусственно занижается для отдельных трейдеров. Особое внимание Госдумы и ФАС к зерновому рынку могло быть вызвано ростом внутренних цен на фоне активного вывоза зерновых на экспорт в течение 2023 года, а повышение прозрачности поможет сдержать внутренние цены, считает Тортев. При этом в Минсельхоз соответствующее предложение об анализе от ФАС не поступало, но агроведомтсво готово его рассмотреть при получении.



Мировые цены на зерно падают, внутренние — как минимум стабильны в течение долгого времени за счет экспортной пошлины, которая имеет тенденцию к постепенному снижению, что отражается и на ценах: если с ними что-то и происходит, то только снижение, сказал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Поэтому какой может быть сговор в ценообразовании?», — спрашивает он. В то же время, по словам независимого эксперта зернового рынка Александра Корбута, повод для анализа со стороны ФАС есть. Так, производители зерна сейчас ощущают достаточно сильное давление со стороны владельцев различной инфраструктуры и др. Поэтому, считает эксперт, ФАС следует рассмотреть всю цепочку. В таком случае, по мнению Корбута, можно выявить нарушения и разработать механизмы их устранения.



«Рассуждения о сговорах сельхозпроизводителей, с моей точки зрения, наивны: зерно производят 20 тыс. крупных и 100 тыс. фермерских хозяйств. Им невозможно договориться — они конкурируют между собой. Хотелось бы, чтобы это (анализ рынка) дало вывод, что существующая система регуляторики рынка зерна не действует в интересах сельхозпроизводителей», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. Также, продолжает он, вопрос не в том, чтобы выявить факты сговора и наказать кого-то. Важно, чтобы собранная информация способствовала рациональному регулирования всей цепочки поставок. «Проблема в том, что мы регулируем одно звено — что с зерном, что с яйцами, а вся цепочка не рассматривается. Поэтому регулирование оказывается малоэффективным», — добавил эксперт.



Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский также сказал «Известиям», что среди производителей зерна картельных соглашений практически не бывает, поскольку этот рынок объединяет десятки тысяч участников, которые не смогли бы договориться. «А вот инфраструктура (вагоны для перевозки зерна, порты) монополизируется. В этой сфере давно надо было применять антимонопольное регулирование», — считает он. Также, по мнению члена экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы Андрея Тенишева, в ходе анализа рынка особенно важным для ФАС будет изучение вопроса перевозки зерна: тарифы на железнодорожные перевозки, услуги морских портов. И в действительности сельхозпредприятия уже давно ждут необходимых тарифных решений, добавил он.



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