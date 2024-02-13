Агрокомплекс «Сунжа» начал производство рассады клубники в Ингушетии

Для производства промышленного посадочного материала нужны теплицы и качественный маточный посадочный материал Pixabay

Агрокомплекс «Сунжа» в Ингушетии начал производство рассады клубники, став первым подобным предприятием в России. Глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале сообщил о планах расширения производства в четыре раза к 2025 году. «Наш агрокомплекс стал единственным поставщиком рассады клубники в России, занимая лидирующее место. В этом году мы отправили 600 тыс. саженцев клубники в регионы России, а к следующему году планируем увеличить эту цифру до 2,4 млн», — отметил Калиматов.



По его словам, ранее клубничную рассаду в Россию импортировали из других стран, однако после введения санкций поставки были прекращены. Теперь продукция будет доступна не только другим регионам страны, но и местным жителям с теплицами, которые смогут приобретать саженцы оптом — от 100 до 500 штук.



Гендиректор агентства Fruitnews Ирина Козий говорит, что для производства промышленного посадочного материала нужны теплицы и качественный маточный посадочный материал. В целом, по ее словам, это достаточно сложная процедура, которой в промышленных масштабах никто в России не занимается. «Перспективы развития этого рынка гигантские, в России достаточно больше потребности — только для промышленных предприятий и фермерских хозяйств нужно порядка 40 млн штук рассады ежегодно. Поэтому важно предоставить рынку рассаду соответствующего качества в разумных ценовых рамках», — сказала она «Агроинвестору».



По предварительным данным Минсельхоза, в 2023 году в организованном секторе было собрано более 1,75 млн т фруктов и ягод, что на 1,9% превышает показатель 2022 года. Рост производства ведомство объясняет активной закладкой современных интенсивных садов и питомников общей площадью около 13,3 тыс. га. Лидерами по выращиванию фруктов и ягод остаются Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкария, Крым, Воронежская, Белгородская, Волгоградская и Липецкая области.



«Агрокомбинат Сунжа» является крупным проектом в сельском хозяйстве Ингушетии, ежегодно он производит 5-6 тыс. т томатов. В планах инвестора на 2024 год — вложение 6,3 млрд руб. во вторую очередь тепличного комплекса для увеличения производства до 18-19 тыс. т томатов. Согласно данным Rusprofile, агрокомплекс «Сунжа» зарегистрирован в 2017 году. Гендиректором предприятия является Адам Боков. Уставный капитал — 938,4 млн руб.



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