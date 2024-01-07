Интерес инвесторов к выращиванию рыбы увеличился

Стоимость крупных проектов в рыбоводстве начинается от 1 млрд рублей flickr.com

По данным компании «Агриконсалт», интерес к проектам, связанным с различными отраслями выращивания рыбы, превышает активность в других секторах сельского хозяйства. Об этом гендиректор компании Андрей Голохвастов рассказал на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2023». «В 2023 году мы получали традиционные заказы по расчетам стоимости и эффективности проектов, связанных с масличными, с зерновыми, молочным животноводством, с птицеводством, глубокой переработкой. Их было по два-три для каждой отрасли. А вот количество заказов, связанных с аквакультурой — кормопроизводством, выпуском малька, получением собственной оплодотворенной икры, по которой степень самообеспеченности у нас пока 25%, было не меньше восьми-девяти, причем достаточно крупных», — поделился Голохвастов.



Инвестиции в проекты по аквакультуре зависят от масштаба предприятия, используемых технологий и производимой продукции. «Мы рассчитывали проекты для небольших фермеров стоимостью от 50 млн руб., они были довольно интересными. Недавно считали проект с вложениями в 200 млн руб. по выращиванию малька. По нашим расчетам, его годовая выручка составит 50 млн руб., рентабельность проекта получилась достаточно хорошей», — делится Голохвастов. Если говорить о крупных проектах, то они начинаются от 1 млрд руб.



В первом полугодии 2023 года в России было произведено 228 тыс. т продукции аквакультуры. Для сравнения, за весь 2022 год показатель составил 383 тыс. т, а по итогам 2017-го и вовсе находился на уроне 220 тыс. т. Среднегодовой темп роста производства товарной аквакультуры составляет плюс 10%. Доля аквакультурной продукции в общем объеме вылова выросла с 4,5% до 7,2%, однако, подчеркнул эксперт, это далеко не 50% как в среднем в мире.



По данным консалтинговой компании Strategy Partners и крупных импортеров (Defa Group), общий импорт лососевых в 2022 году относительно 2021-го снизился на 25%, или на 20 тыс. т, однако в 2023-м ввоз увеличился и, оценочно, достигнет уровня 2021-го — примерно 100 тыс. т. Снижение импорта было одним из драйверов роста отечественного производства лососевых. Если в 2022 году их производство не сильно увеличилось относительно 2021-го, то 2023 году уже наблюдался более заметный рост — до 90 тыс. т. Общий же объем рынка аквакультурных лососевых в прошлом году, по оценке «Агриконсалта», составил 187 тыс. т. против 150 тыс. т годом ранее. «Нужно понимать, что это инерционная история — с момента посадки малька до получения товарной продукции проходит два-три года», — обратил внимание Голохвастов.



Эксперт назвал несколько вызовов, с которыми столкнулась отрасль в 2023 году. В первую очередь, это корма. «В 2022-м ведущие поставщики, с которыми привыкли работать отечественные рыбоводы, — западные компании Biomar, Skretting и другие — ушли с нашего рынка, и производители остались без привычных кормов», — напоминает он. Местные компании попытались увеличить производство, но из-за ограниченных мощностей и инерционности не смогли в полной мере обеспечить рынок. При этом появились поставщики из других стран. В 2023 году 50% кормов ввозилось из Норвегии, увеличилась доля Турции, остался один поставщик из Германии.



По прогнозам «Агриконсалта», к 2028 году объем спроса на высокоэнергетические корма составит порядка 230 тыс. т для лососевых и 10-15 тыс. т для осетровых рыб. При этом заявленные к упомянутому периоду мощности проектов по выпуску рыбных кормов превысят 300 тыс. т. Таким образом, если сегодня на рынке отмечается существенный дефицит местных кормов, то в перспективе мы можем увидеть перенасыщение рынка, особенно с учетом того, что на нем сохранится какая-то доля импорта. Еще одной серьезной проблемой является нехватка оптимально подходящих водоемов для садкового выращивания, либо других вариантов выращивания рыбы на открытой воде, что в будущем может привести к сделкам слияния и поглощений. Также в отрасли есть кадровые проблемы, рассказал Голохвастов.



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