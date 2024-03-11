В этом году кадровые проблемы в АПК могут усилиться

Отрасль всегда ощущала нехватку кадров, а сейчас началась настоящая битва за специалистов Д. Гришкин

В этом году актуальность проблемы дефицита кадров в АПК может увеличиться. АПК испытывает сильный кадровый голод, особенно в отношении узких специалистов и синих воротничков, рассказала «Агроинвестору» старший консультант практик «Агропромышленный комплекс, пищевая промышленность» компании Kontakt InterSearch Russia Анастасия Вяликова. «Отрасль всегда ощущала нехватку кадров, а сейчас в связи с активным развитием компаний, импортозамещением, а также СВО началась настоящая битва за специалистов среди предприятий разных индустрий. АПК ввиду маржинальности бизнеса и регулирования цен сложно конкурировать с такими индустриями, как ОПК, строительство, розница, по уровню заработных плат. Такая ситуация характерна для всех направлений в большей или меньшей степени», — отметила она.



При этом, по словам Вяликовой, наблюдается значительная работа агрохолдингов и государства по повышению привлекательности отрасли, развитию регионов, созданию систем нематериальной мотивации и повышению лояльности сотрудников, автоматизации производства — эффект уже становится заметен. «Большинство агрохолдингов создают свои агроклассы на базе вузов, дают возможность молодым специалистам развиваться и реализовывать свои проекты. У нас много талантливых студентов, которые предлагают инновационные решения для отрасли и приходят в компании уже не на начальные позиции», — знает она.



Компании стали более гибкими в привлечении кандидатов: становится меньше случаев эйджизма, кросс-индустриальные переходы также наблюдаются все чаще, продолжает эксперт. «В отношении рабочего персонала все больше компаний стали прибегать к привлечению иностранцев из дальнего зарубежья — это Шри-Ланка, Индия, Северная Корея, и эта тенденция будет усиливаться», — считает Вяликова.



Группа «Черкизово» продолжает испытывать серьезный дефицит персонала, сейчас в компании открыто около 4,5 тыс. вакансий, из них почти 4 тыс. — это синие воротнички. «К сожалению, мы не видим предпосылок для значительного улучшения ситуации в этом году, — признает представитель агрохолдинга. — Ключевым фактором остается демография: людей просто физически не хватает, и в такой короткий период ситуация вряд ли изменится».



Компания ищет и внедряет инструменты как удержания персонала, так и новых источников привлечения, в частности, активно работает с приглашением на работу иностранных граждан из СНГ и дальнего зарубежья, расширяет границы поиска, готова принимать сотрудников без опыта и учить с нуля, рассказывает представитель «Черкизово». Кроме того, в прошлом году в компании был запущен проект «Нежность» по привлечению женщин на работу по профессиям, которые прежде считались преимущественно мужскими, например работа на тракторе, отлов птиц.



Сельское хозяйство постоянно испытывает дефицит кадров, соглашается представитель «ЭкоНивы». «Эта проблема в разной степени актуальна для всех аграрных профессий и для всех регионов присутствия группы. Наиболее востребованными становятся рабочие: механизаторы, скотники и доярки. В ближайшее время эта тенденция будет усиливаться. Такие профессии связаны с довольно тяжелым трудом, поэтому многие делают выбор в пользу более легкой работы, например в городе, — говорит представитель компании. — Высокий спрос на агрономов, ветврачей, зоотехников и инженеров. Компании агрокомплекса прилагают все больше усилий для повышения привлекательности отрасли, улучшают условия проживания на сельских территориях, активно работают с кадровым резервом — школьниками и студентами. В целом наблюдается тенденция к выравниванию условий жизни между городом и селом — сюда относятся как условия работы, так и инфраструктура для жизни, доступность услуг».



Дефицит кадров в АПК — проблема давняя и комплексная, вторит им гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. По его словам, в ее основе лежит невысокий уровень развития инфраструктуры в селах и, как следствие, слабый интерес со стороны молодых специалистов к сфере сельского хозяйства. «Избежать острой ситуации кадрового дефицита агрохолдингу “Степь” помогает система работы с персоналом, которая ориентирована на развитие сотрудников внутри компании, а также активное взаимодействие с образовательными организациями, — делится топ-менеджер. — Агрохолдинг активно борется за молодые кадры на рынке труда, в компании выстроена работа со всеми вузами и ссузами Юга России».



Вяликова не думает, что в 2024 году ситуация с кадрами радикально поменяется, поэтому компаниям АПК нужно продолжать придумывать способы удержания сотрудников, создания комфортных условий и возможностей для развития, способствовать привлечению молодежи и поддерживать талантливых ребят.



Подробнее о вызовах для агросектора в 2024 году — в мартовском номере «Агроинвестора».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

