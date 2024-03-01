Сельхозпроизводство условно стабильно. В этом году отрасль может вернуться к позитивной динамике, несмотря на сложности

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По предварительным данным Росстата, в прошлом году сельхозпроизводство показало небольшое снижение — во многом на фоне высокой базы 2022-го, но в целом сохранило устойчивость, несмотря на ряд вызовов. В этом году аграриям вряд ли станет легче: остаются актуальными вопросы импортозамещения средств производства, снижения рентабельности бизнеса, усиливается дефицит кадров. Тем не менее есть все шансы сохранить и даже несколько увеличить объемы производства, если не случится погодных и других форс-мажоров

Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий в 2023 году, по предварительным данным Росстата, в сопоставимых ценах снизилось на 0,3 %, в фактических — на 2,6 % по сравнению с 2022-м (здесь и далее — без учета новых регионов). В том числе выпуск продукции растениеводства в сопоставимых ценах сократился на 1,1 %, животноводческой продукции — вырос на 0,9 %. Для сравнения, в 2022 году производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 11,3 % (в сопоставимых ценах).



Урожай зерна увел индекс вниз

Индекс сельхозпроизводства за 11 месяцев 2023 года, согласно Росстату, составил 98,4 %, при этом в ноябре прошлого года было зафиксировано его существенное снижение — до 76,1 %. Несмотря на это, отраслевые аналитики прогнозировали, что по итогам года отрасль выйдет в плюс. Так, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович говорил, что «все должно выровняться» и год завершится позитивным балансом, хотя он и будет около нуля. Институт конъюнктуры аграрного рынка оценивал, что сельхозпроизводство по итогам года может прибавить 1-2 %. Такие же показатели называл независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут, поясняя, что рост будет обеспечен высоким урожаем зерновых и масличных.







«Для меня нет ничего удивительного в сокращении индекса сельхозпроизводства в 2023 году, мы ожидали даже чуть большего его снижения, — комментирует вице-президент, начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко. — Валовой сбор зерна в 2023 году сократился на 9,5 %, именно этот, наиболее волатильный компонент индекса традиционно значительнее всего влияет на динамику, потому что его вес в структуре производства продукции сельского хозяйства выше». Конечно, небольшие уточнения по урожаю могут повлиять на итоговую цифру. Например, в прошлом году весной Росстат скорректировал индекс сельхозпроизводства со 110 до 111,3 %, так что, учитывая незначительное сокращение по итогам 2023-го, в итоге знак может поменяться с минуса на плюс, добавляет она. «Сегодня это не несет никакой информации о “здоровье отрасли”. Гораздо важнее, что растет выпуск во всех основных секторах: увеличивается урожай масличных, производство мяса и яиц, зерновые в многолетнем растущем тренде», — обращает внимание эксперт.



В целом прошлый год сложился позитивно, сохранились высокие объемы производства, хотя по отношению к 2022 году в 2023-м произошло снижение в агрегированных показателях, прежде всего связанное с уменьшением сбора зерна, но если сравнить результаты с периодами до 2022 года, то правильнее говорить о сохранении объемов, а не о снижении, рассуждает управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. «Вряд ли Росстат значительно пересмотрит данный показатель, специфика его расчета все равно будет приводить цифры, говорящие о снижении», — считает он.



2023 год можно назвать неоднозначным для АПК, при этом небольшой спад был ожидаемым из-за двух основных факторов: высокой базы 2022-го, а также отложенного эффекта введения санкций, считает партнер, руководитель практики по предоставлению услуг предприятиям АПК компании «Технологии Доверия» («ТеДо») Михаил Фролов. По его словам, прошлый год можно в какой-то степени сравнить с 2021-м, когда отрасль впервые за долгое время показала спад.







«Кроме незначительного сокращения производства, большинство секторов АПК показали снижение рентабельности, что связано с ростом операционных затрат. Несмотря на то что динамика изменения реальных доходов населения с падения в 2022 году сменилась ростом в 2023-м, она пока не позволяет в ряде секторов повышать цены соразмерно росту затрат или наращивать объемы производства», — обращает внимание эксперт. При этом в прошлом году был собран второй после рекорда 2022-го урожай зерна, а экспорт продукции АПК, по предварительным данным, превысил $45 млрд, то есть увеличился примерно на 12 %, несмотря на барьеры во внешней торговле, продолжает Фролов.



2022-й был годом исторических рекордов по урожаю, а погодные условия оказались близки к идеальным, поэтому сложно было ожидать нового рекорда в 2023 году, когда часть погибших из-за плохой погоды озимых пришлось пересевать, почти на 10 % увеличив площадь под яровыми, напоминают аналитики компании «Деловой профиль». Тем не менее в 2023 году аграрии смогли собрать на 33,3 % больше гречихи, на 26,7 % — риса, на 24,4 % — кукурузы на зерно, что позволило им поставить новые рекорды. Отличные результаты (+29 %) были достигнуты в выращивании зернобобовых, урожай которых приблизился к 6 млн т, сравнивают они. «Все отрасли экономики развиваются циклично: бывают годы более прорывные, бывают менее. Наибольшее влияние на индекс сельхозпроизводства в 2023 году оказало снижение урожая зерна после абсолютного рекорда 2022-го», — соглашается директор департамента инвестиций и рынков капитала Kept Павел Лапшин.



Растениеводы растеряли рентабельность

В 2023 году выручка сельхозпроизводителей увеличилась на 6,6 %, в то время как затраты возросли на 15,9 %, из-за чего рентабельность в отрасли снизилась на 6,9 % и составила 18,9 %, приводят данные аналитики «Делового профиля». «Опубликованные Росстатом показатели по производству продукции сельского хозяйства (в действующих ценах) показывают, что животноводы в 2023 году не только смогли нарастить производство, но и компенсировали инфляционные потери, реализовав продукции как минимум на 7 % больше, чем в 2022-м, в то время как растениеводы в денежном выражении потеряли 14,4 % к показателям предыдущего года», — отмечают они.



Минсельхоз не публиковал данные, но можно предположить, что рекордные объемы экспорта гороха, нута и чечевицы могли обеспечить их производителям рентабельность выше рынка, допускают аналитики. У производителей рапса, кукурузы, гречихи и сои рентабельность колеблется от 30 до 40 %. Больше всего сложностей в 2023 году, по мнению аналитиков «Делового профиля», было у производителей пшеницы, которые из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры потеряли не только в объемах производства, но и в выручке. Рентабельность здесь почти на треть ниже, чем в 2022 году, и как минимум в 1,5 раза меньше, чем в 2021-м, сравнивают они.



Чиновники настроены на снижение темпов роста Минсельхоз в феврале предложил внести изменения в Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Одно из них предполагает снижение ориентира среднегодового темпа роста производства продукции АПК с нынешних 3 до 1,5%. Предложение предусматривает реализацию текущих государственных программ Минсельхоза при условии сохранения нынешнего уровня финансирования, уточняется в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. Изменения коснулись и параметров экспортной отраслевой программы. Планку в 3% среднегодового роста отрасли ставил президент Владимир Путин, а саму стратегию правительство обновляло полтора года назад.

Все еще самый прибыльный для растениеводов сектор — выращивание масличных, особенно сои в Центральной России, оценивает Снитко, отмечая их отличные показатели урожайности два года подряд, хороший экспортный и внутренний спрос на продукты переработки. «Но в растениеводстве рентабельность в 2023 году стремительно сжималась на фоне коррекции цен и высоких запасов, — подчеркивает эксперт. — В животноводстве сменились лидеры: молочный сектор впервые в истории современной России столкнулся с профицитом, что повлияло на цены в середине года. Несмотря на некоторые трудности с поиском баланса, в свиноводстве в целом стабильные финансовые результаты».



Если рассматривать растениеводство, то в 2023 году наиболее высокую маржинальность показывало и продолжает показывать выращивание масличных культур (подсолнечника, сои), соглашаются эксперты «Центра Агроаналитики» при Минсельхозе. «Внутренний рынок сейчас за счет роста объемов производства — это рынок покупателя, где предложение превышает спрос. При этом проблем с реализацией высокопротеиновой сои или подсолнечника хорошего уровня масличности нет, — комментируют они. — Качественная пшеница, особенно 3-го класса без примесей, также имеет стабильного покупателя».



Животноводческий сектор сохранил положительную динамику производства, основным драйвером производства мяса на протяжении последних лет является сектор свиноводства. Согласно данным Росстата, по итогам прошлого года производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий достигло 16,5 млн т в живом весе, что на 2 % превысило показатель 2022-го. В структуре производства наибольшая доля приходится на птицу — 7 млн т (42,6 %), на втором месте свиньи — 6,1 млн т (36,7 %), на третьем — крупный рогатый скот — 2,8 млн т (17,2 %), на четвертом овцы и козы — 0,4 млн т (2,7 %). При этом производство свинины в стране прибавило 4,9 %, отмечает «Центр Агроаналитики». «Одним из значимых событий прошлого года стала отмена Китаем ограничения на поставки свинины из России, что, как ожидается, окажет положительное влияние на рост производства данного вида мяса в стране», — добавляют они.



Производство говядины в 2023 году увеличилось на 1,8 % в годовом исчислении. В этом году, по прогнозу «Центра Агроаналитики», можно ожидать небольшого увеличения объемов производства в основном за счет ЛПХ и сельхозорганизаций. Объем выпуска мяса птицы сохранился примерно на уровне 2022 года. Минсельхоз в прошлом году расширил направления целевого использования льготных инвестиционных кредитов отдельно для производителей бройлеров — за счет мер господдержки в 2024 году можно рассчитывать на положительную динамику в производстве, считают аналитики.



С точки зрения производственных результатов для молочной отрасли 2023 год сложился удачнее, чем 2022-й, продолжают эксперты «Центра Агроаналитики». В прошлом году, по данным Росстата, валовой надой молока достиг 33,8 млн т — на 2,5 % больше, чем в 2022-м (тогда годовой темп прироста составлял 2 %). При этом сельхозорганизации смогли увеличить производство на 5,6 %, до 20,1 млн т. «В 2024 году продолжится работа по качественной перезагрузке молочной отрасли благодаря модернизации действующих и созданию новых ферм, налаживанию собственной переработки в хозяйствах, увеличению доли более дорогих молокоемких товаров в общем объеме экспорта молочной продукции, развитию технологий в области генетики», — уверены аналитики.



Замещение импорта — долгосрочная стратегия

В 2023 году аграрии в целом достаточно успешно справлялись с вызовами, связанными с зависимостью от импортных средств производства, таких как семена, техника и комплектующие, компоненты кормов и ветеринарные препараты, оценивает Фролов. В импортозамещении средств производства есть как успехи, так и потенциальные точки роста, считает Касаткин. «С точки зрения оперативного менеджмента и удовлетворения текущего запроса на сервис и комплектующие можно сказать, что бизнес справился. Однако если мы посмотрим на ситуации более стратегически, долгосрочно, то увидим серьезные риски удовлетворения запроса комплексных мероприятий по капремонтам, обновления оборудования, расширения мощностей», — рассуждает он.



«Основные краткосрочные риски нам удалось решить благодаря переключению на российских и китайских поставщиков — это касается упаковочных материалов, пленок, кормовых добавок, аминокислот, сельхозтехники, грузового транспорта, — подтверждает представитель группы «Черкизово». — Некоторые сложности по-прежнему наблюдаются с вакцинами, запасными частями для линий мясопереработки, генетическим материалом».



Импортозамещение в сфере сельского хозяйства остается одним из важнейших вопросов, уверен гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. Компания уже несколько лет придерживается тренда на импортозамещение: полностью перешла на использование семян основных производственных культур и минеральных удобрений отечественного производства. Планомерно увеличивается количество сельхозтехники российского производства — ее доля превысила 80 %. По словам Недужко, «Степь» планирует наращивать долю отечественных средств производства.







«ЭкоНива» отмечает повышение стоимости запчастей, минеральных удобрений, ветеринарных препаратов, расходных материалов, а в области производства молочной продукции — удорожание упаковки, фруктово-ягодных наполнителей, заквасочных культур. Все это сопровождается изменениями в логистике. «Специалисты компании продолжают нарабатывать базу альтернативных поставщиков, прорабатывают методы объединения и укрупнения логистики для обеспечения бесперебойной работы бизнеса, — говорит представитель агрохолдинга. — В целом можно отметить, что ситуация в части выстраивания новых связей и партнерств нормализовалась, компания смогла подобрать достойные альтернативы по всем направлениям».



Как и многие сыродельные предприятия, «Рота-Агро» использует импортные закваски, и вряд ли в обозримом будущем эта позиция сможет быть замещена российскими, говорит управляющий партнер группы компаний Алла Налча (Саблина). «Вынужденно ориентируемся на иностранных производителей. Да, увеличилась стоимость, усложнилась логистика, поэтому стали заранее четко планировать закупку, формировать заказ, — рассказывает она. — Главную составляющую сыра — молоко — мы производим сами и не зависим от поставщиков».



Раньше для упаковки камамбера компания заказывала из-за рубежа французскую перфорированную бумагу, теперь нашла аналоги в России, качество которых устраивает. «Несмотря на то что мы выпускаем сыры по европейским технологиям и рецептурам, мы осознанно использовали не только европейское технологическое оборудование, многие узлы на нашем производстве российского производства: пастеризатор мощностью 5-10 т молока в час, нормализатор молока, групповые воронки, которые позволяют автоматически разливать сырное тесто, распределять его по формам, — перечисляет Налча. — Для камамбера мы были вынуждены купить линию итальянского производства, пока российские аналоги нас не удовлетворяют по качеству. Но уверена, что со временем появится и эта позиция российского производства. Я вижу, что постепенно отечественные компании налаживают выпуск необходимого технологического оборудования, чтобы снизить зависимость от зарубежных поставок».



Текущая ситуация, безусловно, послужила толчком к запуску процесса по решению давно обсуждаемой отраслевой проблемы зависимости от импортных средств производства, комментирует Фролов. В качестве временного решения большинству игроков удалось достаточно оперативно заменить поставщиков из недружественных стран дружественными, знает он. «Тем не менее импортозамещение средств производства представляет стратегическую задачу для российского АПК. Проекты в селекции, генетике и производстве техники являются достаточно капиталоемкими, с длинными сроками реализации, поэтому первые масштабные результаты можно будет увидеть не раньше чем через три-пять лет», — уверен эксперт.



«Рота-Агро» замкнет производственный цикл Алла Налча (Саблина), Управляющий партнер группы компаний «Рота-Агро» 2024 год будет очень важным этапом в жизни нашей компании, потому что мы открываем сыроваренный завод, то есть замыкаем полный производственный цикл по принципу «от поля до прилавка», который мы выстраивали с 2016 года. Сегодня «Рота-Агро» объединяет пять сельхозпредприятий, а также два производственных цеха по выпуску сыров. Теперь же мы вводим в эксплуатацию завод мощностью до 5 тыс. т готовой продукции в год.



Мы завезли высокопродуктивные породы коров, подбирали их очень тщательно. Сами выращиваем корма, ежегодно увеличивая площадь пашни. Закупили овец французской породы лакон, таким образом, стали основоположниками и первопроходцами промышленного молочного овцеводства в России. К концу 2024 года планируем выйти по надоям на 8 т овечьего молока в месяц благодаря увеличению стада (сейчас 5-6 т). Мы изначально планировали выпускать сорта сыра из овечьего молока, ведь эта ниша в России пустует, а спрос есть.



Для завода мы приобрели технологии производства мягких, полутвердых и сверхтвердых сыров у коллег из Франции и Италии. После запуска этих технологий в наших цехах мы адаптировали их под вкусы российских потребителей. Мы внимательно изучали рынок и реагировали на спрос, оставляя в производстве сорта сыров, которые привлекали внимание покупателей. Сейчас мы запускаем линейку сыров, которые уже пользуются спросом у покупателей, на новом заводе.



Увеличив объемы производства сыра, мы планируем расширить географию поставок. Ранее наша продукция успешно продавалась в Южном федеральном округе, теперь мы намерены работать также на рынке Центрального федерального округа, а затем пошагово распространить наше присутствие на Урал и другие регионы.

По мнению Снитко, наиболее оперативно вызовам времени и потребностям сектора отвечает производство средств агрохимии. В сельскохозяйственном машиностроении ситуация осложняется тем, что объективно за прошедшие два года возможности аграриев по покупке нового парка техники или его обновлению очень сильно снизились. «А вот семеноводство — новая “звезда” АПК России — получило возможности для ускоренного развития благодаря программе импортозамещения семян и введению квотирования импорта. Правда, селекционная деятельность достаточно инерционна, тут за год результаты увидеть объективно сложно», — обращает внимание она.



Рост процентных ставок будет существенно ограничивать инвестиции в новую технику и приведет к увеличению расходов на ремонт, которые и без того в 2023 году повысились почти на 30 %, соглашаются аналитики «Делового профиля». Они полагают, что сложнее всего импортозамещение проходит в животноводстве, которое по-прежнему на 90 % зависит от поставок импортного оборудования для автоматизации производственных процессов. Российские компании до сих пор не могут в полной мере заместить импортные ветпрепараты, на долю которых приходится 40-50 % рынка.



Вызовы все те же

С высокой долей вероятности 2024 год будет характеризоваться сохранением уже наметившихся вызовов: ростом операционных затрат, дефицитом качественных кадров, проблемой зависимости от импортных средств производства, а также влиянием таких макроэкономических факторов, как курс рубля и ключевая ставка, говорит Михаил Фролов.



У Дмитрия Касаткина ожидания на 2024 год «умеренно положительные», он прогнозирует сохранение уровня производства, допуская его незначительное увеличение. «Основной вызов — это ценовая конъюнктура: в 2022-м мы наблюдали пиковые цены, в 2023 году цены пришли к многолетним средним значениям. Если в 2024-м сохранится тенденция к снижению, то финансовый результат по отрасли может быть ниже ожиданий. Серьезными рисками являются также логистика и погода», — добавляет он.



Аналитики «Делового профиля» считают, что ценовая конъюнктура как на внешнем, так и на внутреннем рынках в этом году будет более умеренной, чем в 2023-м, что позволит нарастить экспорт сельхозпродукции и увеличить приток выручки. Однако темпы увеличения затрат все еще будут опережать рост выручки, что не позволит сельхозпроизводителям существенно повысить рентабельность. «Важную роль по-прежнему будет играть господдержка, размер которой в этом году будет не меньше, чем в 2023 году. И если погода не принесет неблагоприятных сюрпризов, то можно ожидать возврата к положительной динамике сельхозпроизводства», — думают они. При этом серьезным вызовом для сельхозпроизводителей может стать сокращение кредитования на фоне сохраняющихся высоких ставок. Во второй половине 2024 года экспортеров может ждать очередной виток девальвации рубля и рост таможенных пошлин, прогнозируют аналитики.







Самый большой вызов для отрасли — сохранить высокие показатели урожайности последних двух лет, говорит Дарья Снитко. Во многом они были обусловлены погодой, но также и тем, что российское растениеводство вышло на очень высокий уровень агротехники. «В производстве масличных, кукурузы, сахарной свеклы в последние годы компании (особенно агрохолдинги) внедряли самые передовые способы возделывания, использовали хорошие современные гибриды и средства агрохимии, — поясняет она. — Сегодня в связи с квотированием импорта семян почти всех ключевых товарных культур доступ к самым лучшим семенам стал и сложнее, и дороже».



При этом изменение механизма льготного кредитования — привязка размера ставки к ключевой ставке ЦБ и выделение приоритетных направлений — по оценке Снитко, будет позитивно влиять на бизнес. «Переход на плавающую ставку в условиях сохранения очень высокой стоимости денег в целом по экономике даст стимул для кредитования, потому что в прежнем механизме оно практически затормозилось в целом по АПК после начала резкого повышения ключевой ставки Банком России осенью 2023-го», — комментирует эксперт.



В условиях высоких процентных ставок льготные кредиты по ставке до 5 % годовых пользовались огромным спросом у аграриев, что съедало почти половину выделенных государством для поддержки АПК средств, отмечают аналитики «Делового профиля». Размер господдержки льготного кредитования в этом году почти не изменится, но благодаря установлению плавающих ставок по кредитам ее удастся «размыть» между большим количеством заемщиков, рассуждают они. В итоге объем льготного кредитования вырастет, хотя средний уровень процентной ставки по кредитам окажется выше.



Господдержка вносит серьезный вклад в финансовый результат сельхозпроизводителей, и любые, даже незначительные, на первый взгляд, изменения могут повлечь серьезные негативные последствия и требуют тонкой настройки, уверен Касаткин. «Но в данном случае мы не видим серьезных рисков для бизнеса и АПК в целом», — оценивает он.



Льготное кредитование, как и другие инструменты господдержки, является важной составляющей деятельности сельхозпроизводителей, обращает внимание Андрей Недужко. По его мнению, рост ставок льготного кредитования и усложнение получения господдержки скажется на росте издержек и, как следствие, повлияет на снижение рентабельности производства аграриев.



Сельское хозяйство стало бизнесом только благодаря тому, что государство всячески поддерживает АПК разными финансовыми инструментами, в том числе льготным кредитованием, говорит Алла Налча. «Благодаря этому окупаемость инвестиций из бесконечной стала просчитываемой. И нужно понимать, что если господдержка уйдет или значительно уменьшится, то сельское хозяйство опять перестанет быть привлекательным для людей и инвестиций. И для государства это будет большой потерей, — подчеркивает она. — Но мы также видим, что политическая ситуация сейчас такова, что государство выполняет функцию не только накормить своих граждан, но и защитить их в буквальном смысле этого слова. Мы с пониманием относимся к этому и предпринимаем все усилия, чтобы на результате нашей работы изменение подходов в господдержке не сказалось».



Кадровый голод усиливается

Отдельная проблема отрасли, актуальность которой в этом году может увеличиться, — дефицит кадров. АПК испытывает сильный кадровый голод, особенно в отношении узких специалистов и синих воротничков, говорит старший консультант практик «Агропромышленный комплекс, пищевая промышленность» компании Kontakt InterSearch Russia Анастасия Вяликова. «Отрасль всегда ощущала нехватку кадров, а сейчас в связи с активным развитием компаний, импортозамещением, а также СВО началась настоящая битва за специалистов среди предприятий разных индустрий. АПК ввиду маржинальности бизнеса и регулирования цен сложно конкурировать с такими индустриями, как ОПК, строительство, розница, по уровню заработных плат. Такая ситуация характерна для всех направлений в большей или меньшей степени», — рассказывает она.



При этом, по словам Вяликовой, наблюдается значительная работа агрохолдингов и государства по повышению привлекательности отрасли, развитию регионов, созданию систем нематериальной мотивации и повышению лояльности сотрудников, автоматизации производства — эффект уже становится заметен. «Большинство агрохолдингов создают свои агроклассы на базе вузов, дают возможность молодым специалистам развиваться и реализовывать свои проекты. У нас много талантливых студентов, которые предлагают инновационные решения для отрасли и приходят в компании уже не на начальные позиции», — знает она.







Компании стали более гибкими в привлечении кандидатов: становится меньше случаев эйджизма, кросс-индустриальные переходы также наблюдаются все чаще, продолжает она. «В отношении рабочего персонала все больше компаний стали прибегать к привлечению иностранцев из дальнего зарубежья — это Шри-Ланка, Индия, Северная Корея, и эта тенденция будет усиливаться», — считает Вяликова.



Группа «Черкизово» продолжает испытывать серьезный дефицит персонала, сейчас в компании открыто около 4,5 тыс. вакансий, из них почти 4 тыс. — это синие воротнички. «К сожалению, мы не видим предпосылок для значительного улучшения ситуации в этом году, — признает представитель агрохолдинга. — Ключевым фактором остается демография: людей просто физически не хватает, и в такой короткий период ситуация вряд ли изменится».



Компания ищет и внедряет инструменты как удержания персонала, так и новых источников привлечения, в частности, активно работает с приглашением на работу иностранных граждан из СНГ и дальнего зарубежья, расширяет границы поиска, готова принимать сотрудников без опыта и учить с нуля, рассказывает представитель «Черкизово». Кроме того, в прошлом году в компании был запущен проект «Нежность» по привлечению женщин на работу по профессиям, которые прежде считались преимущественно мужскими, например работа на тракторе, отлов птиц.



Сельское хозяйство постоянно испытывает дефицит кадров, соглашается представитель «ЭкоНивы». «Эта проблема в разной степени актуальна для всех аграрных профессий и для всех регионов присутствия группы. Наиболее востребованными становятся рабочие: механизаторы, скотники и доярки. В ближайшее время эта тенденция будет усиливаться. Такие профессии связаны с довольно тяжелым трудом, поэтому многие делают выбор в пользу более легкой работы, например в городе, — говорит представитель компании. — Высокий спрос на агрономов, ветврачей, зоотехников и инженеров. Компании агрокомплекса прилагают все больше усилий для повышения привлекательности отрасли, улучшают условия проживания на сельских территориях, активно работают с кадровым резервом — школьниками и студентами. В целом наблюдается тенденция к выравниванию условий жизни между городом и селом — сюда относятся как условия работы, так и инфраструктура для жизни, доступность услуг».



Дефицит кадров в АПК — проблема давняя и комплексная, вторит им Андрей Недужко. По его словам, в ее основе лежит невысокий уровень развития инфраструктуры в селах и, как следствие, слабый интерес со стороны молодых специалистов к сфере сельского хозяйства. «Избежать острой ситуации кадрового дефицита агрохолдингу “Степь” помогает система работы с персоналом, которая ориентирована на развитие сотрудников внутри компании, а также активное взаимодействие с образовательными организациями, — делится топ-менеджер. — Агрохолдинг активно борется за молодые кадры на рынке труда, в компании выстроена работа со всеми вузами и ссузами Юга России».



Рынок M&A остается активным Рынок М&A в АПК в этом году останется активным, но, скорее всего, продолжит снижение, наметившееся в 2023-м, считает директор практики по предоставлению услуг предприятиям АПК компании «Технологии Доверия» Антон Виноградов. Сдерживающими факторами будут неготовность продажи бизнеса с дисконтом, а также высокие процентные ставки. Поддерживать активность М&A будет интерес непрофильных инвесторов, выход иностранных игроков, продолжающаяся консолидация рынка, поясняет он.



«Мы видим высокий инвестиционный аппетит в отрасли: крупные игроки активно ищут хорошие объекты для приобретения, — комментирует Павел Лапшин из Kept. — Скорее всего, объем сделок в 2024-м и ближайших последующих годах не снизится, основным драйвером будет консолидация рынка, выход независимых и некрупных игроков, например в мясопереработке». Вертикальная интеграция — тоже один из трендов: у крупнейших производителей есть интерес к смежным сегментам, например к экспортной инфраструктуре, производству средств защиты и семенного материала; интерес к сельскому хозяйству проявляет ритейл. «Конечно, на объем сделок оказывает влияние доступность денег — если ключевая ставка снизится к концу года, как это прогнозируют многие аналитики, то и M&A-сделок будет больше», — добавляет эксперт.



Драйвером последних двух лет на рынке M&A в агросекторе был уход иностранных компаний и снижение рентабельности из-за высокого роста инвестиционных, текущих и операционных затрат, напоминают аналитики «Делового профиля». Активность рынка M&A в первом полугодии 2024-го ожидается невысокой, во второй половине года ситуация в агросекторе может улучшиться, что подстегнет интерес инвесторов. Однако положительной динамике может препятствовать снижение курса рубля, которое возможно во втором полугодии, считают аналитики.



По мнению начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст», к.э.н. Олега Абелева, крупных сделок слияний и поглощений в этом году ожидать не стоит. «Вероятен выход на IPO агрохолдинга “Степь”, о чем давно говорилось. Без преувеличения, это одно из наиболее ожидаемых событий в секторе, — считает он. — Кроме того, мы видим активизацию многих сельхозпроизводителей в части выхода на рынок капитала. Недавно объявила о дебюте на долговом рынке “ЕнисейАгроСоюз”, одна из крупнейших птицефабрик Красноярского края. Племзавод “Пушкинское” активно несколько лет подряд привлекает финансирование на долговом рынке».

Кадровый дефицит в сельском хозяйстве действительно является острой проблемой. Несмотря на то что это критически важный сектор экономики, он низкорентабельный, что приводит к низкой оплате труда для линейных работников, выполняющих физически тяжелую работу, рассуждает Алла Налча. «Однако именно эти работники обеспечивают необходимый уровень гигиены на предприятиях АПК, следят за чистотой и комфортом животных, — подчеркивает она. — Несмотря на вложения в техническое оснащение и механизацию ферм, без человека все это не может функционировать. Мы создаем условия для жизни наших работников, обеспечивая их жильем, строим общежития, способствуем тому, чтобы они могли оформить необходимые документы на проживание и работу в строгом соответствии с законодательством России».



Кроме того, сложно найти квалифицированных специалистов, например ветеринаров, технологов, потому что эти профессии сейчас непопулярны среди молодежи, они не считаются уважаемыми и престижными, продолжает Налча. «Мы предлагаем провести Год сельхозработника, чтобы поднять статус профессии, изменить отношение общества к этому труду. Как, например, государство поддерживает и популяризирует тему экологии. Привлечение внимания к работе в сельскохозяйственном секторе — необходимая мера со стороны государства», — уверена она.



Вяликова не думает, что в 2024 году ситуация с кадрами радикально поменяется, поэтому компаниям АПК нужно продолжать придумывать способы удержания сотрудников, создания комфортных условий и возможностей для развития, способствовать привлечению молодежи и поддерживать талантливых ребят.



Экспорт как драйвер отрасли

В этом году ключевым драйвером развития АПК продолжит быть импортозамещение, считает Михаил Фролов. «Причем импортозамещение касается не только продукции пищевой промышленности (полная самообеспеченность не достигнута только по молоку и овощам), но и сырья для многих других отраслей, а также импортозамещение средств производства (техники, генетического материала и т. д.) и прежде всего семян», — уточняет он.



Реализация экспортного потенциала российского АПК также станет одним из ключевых трендов 2024 года и будет стимулировать отрасль к ускоренному росту: увеличению объемов производства, развитию инфраструктуры, поиску новых рынков сбыта, повышению качества продукции и улучшению ее конкурентоспособности, продолжает он. «Повышение эффективности АПК — это еще один важный продолжающийся тренд, который будет влиять на развитие отрасли. Можно ожидать роста инвестиций в цифровые технологии, фокуса компаний на оптимизации расходов, а также государственной поддержки инноваций», — комментирует эксперт.



Дальнейшее развитие отрасли будет происходить в направлении наращивания экспорта, создания производственных мощностей в удаленных регионах, импортозамещении семенного и племенного материала, ветеринарных препаратов, глубокой переработки и выхода сельскохозяйственных игроков в смежные сегменты, вторит ему Павел Лапшин. Если говорить про экспорт, то, кроме основных статей — зерна, растительного масла и рыбы, увеличиваются поставки за рубеж свинины и птицы. «По свинине и птице экспорт пока в пределах 5 % объема производства, но открытие Китая для российской продукции свиноводства — это хороший сигнал», — считает он.







Открытие рынка Китая для свинины из России, безусловно, драйвер номер один, соглашается Дарья Снитко. В прочих отраслях, по ее словам, у нашей страны как производителя нет таких преимуществ при поставке в Китай и такого потенциала для роста. «Хотелось бы, конечно, надеяться, что Поднебесная откроет для России широкие возможности и по экспорту пшеницы, который сегодня скромен из-за ряда процедурных ограничений», — добавляет Снитко.



Безусловно, экспорт сохранит статус драйвера отрасли за счет развития сотрудничества с новыми рынками, увеличения объемов присутствия на них, полагает Дмитрий Касаткин. «Потенциал внутреннего спроса мы оцениваем как умеренный, вряд ли в этом году мы увидим повторение ситуаций дефицита каких-либо продуктов, если, конечно, не возникнет очередного “черного лебедя”», — комментирует он.



Аналитики «Делового профиля», напротив, считают, что увеличение внутреннего спроса на продовольствие может стать драйвером отрасли за счет позитивной динамики располагаемых доходов населения, которые по итогам 2023 года могут увеличиться на 4,2-4,3 %. «На 2024 год прогноз тоже вполне благоприятный, хотя темпы роста могут снизиться до 2,6-2,7 % в год. В ближайшей перспективе внутренний спрос на продукцию АПК будет повышаться так же, как и цены, однако резких скачков, как это было с яйцами во второй половине прошлого года, опасаться не следует», — уверены они.



Группа «Черкизово» видит потенциал в росте потребительского спроса, развитии ассортимента, выпуске новых вариантов продуктов из мяса, в том числе глубокой переработки. Дополнительный источник роста компании даст расширение географии покрытия в Центральном округе России, на Урале и в Сибири, добавляет представитель агрохолдинга.



В 2023 году «ЭкоНива» произвела 1,26 млн т сырого молока в физическом весе, превысив результат предыдущего года на 65,5 тыс. т. «По итогам 2024-го также ожидаем увеличения этого показателя, в том числе потому, что планируем завершение строительства двух животноводческих комплексов в Татарстане и на Алтае», — рассказывает представитель компании.







Одним из драйверов роста для отечественной молочной отрасли может и должен стать экспорт, причем не только биржевых товаров (сухое обезжиренное молоко, сливочное масло, сухая сыворотка), но и готовой молочной продукции, предназначенной для конечного потребителя, уверены в «ЭкоНиве». «Благодаря качеству российского молока и комфортному курсу рубля к основным мировым валютам у России есть все шансы стать одним из основных поставщиков широкого спектра молочной продукции на мировые рынки, и этим непременно нужно воспользоваться», — подчеркивает представитель компании.



Достаточно сложно делать прогнозы в условиях динамики современной бизнес-среды, признает Андрей Недужко. По его словам, одними из важных факторов для достижения бизнес-целей, как и прежде, останутся профессиональный менеджмент, оперативность и гибкость в части принятия решений. Среди потенциальных рисков, с которыми в этом году могут столкнуться сельхозпроизводители, он называет риск снижения рентабельности производства. «Риски можно нивелировать за счет эффективно используемой программы импортозамещения, цифровизации процессов, а также привлечения квалифицированного персонала», — считает он.



Агрохолдинг «Степь» является одним из лидеров по цифровизации в сельском хозяйстве, в этом году компания продолжит создавать умные решения на базе собственного Центра исследований и разработок и внедрять их в свое производство, рассказывает Недужко. «Цифра» позволяет наиболее эффективно выстраивать процессы, нивелировать рост издержек, а также способствует омоложению отрасли, уверен он.

