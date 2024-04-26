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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Яков и Партнеры»: создание новых лидеров АПК приведет к росту отрасли на $23-40 млрд в год

Россия занимает 17-е место в мировом экспорте продукции по стоимости

| Агроинвестор |

При текущем уровне развития агропром может столкнуться с насыщением рынка и потерей доли на мировой арене
При текущем уровне развития агропром может столкнуться с насыщением рынка и потерей доли на мировой арене

Создание трех-пяти «национальных чемпионов» в агропромышленном секторе России может привести к дополнительному росту отрасли на $23-40 млрд ежегодно, говорится в исследовании компании «Яков и Партнеры». Сейчас страна занимает 17-е место в мировом экспорте продукции по стоимости, что составляет менее 2% мирового рынка. Для увеличения конкурентоспособности необходимо повысить маржинальность продукции и общий объем производства. В противном случае отрасль может столкнуться с насыщением рынка и потерей доли на мировой арене, считают эксперты.

Оптимальным сценарием развития АПК в России было бы создание нескольких крупных интегрированных игроков с глобальным присутствием на рынках, годовой выручкой более $10 млрд, экспортом более 25% продукции, контролем над цепочкой создания стоимости и значительными расходами на НИОКР, отмечается в исследовании. По мнению директора «Яков и Партнеры» Алексея Клецко, хотя в ни одна российская компания пока не соответствует указанным характеристикам, такой сценарий развития вполне реален. Международный опыт показывает, что успешные «национальные чемпионы» в агропроме обладают шестью ключевыми чертами: полным циклом создания стоимости, глобальной экспансией, эффективным ростом, фокусом на НИОКР, производством продукции с высокой добавленной стоимостью и высокой операционной эффективностью.

Опыт других стран показывает, что общие инвестиции в будущие российские «национальные чемпионы», необходимые для успешной конкуренции на мировых рынках, должны составить около $22 млрд. Эти средства будут использованы для развития экспортной инфраструктуры, приобретения зарубежных компаний в области исследований и разработок в генетике, а также для других вложений. Создание таких крупных игроков требует значительных финансовых ресурсов, которые не могут быть обеспечены только за счет органического роста и кредитных средств, которыми российские компании пользовались до сих пор. В этой связи, одним из возможных способов обеспечить необходимый рост до уровня «национального чемпиона» может стать первичное публичное размещение акций (IPO). Подобные действия сделают компании более стабильными и прозрачными, а их акции станут важным инструментом для финансирования сделок по слияниям и поглощениям.

Исследование показывает, что 11 из 15 крупнейших компаний в мире в сфере АПК являются публичными. Многие из них получают поддержку от национальных правительств, обеспечивая продовольственную безопасность и влияние на мировой рынок продуктов питания. Создание «национальных чемпионов» в российском агропроме при активном взаимодействии с соответствующими органами власти может принести значительный экономический эффект, уверены аналитики. По их мнению, в условиях насыщения национального рынка экспорт может стать ключевым направлением для роста отрасли. Увеличение объемов поставок на текущие и новые международные рынки может принести значительный вклад в ВВП России, повышая его на $18-29 млрд ежегодно. Вывоз продукции с высокой стоимостью и инновационных продуктов также способствует импортозамещению и укреплению позиций на мировых рынках.

Общий рост замещения импорта в сфере продукции и технологий агропромышленного комплекса к 2035 году оценивается компанией «Яков и Партнеры» в диапазоне $6-10 млрд. Из этой суммы примерно $3,3-7 млрд будут направлены на замещение импорта сырья и готовой продукции. Особую значимость в этом процессе может иметь замещение импорта в категории «Готовые пищевые продукты и напитки» со статическим потенциалом $1,5-2,5 млрд ежегодно. Систематизация усилий по созданию «национальных чемпионов» в АПК России позволит увеличить объемы экспорта на две трети, значительно нарастив долю продукции с высокой добавленной стоимостью. К 2035 году такой импульс даст возможность отечественному АПК увеличить производство сельхозпродукции на 20-40% в денежном выражении. Таким образом, отрасль сможет достичь поставленных целей в рамках стратегии-2030 и послания президента, а также занять место среди топ-5 мировых поставщиков не только по объемам, но и по стоимости продукции, считают эксперты.

При этом аналитики «Яков и Партнеры» считают, что если коренным образом не переломить ситуацию, то при сохранении текущей траектории развития в оптимистическом сценарии сектор выйдет на плато инерционного экспортного роста уже в ближайшие два-три года. Однако при реализации рисков страна начнет терять свою долю мирового рынка, причем в первую очередь это коснется наиболее ценных, высокомаржинальных продуктов с высокой добавленной стоимостью, за исключением рыбы и ракообразных с Дальнего Востока, где экспорт гарантирован территориальной монополией.

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