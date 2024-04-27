Минсельхоз: более 5 млн гектаров сельхозземель можно оперативно ввести в оборот

В 2024 году работы по цифровизации земель пройдут в 37 регионах Pixabay

Минсельхоз получил информацию о землях сельскохозяйственного назначения площадью 174 млн га в 36 регионах в рамках работы по созданию единой федеральной карты-схемы. Из этой площади около 13 млн га не используются, а 5,1 млн га можно быстро ввести в оборот, заявил заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин на заседании Совета законодателей России. По данным агроведомства, общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в России составляет 379,8 млн га, из которых сельхозугодья занимают около 197 млн га. Площадь неиспользуемых земель оценивается примерно в 31 млн га.



В рамках работы по созданию единой федеральной карты-схемы земель сельскохозяйственного назначения Минсельхоз уже составил карты для 36 регионов. «Сведения о землях сельскохозяйственного назначения общей площадью около 174 млн га уже получены и границы определены. Выявлено примерно 13 млн га неиспользуемых пашен, из которых 5,4 млн га планируется оперативно включить в оборот», — говорится в сообщении министерства. Планируется завершить создание карты к концу 2025 года, в 2024 году работы по цифровизации земель пройдут в 37 регионах.



По результатам формирования карты-схемы и оценки плодородия земель полученная информация станет основой для привлечения в оборот дополнительных площадей, которые потенциально подходят для выращивания различных культур, заявил Минсельхоз. Этот шаг позволит увеличить производство сельскохозяйственной продукции на 8 млн т. Ведомство также сообщило, что в текущем году инвесторам будут доступны специальные предложения, включающие подбор участков для выращивания наиболее востребованных сельхозкультур с учетом климатических и почвенных условий, а также определение приоритетов для регионов по включению соответствующих земельных участков в государственный кадастр и передаче их аграриям для конкретного производства с возможной государственной поддержкой.



Накануне председатель комитета Совета Федерации по аграрной политике и природопользованию Александр Двойных заявлял о необходимости пересмотра моратория на проведение проверок неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, так как в настоящее время получение разрешения на контрольно-надзорные мероприятия по ним крайне затруднительно. «Согласно нашим данным, с момента внесения изменений в Земельный кодекс в декабре 2022 года было принято решение об изъятии только 20 участков общей площадью 1,2 тыс. га. Мы видим, что мораторий помогает предприятиям избежать излишней нагрузки от контрольно-надзорных мероприятий. Однако необходимо учитывать, что речь идет о проверке неактивных предприятий, и в ходе обсуждения вчера представители регионов высказали поддержку пересмотру данного подхода», — приводит ТАСС слова Двойных.



Он также подчеркнул, что для контрольных органов становится все сложнее получить разрешение на проверку явно неиспользуемых сельскохозяйственных участков. «Без таких проверок мы не сможем достичь качественных результатов», — уверен сенатор. Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин поддержал предложение, отметив, что оно заслуживает внимания. «Мы обсуждали эти вопросы недавно, в том числе в рамках доклада генерального прокурора перед Советом Федерации. Это постановление в настоящее время дорабатывается, и возможно, стоит включить в него эти предложения», — предложил он. Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявлял, что на программу введения в оборот неиспользуемых сельхозугодий и развития мелиорации в 2022 году выделено около 100 млрд руб.



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