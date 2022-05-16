Белорусская компания может стать инвестором маслосырзавода в Белгородской области

Белгородский завод может перерабатывать 400 тонн молока в сутки «Ровеньки-маслосырзавод»

Белорусская компания «Молочные горки» Алексея Савчука может заняться развитием завода «Ровеньки-маслосырзавод» в Белгородской области, сейчас предприятие находится в сложном финансовом положении из-за большой долговой нагрузки, сообщила пресс-служба регионального правительства. Глава области Вячеслав Гладков предложил руководству потенциального инвестора заключить соглашение о сотрудничестве, документ проработает региональный Минсельхоз.



«Мы очень заинтересованы в сохранении рабочих мест — это наш главный приоритет. Я надеюсь, что наше соглашение поможет заводу не просто сохраниться, но и продолжить свое развитие. Со своей стороны окажем всю необходимую поддержку», — подчеркнул Гладков.



«Ровеньки-маслосырзавод» входит в список системообразующих предприятий Белгородской области. Мощность переработки составляет 400 т молока в сутки. Завод выпускает сыры под брендом «Ровеньки» и молочные продукты «Богдаша». В начале года у предприятия возникли сложности с исполнением обязательств перед кредиторами. В феврале арбитражный суд Белгородской области принял к производству иск ВТБ о признании завода банкротом, также заявление о вступлении в дело о банкротстве подал Сбербанка.



Тогда же «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли писал, что «Молочные горки» планируют приобрести «Ровеньки-маслосырзавод», также рассматривается вариант аренды мощностей или партнерства. Однако владелец белгородского предприятия Сергей Лыбань говорил, что никаких договоренностей с белорусским инвестором нет.



Если сделка состоится, то «Ровеньки-маслосырзавод» может стать третьей в России производственной площадкой компании «Молочные реки». Сейчас ее структуры контролируют Трубчевский молочный комбинат в Брянской области и Актанышский молочный комбинат в Татарстане. Всего у компании шесть молочных предприятий в Беларуси, России и Грузии суммарной мощностью переработки 1,2 тыс. т молока в сутки.

