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Инвестиции

Белорусская компания может стать инвестором маслосырзавода в Белгородской области

«Ровеньки-маслосырзавод» находится в сложном финансовом положении

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Белгородский завод может перерабатывать 400 тонн молока в сутки
«Ровеньки-маслосырзавод»
Белгородский завод может перерабатывать 400 тонн молока в сутки
«Ровеньки-маслосырзавод»

Белорусская компания «Молочные горки» Алексея Савчука может заняться развитием завода «Ровеньки-маслосырзавод» в Белгородской области, сейчас предприятие находится в сложном финансовом положении из-за большой долговой нагрузки, сообщила пресс-служба регионального правительства. Глава области Вячеслав Гладков предложил руководству потенциального инвестора заключить соглашение о сотрудничестве, документ проработает региональный Минсельхоз.

«Мы очень заинтересованы в сохранении рабочих мест — это наш главный приоритет. Я надеюсь, что наше соглашение поможет заводу не просто сохраниться, но и продолжить свое развитие. Со своей стороны окажем всю необходимую поддержку», — подчеркнул Гладков.

«Ровеньки-маслосырзавод» входит в список системообразующих предприятий Белгородской области. Мощность переработки составляет 400 т молока в сутки. Завод выпускает сыры под брендом «Ровеньки» и молочные продукты «Богдаша». В начале года у предприятия возникли сложности с исполнением обязательств перед кредиторами. В феврале арбитражный суд Белгородской области принял к производству иск ВТБ о признании завода банкротом, также заявление о вступлении в дело о банкротстве подал Сбербанка.

Тогда же «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли писал, что «Молочные горки» планируют приобрести «Ровеньки-маслосырзавод», также рассматривается вариант аренды мощностей или партнерства. Однако владелец белгородского предприятия Сергей Лыбань говорил, что никаких договоренностей с белорусским инвестором нет.

Если сделка состоится, то «Ровеньки-маслосырзавод» может стать третьей в России производственной площадкой компании «Молочные реки». Сейчас ее структуры контролируют Трубчевский молочный комбинат в Брянской области и Актанышский молочный комбинат в Татарстане. Всего у компании шесть молочных предприятий в Беларуси, России и Грузии суммарной мощностью переработки 1,2 тыс. т молока в сутки. 

Татьяна Кулистикова 

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