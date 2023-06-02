Сырные перспективы. Производство сыров может перевалить за 1 млн т к 2030 году

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

За последние годы российские производители практически полностью заместили объемы импортного сыра, завозимого в страну до введенных в 2014 году ограничений на поставки из-за рубежа. Сейчас они конкурируют преимущественно только с белорусской продукцией. Дальнейшие перспективы развития для отечественных сыроделов выглядят туманно: потребление внутри страны ограничивают не растущие доходы, а перспектива выхода на внешние рынки затруднена тем, что российские сорта сыра готовы потреблять только жители бывших советских республик. Тем не менее пока объемы выпуска сыров продолжают увеличиваться



В прошлом году российские предприятия выпустили 669 тыс. т сыра, следует из данных Росстата. Это на 3,3% больше, чем в 2021-м. По подсчетам BusinesStat, объемы производства сыра в 2022 году достигли 717,2 тыс. т, а весь объем сырного рынка России с учетом экспортируемой продукции составил 920,9 тыс. т (все цифры — без учета сырного продукта). Выпуск сырного продукта в стране по итогам 2022-го достиг 215 тыс. т, добавляет гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев.