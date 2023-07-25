Топ-30 переработчиков молока сохраняют долю рынка на уровне почти 50%

Danone сохранила лидерство в рейтинге с выручкой 126,9 млрд рублей М. Стулов

По итогам 2022 года компании, входящие в топ-30 переработчиков молока в России, сохраняют свою долю на рынке на уровне почти 50%. Об этом говорится в исследовании «Союзмолоко», Milknews и Streda Consulting. Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев, слова которого приводятся в материале, отметил, что санкционные ограничения и отказ от маркетинговой активности не повлияли на расклад сил в молочной индустрии, но способствовали ускорению роста совокупного оборота российских компаний на 15%.



Компания Danone сохранила лидерство с выручкой в размере 126,9 млрд руб. и приростом за год на 3,4%. На втором месте по-прежнему находится PepsiCo («Вимм-Билль-Данн») с выручкой 117,2 млрд руб. и приростом на 8,7%. ГК «Молвест» занимает третье место с выручкой в размере 45,2 млрд руб. и ее ростом на 17,4% за год. Холдинг «Комос Групп» переместился на четвертое место, увеличив выручку на 25,2% до 39,9 млрд руб. и обошел ставшую пятой ГК «Ренна», которая показала рост выручки на 7,2% до 38,8 млрд руб.



Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов, слова которого приводятся в рейтинге, отметил, что благодаря компенсации резкого повышения себестоимости производства некоторым компаниям удалось достичь роста более чем на 35-40%. Особенно успешными оказались компании второй и третьей десятки с традиционным цельномолочным ассортиментом.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что крупные компании продолжили наращивать выручку в силу нескольких причин. У части игроков сильные бренды и были изменения ассортимента для кризисного периода. Кроме того, ряд ведущих компаний запустили новые производственные площадки или линии, что позволило продолжить расти. По ее мнению, консолидация в молочной отрасли будет продолжаться.



ГК «ЭкоНива» стала лидером рейтинга по темпам роста в 2022 году, она увеличила выручку почти на 80% до 11,9 млрд руб. и заняла 20-е место в списке. Также в рейтинге появились ГК «Мультипро» и компания «Лебедяньмолоко». При этом из топа выбыли МПК «Сырный дом», Savencia и «Виола».



Пресс-служба «ЭкоНивы» сообщила, что достижению результатов способствовало увеличение производственных мощностей, расширение ассортимента и географии присутствия молочной продукции группы. Новая линия по производству ультрапастеризованного молока на 100 т в сутки и творожный цех мощностью 10 т творога в сутки были запущены на Аннинском молочном заводе. Также в прошлом году «ЭкоНива» начала продажи премиального твердого сыра Dürr и провела ребрендинг йогуртно-десертной группы. В 2022 году перерабатывающие предприятия «ЭкоНивы» произвели почти 164 тыс. т готовой молочной продукции и на 40% превысили показатели 2021-го (117,4 тыс. т).



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