Индийская компания планирует запустить производство лактоферрина в Рязанской области

Заявленная мощность завода пока слишком маленькая Freepik.com

Индийская компания «Нэк Дейри Прайват Лимитед» построит в Рязанской области молокоперерабатывающий комплекс стоимостью 3,5 млрд руб. В ассортиментную линейку войдут молочная продукция и лактоферрин. Мощность переработки на начальном этапе составит 100 т молока в сутки. Проект будет реализован в два этапа: работы над первой очередью начнутся в этом году и завершатся в 2025-м, над второй — в 2026—2027 годах, сообщается на инвестиционном портале Рязанской области. Проект передан на сопровождение региональной Корпорации развития.



В ноябре 2022 года «Интерфакс» писал, что «Нэк Дейри Прайват Лимитед» планирует запустить в Рязанской области производство сухого и сгущенного молока, а также кисломолочных продуктов. Мощность переработки также оценивалась в 100 т молока в сутки. Тогда сообщалось, что первая очередь комплекса должна быть запущена до 2024 года, вторая — в 2027-м. С ее вводом мощность переработки должна вырасти вдвое, благодаря чему предприятие начнет выпускать детское питание и косметику на основе молока.



Лактоферрин — это белок, обладающий широкими свойствами, но прежде всего он повышает иммунитет и улучшает усвояемость железа, говорит глава Streda Consulting Алексей Груздев. «Это последнее ноу-хау молочной промышленности. На сегодняшний момент даже не все R&D по нему завершены. В мировом масштабе сейчас бум на два продукта — лактоферрин и лактопероксидазу, которые широко применяются в детском и спортивном питании, функциональных продуктах, косметике и др. Особенно возрос интерес к ним после пандемии COVID-19», — прокомментировал «Агроинвестору» Груздев. По его словам, Россия вряд ли импортирует лактоферрин в чистом виде — слишком мало в стране развитых сфер для его применения.



Однако в одном литре молока содержится только 0,1 г лактоферрина. Соответственно, при мощности переработки в 100 т молока в сутки получится только 10 кг этого белка. По словам Груздева, такая мощность переработки сырья соответствует небольшому региональному проекту. Эксперт говорит, что самый маленький комплекс по производству лактоферрина в мире перерабатывает в сутки 600 т молока, но обычно его выпускают заводы еще большей мощности, которые производят широкий ассортимент продукции и в том числе лактоферрин, так как по технологии он из молока извлекается, а далее его можно перерабатывать на другие компоненты.



Россия остается привлекательной для иностранных инвесторов: на мировом рынке молочную продукцию производят четыре региона — Европа, США, Латинская Америка и Океания, а самые густонаселенные страны, расположенные в Юго-Восточной Азии и Персидском заливе, не могут производить большое количество молока, при этом потребление в них только растет, говорит Груздев. Соответственно, им нужно сырье, а Россия — очень удобное для его производства место с логистической точки зрения. Также иностранным инвесторам интересна переработка молока, но не очень глубокая: так, чтобы продукт можно было импортировать и далее использовать в выпуске конечной продукции.



Партнер консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина тоже считает, что этот индийский проект не самый мощный из заявленных в этом сегменте: например, в Нижегородской области анонсирован подобный проект с инвестициями в $1 млрд. По ее словам, это, безусловно, демонстрирует перспективность производства лактоферрина.



«С другой стороны, представляя рынок лактоферрина, я точно могу сказать, что заявленные объемы его производства могут быть реализованы только на мировом рынке. Т. е. проект изначально создается как экспортный. Получается, что индийская или бразильская компания из нашего молока производит лактоферрин, и продает его в ЕС или США, — рассуждает она. — Мы в данном случае выступаем буквально дойной коровой. Неся в России относительно небольшие издержки, инвесторы будут получать прибыль на мировом рынке, выводя ее по месту своей прописки — в Индию в данном случае. Это не самый перспективный путь развития нашего сельского хозяйства, но ведь и наши отечественные инвесторы очень не спешат входить в проекты глубокой переработки молока, а за этим будущее». Только те страны, которые будут ориентированы не на сырьевую модель сельского хозяйства, а на производство продукции с высокой добавленной стоимостью и ее реализации на мировом рынке по-настоящему будут в выигрыше, считает Корягина.



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