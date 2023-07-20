Индийская компания планирует запустить производство лактоферрина в Рязанской области

Индийская компания «Нэк Дейри Прайват Лимитед» построит в Рязанской области молокоперерабатывающий комплекс стоимостью 3,5 млрд руб. В ассортиментную линейку войдут молочная продукция и лактоферрин. Мощность переработки на начальном этапе составит 100 т молока в сутки. Проект будет реализован в два этапа: работы над первой очередью начнутся в этом году и завершатся в 2025-м, над второй — в 2026—2027 годах, сообщается на инвестиционном портале Рязанской области. Проект передан на сопровождение региональной Корпорации развития.
В ноябре 2022 года «Интерфакс» писал, что «Нэк Дейри Прайват Лимитед» планирует запустить в Рязанской области производство сухого и сгущенного молока, а также кисломолочных продуктов. Мощность переработки также оценивалась в 100 т молока в сутки. Тогда сообщалось, что первая очередь комплекса должна быть запущена до 2024 года, вторая — в 2027-м. С ее вводом мощность переработки должна вырасти вдвое, благодаря чему предприятие начнет выпускать детское питание и косметику на основе молока.
Лактоферрин — это белок, обладающий широкими свойствами, но прежде всего он повышает иммунитет и улучшает усвояемость железа, говорит глава Streda Consulting Алексей Груздев. «Это последнее ноу-хау молочной промышленности. На сегодняшний момент даже не все R&D по нему завершены. В мировом масштабе сейчас бум на два продукта — лактоферрин и лактопероксидазу, которые широко применяются в детском и спортивном питании, функциональных продуктах, косметике и др. Особенно возрос интерес к ним после пандемии COVID-19», — прокомментировал «Агроинвестору» Груздев. По его словам, Россия вряд ли импортирует лактоферрин в чистом виде — слишком мало в стране развитых сфер для его применения.
Однако в одном литре молока содержится только 0,1 г лактоферрина. Соответственно, при мощности переработки в 100 т молока в сутки получится только 10 кг этого белка. По словам Груздева, такая мощность переработки сырья соответствует небольшому региональному проекту. Эксперт говорит, что самый маленький комплекс по производству лактоферрина в мире перерабатывает в сутки 600 т молока, но обычно его выпускают заводы еще большей мощности, которые производят широкий ассортимент продукции и в том числе лактоферрин, так как по технологии он из молока извлекается, а далее его можно перерабатывать на другие компоненты.
Россия остается привлекательной для иностранных инвесторов: на мировом рынке молочную продукцию производят четыре региона — Европа, США, Латинская Америка и Океания, а самые густонаселенные страны, расположенные в Юго-Восточной Азии и Персидском заливе, не могут производить большое количество молока, при этом потребление в них только растет, говорит Груздев. Соответственно, им нужно сырье, а Россия — очень удобное для его производства место с логистической точки зрения. Также иностранным инвесторам интересна переработка молока, но не очень глубокая: так, чтобы продукт можно было импортировать и далее использовать в выпуске конечной продукции.
Партнер консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина тоже считает, что этот индийский проект не самый мощный из заявленных в этом сегменте: например, в Нижегородской области анонсирован подобный проект с инвестициями в $1 млрд. По ее словам, это, безусловно, демонстрирует перспективность производства лактоферрина.
«С другой стороны, представляя рынок лактоферрина, я точно могу сказать, что заявленные объемы его производства могут быть реализованы только на мировом рынке.
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