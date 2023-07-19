«Данон Россия» возглавил племянник Рамзана Кадырова

Президент Владимир Путин передал «Данон Россия» и «Балтику» в управление Росимуществу Е. Разумный

Вице-премьер Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб (Ибрагим) Закриев с 18 июля стал гендиректором «Данон Россия», следует из данных ЕГРЮЛ. До этого времени компанию возглавлял Каппетти Чарли Виктор Хенрикус. 16 июля президент Владимир Путин своим указом передал доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании «Балтика» во временное управление Росимущества.



После публикации указа Danone сообщила, что приняла к сведению решение российских властей о передаче контроля над ее бизнесом Росимуществу и начала изучать ситуацию. «14 октября 2022 года Danone запустила процесс передачи контроля над своим бизнесом в Россия, который продвигался в соответствии с ожидаемым графиком, — отметила компания. — Danone готовится принять все необходимые меры для защиты своих прав как акционера Danone Russia и обеспечения непрерывности деятельности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон, в частности ее сотрудников».



В октябре 2022 года Французский производитель молочных продуктов объявил, что откажется от контроля над своим бизнесом в России. В феврале этого года сообщалось, что компания может продать часть активов с возможностью обратного выкупа. Также уточнялось, что в сделку войдут только российские марки Danone, среди которых «Простоквашино», «Растишка», «Тема». Среди возможных покупателей в разное время СМИ называли как менеджмент российской компании, так и крупные агрохолдинги. В начале июля «Прайм» со ссылкой на свои источники сообщил, что Danone делает ставку на «ЭкоНиву» в качестве покупателя своих активов.



Закриев родился в 1990 году в селе Аллерой Курчалоевского района Чечни. После окончания Московского Суворовского училища поступил в Московский государственный университет, который окончил в 2013 году по специальности «Экономика». Работал заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни, управляющим делами главы и правительства республики, первым заместителем министра финансов и руководителем секретариата главы Чечни, был первым заместителем председателя правительства республики, а также мэром города Грозный. В феврале 2020-го был назначен руководителем Администрации главы и правительства Чеченской Республики, с ноября 2020-го — заместитель председателя правительства Чечни — министр сельского хозяйства республики, говорится на сайте «Единой России» и агроведомства региона. На сайте правительства Чечни информации о должностях Закриева во вторник вечером не было.



В июне 2023-го Закриеву было присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России». Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об этом в своем Telegram-канале, назвав Закриева своим «дорогим племянником».



Также сменился глава «Балтики»: ее президентом стал Таймураз Боллоев, который уже руководил компанией в 1991—2004 годах. В 2005 году Боллоев стал председателем совета директоров «БТК групп», которая специализируется на разработке, производстве и последующей реализации высокотехнологичной одежды для различных отраслей бизнеса, госструктур и армии. В 2012 году он был назначен президентом компании.



Carlsberg Group ранее назвала решение российских властей о передаче ее активов Росимуществу неожиданным. Датская компания напомнила, что еще прошлой весной объявила о решении продать российский бизнес, соглашение было подписано летом 2023-го, правда, покупатель не назывался. После указа Владимира Путина перспективы продажи «Балтики» стали «весьма неопределенными», отмечала компания.



После подписания президентского указа от 16 июля 2023 года Carlsberg Group не сохраняет контроль над управлением или операционной деятельностью пивоваренных заводов «Балтика», следовательно, смена руководства компании была произведена без ведома или одобрения Carlsberg Group, говорится в ее сообщении. «Carlsberg Group неясно, какие последствия это событие окажет на текущую деятельность пивоваренных заводов "Балтика" в России, а также на текущий процесс продаж», — отметила компания.



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