Российские активы Danone и Carlsberg перешли во временное управление Росимущества

Danone в октябре 2022 года объявил, что откажется от контроля над своим бизнесом в России А. Махонин

Доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании «Балтика» переданы во временное управление Росимущества. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовых актов.



В документе уточняется, что под управление Росимущества переходят свыше 83,29 млрд обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe (99,9999% в капитале, согласно отчету компании за 2022 год) и 85 тыс. акций «Данон Трейд» (0,0001%). Среди переданных долей «Балтики» 98,56% принадлежат Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская «дочка» Carlsberg), 1,35% — «Хоппи Юнион», 0,09% — Carlsberg Deurschland GmbH (немецкая «дочка» Carlsberg).



В конце июня пивоваренная компания Carlsberg Group сообщила, что подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса — пивоваренной компании «Балтика». Кто станет покупателем — не уточняется, равно как и стоимость сделки, а также сроки ее закрытия. «Сделка подлежит всестороннему одобрению регулирующими органами в России. Это включает подачу заявок в Правительственную комиссию для получения ее одобрений, что является обязательным в соответствии с российским законодательством, — сообщала компания. — Кроме того, сделка подчиняется нескольким обычным условиям, включая одобрение регулирующих органов и выполнение определенных условий в ряде юрисдикций».



В марте 2022 года Carlsberg Group объявила о приостановке в России продаж пива Carlsberg, а также о прекращении инвестиций, экспорта и рекламы, а позднее — об уходе с российского рынка. В апреле прошлого года «Агроинвестор» писал, что Carlsberg ведет переговоры о продаже своего российского бизнеса с группой компаний «Черноголовка» и израильской группой CBC Group. Источники «Коммерсанта» говорили, что российский бизнес Carlsberg может быть продан совместному бельгийско-турецкому предприятию AB InBev Efes. Стоимость бизнес Carlsberg в России тогда оценивалась почти в $2,93 млрд.



Французский производитель молочных продуктов Danone в октябре 2022 года объявил, что откажется от контроля над своим бизнесом в России. В феврале этого года сообщалось, что компания может продать часть активов с возможностью обратного выкупа. Также уточнялось, что в сделку войдут только российские марки Danone, среди которых «Простоквашино», «Растишка», «Тема». Среди возможных покупателей в разное время СМИ называли как менеджмент российской компании, так и крупные агрохолдинги, в том числе не занимающиеся производством молочной продукции: «Русагро», «Черкизово», «Черноголовку», «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, «Агранту», «Румелко». Кроме того, в списке фигурировала АФК «Система». В начале июля «Прайм» со ссылкой на свои источники сообщил, что Danone делает ставку на «ЭкоНиву» в качестве покупателя своих активов.



10 июля Danone сообщила, что локализует в России марку «Активиа», она будет называться «АктиБио». Изменения коснутся не только названия, но и дизайна упаковки. «Продукция под брендом “АктиБио” будет производиться по абсолютно тем же высоким стандартам качества и безопасности, с теми же вкусовыми характеристиками, на тех же производственных мощностях», — уточняла компания.



Дополнение от 17.06.2023:



Компания Danone сообщила, что приняла к сведению решение российских властей о передаче контроля над ее бизнесом Росимуществу и начала расследовать ситуацию. «14 октября 2022 года Danone запустила процесс передачи контроля над своим бизнесом в Россия, который продвигался в соответствии с ожидаемым графиком, — отметила компания. — Danone готовится принять все необходимые меры для защиты своих прав как акционера Danone Russia и обеспечения непрерывности деятельности бизнеса в интересах всех заинтересованные стороны, в частности ее сотрудников».



Carlsberg Group не получала никакой официальной информации от российских властей относительно президентского указа или его последствий для пивоваренных заводов «Балтика». «Carlsberg Group осуществляет свою деятельность в соответствии с местными правилами и предписаниями в России и считает такое развитие событий неожиданным, — говорится в пресс-релизе компании. — Группа оценит юридические и операционные последствия такого развития событий и предпримет все необходимые ответные действия». Компания напомнила, что после продолжительного процесса отделения российского бизнеса от остальной части Carlsberg Group 23 июня 2023 года было подписано соглашение о его продаже при условии одобрения регулирующими органами и выполнения определенных условий в ряде юрисдикций. «В соответствии с президентским указом перспективы этого процесса продажи в настоящее время крайне неопределенны», — отмечает компания.



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