Carlsberg Group нашла покупателя на российские активы

Отделение российского бизнеса было очень сложным, признает Carlsberg Group flickr.com

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group сообщила, что подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса — пивоваренной компании «Балтика». Кто станет покупателем — не уточняется, равно как и стоимость сделки, а также сроки ее закрытия. «Сделка подлежит всестороннему одобрению регулирующими органами в России. Это включает подачу заявок в Правительственную комиссию для получения ее одобрений, что является обязательным в соответствии с российским законодательством, — говорится в сообщении компании. — Кроме того, сделка подчиняется нескольким обычным условиям, включая одобрение регулирующих органов и выполнение определенных условий в ряде юрисдикций».



Отделение российского бизнеса было очень сложным, признает Carlsberg Group, оно включало около 150 рабочих процессов по бизнес-функциям и инвестициям в оборудование и IТ-инфраструктуру на рынках за пределами России в размере более 150 млн датских крон (1,8 млрд руб.). «Подписание соглашения о продаже российского бизнеса является очень важной вехой в чрезвычайно сложном процессе разделения и продажи. Несмотря на то, что это был длительный процесс, для нас было важно найти наилучшее возможное решение для всех заинтересованных сторон, включая наших более чем 8 тыс. сотрудников в России», — отметил директор Carlsberg Кеес т’Харт. До завершения сделки Carlsberg продолжит свою операционную и коммерческую деятельность в текущем режиме, а также сохранит обязательства перед партнерами и социальные гарантии для сотрудников.



В марте 2022 года Carlsberg Group объявила о приостановке в России продаж пива Carlsberg, а также о прекращении инвестиций, экспорта и рекламы. 28 марта компания заявила об уходе с российского рынка. В марте этого года компания сообщила, что намерена продать российские активы до конца весны.



В апреле прошлого года «Агроинвестор» писал, что Carlsberg ведет переговоры о продаже своего российского бизнеса с группой компаний «Черноголовка» и израильской группой CBC Group. Источники «Коммерсанта» говорили, что российский бизнес Carlsberg может быть продан совместному бельгийско-турецкому предприятию AB InBev Efes. Стоимость бизнес Carlsberg в России тогда оценивалась почти в $2,93 млрд.



В России Carlsberg Group принадлежит пивоваренная компания «Балтика» с восемью заводами в Санкт-Петербурге, Ярославле, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске и Новосибирске. Заводы группы выпускают пиво под 55 брендами, в том числе «Балтика», Zatecky Gus, Carlsberg и «Жигулевское».



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