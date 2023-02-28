Heineken планирует уйти из России в первой половине 2023 года

О планах уйти с российского рынка пивоваренный концерн объявил еще год назад flickr.com

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken планирует в первой половине 2023 года уйти из России, хотя испытывает трудности с продажей российских активов. «На данный момент сложно закрыть транзакцию в России, поскольку правила продолжают меняться. Мы не тянем время и хотим, чтобы все продвигалось быстрее. Мы стремимся достичь соглашения в первой половине этого года», — сообщает пресс-служба компании. Ущерб от ухода с российского рынка концерн оценивает почти в 300 млн евро. Окончательные убытки будут определены после передачи бизнеса новому владельцу.



Таким образом компания отреагировала на расследование нидерландского сайта Follow The Money, в котором отмечалось, что «Heineken нарушила свое обещание уйти из России» и по-прежнему работает в стране, продавая пиво своих международных брендов и запуская новые продукты. «Это категорически неверно и вводит в заблуждение», — отвечает в пресс-релизе Heineken. Из него следует, что «местные коллеги» делают все возможное, чтобы «сохранить бизнес, избежать национализации и обеспечить средства к существованию». При этом между Heineken и российским бизнесом нет обмена денежными средствами, и нидерландский концерн не получает никаких дивидендов или роялти за бренды. «Бизнес отделен, и они самостоятельно финансируют все операционные расходы», — подчеркивается в заявлении Heineken.



Компания объявила о приостановке новых инвестпроектов и экспорта пива в Россию в связи со специальной военной операцией на Украине 5 марта прошлого года. 9 марта компания пообещала остановить производство, рекламу и продажу пива в России. А позже заявила об окончательном уходе с российского рынка, пообещав передать свои активы новому владельцу и платить зарплаты 1,8 тыс. сотрудникам до конца года.



Портфель производителя насчитывает около 300 брендов, включая марки Heineken, Amstel, Birra Moretti, Desperados, Foster’s, Newcastle Brown Ale, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и др. В России компания также работает под торговыми марками «Охота», «Жигулевское», «Степан Разин», «Бочкарев» и прочими, которые выпускаются на семи заводах.



В сентябре «Коммерсантъ» писал, что российская структура Heineken в июле-августе 2022 года зарегистрировала серию деклараций о соответствии для линейки безалкогольных газированных напитков. Продукты заявлены под названиями «Роял Кола Ориджинал», «Роял Кола Зеро», «Тони Лемони Оранж» и «Тони Лемони Лимон». Из описания на сайте Росаккредитации следовало, что напитки могут разливаться в стеклянные, пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Изготовителями указаны российские заводы Heineken.

Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз говорит, что уход Heineken из России никак не отразится на отечественном пивном рынке. «Скорее всего, придет формальный временный собственник, как и во многих других иностранных компаниях. Практически все они хотят вернуться, и поэтому ищут возможности. Не зря же Heineken уже год ищет покупателя, потом еще будет сделку оформлять. Не думаю, что они к середине года уйдут: скорее всего, оформление может затянуться до конца года <...>. Никто такой лакомый кусок — пивной рынок России — просто так покидать не хочет <...>, а цель у всех одна — заработать денег, никакого альтуризма», — прокомментировал «Агроинвестору» Дробиз. Еще год назад эксперт отмечал, что компании, объявившие о своем уходе с российского рынка, будут максимально тянуть время: СВО и санкции когда-нибудь закончатся, и смысла покидать рынок уже не будет, поясняет Дробиз.



Продукция Heineken занимает весомую долю рынка, и поэтому, если бы она ушла еще и закрыв свои заводы в России, весь пивной бизнес страны этому бы «только обрадовался»: примерно 15% рынка в таком случае освободится, и эту долю займут другие производители, а потребители бы про Heineken «вообще забыли», уверен эксперт. По его словам, рынок пива и пивной продукции в России составляет около 8 млрд л или порядка 50 л на душу населения в год. «Это очень хорошее потребление по европейским меркам, поэтому никто от него отказываться не собирается. У нас хороший, развитой и практически стабильный пивной рынок», — добавляет Дробиз. В целом в прошлом году цены на пиво, как и на другие товары, росли. Также немного увеличилось и производство, но самое главное, что оно, как и потребление, не снизилось, подчеркивает эксперт.



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