McDonald’s прекращает работу в Казахстане

У McDonald’s в Казахстане возникли проблемы с поставками российской мясной продукции flickr.com

Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО Food Solutions KZ прекращает работу под брендом McDonald’s в Казахстане из-за ограничений в поставках. «О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время», — сообщила пресс-служба McDonald’s в Казахстане.



В середине ноября McDonald’s в Казахстане сообщал, что временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания заверяла, что прилагает все усилия для скорейшего возобновления деятельности.



Сеть ресторанов McDonald`s обеспечивалась мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства, где у компании были расположены крупные распределительные центры, но в связи с уходом компании из России возникла проблема с поставками сырья, пояснил Минсельхоз Казахстана. По данным ведомства, в перспективе сеть была готова перейти на казахстанскую продукцию, однако внедрение производителями республики высоких стандартов, которые требует компания, заняло определенное время. Аудит предприятий-производителей мясной и молочной продукции на соответствие требованиям McDonald`s был намечен на начало 2023 года, однако он не состоялся.



«До перехода на местное сырье по просьбе представителей McDonald`s министерство сельского хозяйства и другие государственные органы были и сейчас готовы оказать содействие в ускорении и упрощении процедур поставки продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия сети ресторанов на территории страны», — говорится в сообщении министерства.



Первый ресторан под брендом McDonald’s в Казахстане был открыт в 2016 году. За прошедшее время под управлением ТОО Food Solutions KZ компания успела стать одним из лидеров индустрии ресторанов быстрого обслуживания, в республике было открыто 24 заведения. Франчайзи McDonald’s в Казахстане является крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев. В марте 2022 года он был арестован по подозрению в хищении средств национальной компании Qazaq Gaz в размере 14,5 млрд тенге (более $31 млн), в конце прошлого года начался суд по этому делу.



В марте 2022 года McDonald’s приостановил свою деятельность в России, позже компания решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране, правда, с правом обратного выкупа в течение десяти лет. Покупателем стал франчайзи компании Александр Говор, сеть сменила название на «Вкусно — и точка».



В ноябре прошлого года стало известно, что рестораны McDonald’s, работающие в Белоруссии под управлением унитарного предприятия «КСБ Виктори Рестораны», перейдут на российский бренд «Вкусно — и точка». Пресс-служба «Вкусно — и точка» сообщала, что завершает процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга компании «КСБ Виктори Рестораны». В Белоруссии было открыто 25 ресторанов McDonald’s.



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