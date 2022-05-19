McDonald’s продаст российский бизнес нефтянику из Сибири

Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие недели М. Стулов

McDonald’s продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, говорится в пресс-релизе компании. «После объявления о выходе с российского рынка и начале процесса продажи своего российского бизнеса корпорация McDonald’s объявила сегодня, что заключила соглашение о купле-продаже со своим действующим лицензиатом Александром Говором. В соответствии с этим соглашением г-н Говор приобретет весь портфель ресторанов McDonald’s и будет управлять ресторанами под новым брендом», — уточняется в сообщении. Говор является лицензиатом McDonald’s с 2015 году и управляет 25 ресторанами в Сибири.



Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие недели. Соглашение о купле-продаже предусматривает сохранение сотрудников не менее чем на два года на эквивалентных условиях. Покупатель также согласился финансировать заработную плату сотрудников корпорации, которые работают в 45 регионах страны до закрытия, а также оплачивать существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами, следует из сообщения McDonald’s.



Ранее The Bell со ссылкой на три источника написал, что российский бизнес McDonald’s, может достаться одному из крупнейших местных франчайзи. Два собеседника издания называли потенциальным покупателем компанию «СПП» Кайрата Боранбаева — родственника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, третий — компанию «ГиД» нефтяника из Новокузнецка Александра Говора.



ООО «ГиД» Говора по данным на март управляло 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. В 2021 году выручка сибирской сети составила около 2 млрд руб., чистый убыток — 12,4 млн руб. По информации The Bell, Александр Говор — сооснователь нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис», владелец отеля Park Inn и сети частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке.



На днях «Агроинвестор» писал, что McDonald’s может возобновить работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив рабочие места, топ-менеджмент, большинство поставщиков, сеть ресторанов и меню. Ранее корпорация объявила, что спустя более 30 лет работы в России уйдет из страны и начала процесс продажи своего российского бизнеса. В марте на фоне проведения российской спецоперации на Украине McDonald’s принял решение временно закрыть все 850 ресторанов быстрого питания в России и приостановить все операции на рынке.



McDonald’s — ведущая мировая сеть ресторанов быстрого питания с более чем 39 тыс. филиалов в более чем 100 странах. Примерно 95% ресторанов McDonald’s по всему миру принадлежат и управляются независимыми местными владельцами бизнеса.

