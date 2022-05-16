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McDonald’s может возобновить работу в июне

Предполагается, что компания вернется на рынок под новым брендом

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Большинство поставщиков, сеть ресторанов и меню останутся прежними
Е. Разумный
Большинство поставщиков, сеть ресторанов и меню останутся прежними
Е. Разумный

McDonald’s планирует возобновить работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив рабочие места, топ-менеджмент, большинство поставщиков, сеть ресторанов и меню. Об этом сообщили ТАСС, РБК и «Известия» со ссылкой на источники в компании или близкие к ней.

«McDonald's вернется в Россию в июне под новым брендом. Сеть ресторанов и меню будут сохранены, как и рабочие места. Более 90% поставщиков — российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название», — пишет ТАСС. Ранее портал PR Newswire сообщил, что спустя более 30 лет работы в России McDonald’s Corporation объявила, что уйдет из страны и начала процесс продажи своего российского бизнеса.

Сеть ресторанов быстрого питания продает российские активы, но продолжит работу в стране под новым брендом, уточняет РБК. «Сеть ресторанов и меню будут сохранены <...>. Более 90% поставщиков — российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название», — пояснил источник ТАСС.

Источник «Известий» отметил, что уникальные технологии, ноу-хау и все прочие активы компании будут сохранены в России. «Это решение достигнуто в результате серии переговорных раундов на площадке Минпромторга, которые проводил замглавы министерства Виктор Евтухов», — рассказал источник издания. В Минпромторге «Известиям» подтвердили факт проведения переговоров. Ведомство обещает оказать российскому менеджменту компании всю необходимую поддержку в возобновлении работы ресторанов и отлаживании бизнес-процессов.

Как ранее писал «Агроинвестор», в марте на фоне проведения российской спецоперации на Украине McDonald’s принял решение временно закрыть все 850 ресторанов быстрого питания в России и приостановить все операции на рынке. На прошлой неделе президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров говорил РИА «Новости», что, возможно, российское подразделение компании продадут по частям или передадут в управление менеджменту.

Татьяна Кулистикова 

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