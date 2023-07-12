«АгроГард» может построить молочную ферму за 2 млрд рублей

Сейчас у агрохолдинга около 11 тысяч голов КРС в Краснодарском крае «АгроГард»

«АгроГард» рассматривает возможность строительства фермы на 2 тыс. голов КРС, рассказал «Агроинвестору» гендиректор компании Павел Царев. «Пока немного затягиваются проектные решения, так что это дает нам возможность посмотреть — как будет развиваться нынешняя ситуация в отрасли», — уточнил он. Инвестиции в проект оцениваются примерно в 2 млрд руб. с учетом стоимости животных.



Сейчас у компании около 11 тыс. голов КРС в Краснодарском крае, в том числе 5,5 тыс. — дойное стадо. По словам Царева, агрохолдинг меняет поголовье: если раньше покупали нетелей в Германии, то сейчас нужно рассчитывать на тот скот, который можно приобрести в России. «Активно работаем с отечественными производителями и в дальнейшем будем рассчитывать на них», — говорит он.



При этом для дальнейшего развития молочной отрасли крайне важна господдержка, обращает внимание Царев. «Когда мы строили первый комплекс, то получили от государства компенсацию примерно 30% понесенных затрат, хотя не все проекты субсидируются, но мы всегда выступаем за то, чтобы в молочном животноводстве были какие-то субсидии, — отмечает он. — Если в растениеводстве при более высокой рентабельности в принципе можно справиться с минимальной помощью от государства, то в молочной отрасли хотелось бы увидеть какие-то новые посылы для развития в плане поддержки, это та отрасль, где она крайне необходима. Сейчас мы получаем субсидии, но их доля в конечных затратах на производство продукции достаточно низкая — около 7%».



Господдержка особенно актуальна в ситуации существенного снижения закупочных цен на сырое молоко, с этой проблемой производители столкнулись весной. Хотя, добавляет Царев, многое зависит и от сбытовой политики. «Мы поставляем молоко только на один комбинат ГК «Ренна» (выпускает продукцию под брендом «Коровка из Кореновки»). У нас партнерские отношения, поэтому мы достаточно уверенно смотрим в завтрашний день. Мы входим в их положение в условиях рынка производителя, а сегодня они входят в наше положение», — добавляет он.



Интервью с гендиректором «АгроГарда» Павлом Царевым читайте в июльском номере журнала «Агроинвестор».



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