KSITEST рассчитала первые в России геномные оценки экстерьера КРС для Удмуртии

Экстерьер — один из главных признаков, на которые российские селекционеры ориентируются на практике

Компания KSITEST (ООО «Ксивелью») сообщила, что впервые в России рассчитала геномные оценки экстерьера КРС для Удмуртии. Экстерьер — один из главных признаков, на которые российские селекционеры ориентируются на практике, однако до сих пор в стране не было его собственной геномной оценки. Данные для расчета оценок были получены от племенных хозяйств Удмуртии: экстерьерная база в регионе собирается с 2017 года, существует группа оценщиков экстерьера, которая калибруется каждый год.



«Сложность работы с экстерьером заключается в том, что при выборе быка приходится ориентироваться на иностранную оценку, а при выборе коровы — на фенотип коровы, что не всегда приводит к нужным результатам, — отмечает сооснователь и гендиректор KSITEST Дарья Яковишина. — При выборе же телки вообще нет корректного метода подбора с улучшением по экстерьеру, кроме использования геномных оценок по локальной базе. Первая отечественная система геномной оценки экстерьера позволит селекционерам взять под контроль этот важный аспект разведения КРС. Это также значительный шаг к импортозамещению, так как система не зависит от зарубежных селекционных центров».



При расчетах использовано более 20 эффектов внешней среды для уточнения геномных оценок. Для оценок экстерьера дополнительно был внесен критически важный эффект оценщика. Благодаря исключительной подготовке кадров в регионе и централизованной регистрации данных стало возможно использовать информацию об оценщике в качестве эффекта среды, что позволило увеличить точность оценки, отмечает компания. Именно из-за эффектов внешней среды не существует единой мировой базы по геномным оценкам, все страны разрабатывают собственные референтные базы.



Чтобы получить геномные оценки экстерьера, специалисты компании рассчитали оценки GEBV (расчетная геномная племенная ценность) и в соответствии со сложившейся мировой практикой перевели их в оценки STA (стандартизированная способность передачи). Всего рассчитана 21 оценка экстерьера по стандартам ICAR (Международный комитет по регистрации животных) и пять основных субиндексов. Использовать оценки экстерьера могут не только хозяйства Удмуртии, но и все клиенты KSITEST.



KSITEST является оператором геномной селекции в Удмуртской республике с 2019 года. За это время были разработаны геномные оценки и селекционный индекс, построенный на экономической модели российского хозяйства. Эти данные легли в основу системы выведения элитных локальных быков в регионе. «Цель развития племенного дела в Удмуртской Республике — формирование конкурентоспособной базы генетических ресурсов в племенном молочном скотоводстве на основе современной системы селекционной работы с использованием передовых генетических и биотехнологических методов», — говорит заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Наталья Шавшукова.



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