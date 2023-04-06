Внедрение ESG-практик в агросекторе по-прежнему актуально

Проблема деградации пахотных земель в России является одной из ключевых Pixabay

На сегодняшний день почвенные ресурсы наиболее важны для обеспечения продовольственной безопасности, и их грамотное использование позволит решить ряд продовольственных проблем, поэтому парадигма устойчивого развития в агросекторе становится как никогда актуальной. Об этом в ходе семинара по устойчивости растениеводства, организованного Институтом аграрных исследований НИУ ВШЭ, сказал директор отделения по связям с Россий ФАО Олег Кобяков. Ежегодно площади мировой пашни сокращаются, поэтому на повестке дня — внедрение эффективных и ресурсосберегающих методов производства продукции.



При выборе практик устойчивого развития в АПК компании в первую очередь интересуются тем, будет ли оно им выгодно. Такое мнение в ходе семинара озвучил руководитель департамента по связям с органами государственной власти и международной деятельности компании «Уралхим» Константин Иванов. По его словам, сейчас на работу компаний в этой области влияют три вида условий: конъюнктурно-политические, экономические и технологические. Первые, среди прочего, сказываются на мотивации: так, «Уралкалий» ранее занимал лидирующие позиции в международных рейтингах агрохимических компаний, но в 2022 году действие соответствующих контрактов было приостановлено.



Компаниям важно понимать, что внедрение ESG-принципов позволит им добиться экономической выгоды в виде сокращения издержек или увеличения прибыли. «На мой взгляд, только бизнес-факторы будут влиять на то, будет ли выгодно вести устойчивое сельское хозяйство. Это происходит не только в России, но и во всем мире», — сказал Иванов. По его словам, сейчас «на горизонте маячат» суперциклы commodities, и ценовые диспропорции 2020-2022 годов уже привели к резкому сокращению посевных площадей в мире. То же самое происходит и в России, но на это повлияли еще и меры регулирования рынка.



Биотехнологии и цифровые технологии являются основными направлениями в развитии сельского хозяйства, в том числе устойчивого, уверен Иванов. «Многому мы научились, многим уже можем управлять <...>. Но произошло ли это переключение, когда это стало общепринятым и повсеместно внедренным? Нет, не произошло. В России — точно нет, да и в мире в целом тоже. Управление на основе данных мы не построили, в сельском хозяйстве его в среднем нет», — считает Иванов. По его мнению, главным вызовом следующих пяти лет будет работа с цифровыми данными. «На наш взгляд, главные деньги будут там. Даже не в предоставлении самих сервисов», — говорит он. Однако, по словам Иванова, для выстраивания цифровой системы нужна соответствующая инфраструктура, которая начинается со сбора самих данных, а в России есть сложности с аппаратной частью. Также в стране пока нет единых стандартов для цифрового сельского хозяйства, хотя они очень нужны этой зарождающейся отрасли.



Заведующая отделом экономики инноваций Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Надежда Орлова в ходе семинара сказал, что в плане развития цифровых платформ для сельского хозяйства Россия идет мировым курсом. «Сначала во всем мире компании, которые занимаются устойчивым развитием, создавали свои платформы, а сейчас это на уровне стран объединяет 100-200 тыс. участников. Я думаю, мы придем к таким же платформам, потому что пока это движение не будет массовым, эффективности не получится», — отметила она.



Руководитель по устойчивому развитию бизнеса Syngenta Антон Пушкарев в ходе семинара сказал, что компания занимается устойчивым развитием еще с тех пор, когда этот вопрос не был столь актуален. Так, у Syngenta есть отделы, которые специализируются на испытании гибридов и СЗР, технической поддержке клиентов и цифровой разработке, которая охватывает более 25 млн га — это сервис удаленного мониторинга состояния посевов. «Когда мы посмотрели на все элементы, стало очевидно, что все они связаны с почвой. Либо являются причиной определенного состояния почвы, либо следствием. И подбор правильного севооборота, и оптимального выбора культуры-предшественника, и подбор сорта, правильный выбор СЗР и удобрений — это факторы, влияющие на состояние почвы. А она — основной инструмент в обеспечении продовольственной безопасности», — подчеркнул Пушкарев.



По его словам, проблема деградации пахотных земель в России сейчас является одной из ключевых в растениеводстве. Так, из 220 млн га сельхозземель 125 млн га подвержены эрозии, 74 млн га — опустыниванию, еще столько же — загрязнены токсинами, в том числе тяжелыми металлами. В связи с этим в 2019 году компания запустила проект «Здоровая почва». Он строится на трех аспектах, первый — научно-методологический. «Мы создали сообщество ученых, которые занимаются проблемами почвоведения, и выпустили специальное пособие. Второй аспект — образовательно-просветительский. Он распространяется только на наших клиентов <...> и партнеров», — рассказал Пушкарев.



Третий аспект — это подпроект «Проблемы поля», в рамках которого специалисты компании посетили более 150 хозяйств, исследовали свыше 7 млн га земель в России, Казахстане и Белоруссии. «Мы решаем проблему волатильности урожайности в зависимости от погодных условий. При прочих равных во многих странах она достигает 10-15%, в России и Казахстане — 10-50%. Наша основная цель — рассказать о том, что такая проблема существует», — отметил Пушкарев. По его словам, хозяйствам, которые с этой проблемой столкнулись, Syngenta оказывает помощь через специальный анализ почвы. По его результатам выдается рекомендация с указанием статуса почвы, ее проблем и путей решения с использованием удобрений, введения в севооборот специальных культур.



Агрохолдинг «Степь» активно внедряет инновационные технологий, которые являются инструментами устойчивого развития и помогают в эффективном и сбалансированном ведении бизнеса, обеспечивая снижение издержек. Директор R&D-центра агрохолдинга Сергей Косогор отметил, что внедрение инновационных технологий возможно не только при автоматизации/механизации отдельных этапов производства и использовании информационных технологий, но и на уровне биоинженерии, например, выведение культур, самостоятельно поглощающих азот, устойчивых к засухе, или расшифровки генома патогенов для отключения их защиты. Это позволит активно применять биологические СЗР, снизить объем внесения удобрений, рационально использовать влагу и т. д. «Таким образом, передовые методы защиты в растениеводстве могут стать гарантом устойчивого развития отрасли, обеспечить ее биологизацию и способствовать сокращению вероятности потери урожая», — уверен он.



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