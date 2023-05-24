разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Таврос» начал оценивать генетический потенциал свиней

Созданная система геномной оценки не зависит от зарубежных селекционных центров

| Агроинвестор |

За полгода были рассчитаны селекционные индексы для хряков и свиноматок породы йоркшир
За полгода были рассчитаны селекционные индексы для хряков и свиноматок породы йоркшир

«» (входит в ГК «Таврос») совместно с компанией KSITEST («Ксивелью») одними из первых в России создали систему геномной оценки свиней, полностью независимую от зарубежных селекционных центров. В ходе реализации проекта было проведено генотипирование около 4 тыс. чистопородных свиней, проведена оценка генотипа свыше 30 тыс. свиней, сообщила «» пресс-служба KSITEST.

О том, что компании подписали соглашение о разработке комплексной системы оценки, включающей BLUP-оценку в сочетании с геномной оценкой свиней (ss-g-BLUP), стало известно в ноябре прошлого года. Тогда сообщалось, что эта система станет основой для ведения племенной работы на базе имеющегося поголовья чистопородных свиней в компании.

За полгода была сформирована референтная база данных, проведена оценка генетического потенциала и рассчитаны селекционные индексы для хряков и свиноматок породы йоркшир, говорит заместитель гендиректора по селекционно-генетической работе ГК «Таврос» Андрей Рудь. Лучших по индексам животных специалисты компании отбирают для чистопородного разведения. «Мы продолжим работать над развитием собственной базы генетических ресурсов в таком же темпе. На следующем этапе планируется создание референтных баз данных и индексная оценка свиней пород ландрас и дюрок», — отметил он.

Оценки рассчитаны по 17 селекционным признакам, среди которых: многоплодие, крупноплодность, период от отъема до осеменения, среднесуточный прирост живой массы, толщина шпика и глубина мышцы и др.  

Прогнозируемая точность оценки потенциала генотипированных животных по многоплодию достигает 60%. Для сравнения, для не генотипированных точность этой оценки составила 32%. При увеличении количества генотипированных свиней в референтной базе данных точность геномных оценок может достигать 80-90%, уточняет KSITEST.

Для упрощения отбора хряков и свиноматок породы йоркшир в ведущую группу разработан селекционный индекс. По нему прогнозируется эффект селекции в следующем поколении животных по каждому из семи признаков, включенных в его структуру. Соотношение оценок в индексе подобрано таким образом, чтобы каждое следующее поколение увеличивало прибыль предприятия от каждого животного.

По словам руководителя проектов по геномной селекции овец и свиней компании KSITEST Григория Юркова, компания видит большой потенциал в тех животных, которые уже завезены в Россию. Этот потенциал важно развивать, чтобы снизить зависимость от импорта и обеспечить продовольственную безопасность. «Теперь, когда у “Башкирской мясной компании” появились собственные геномные оценки, она сможет минимизировать затраты на импорт, более точно отбирать элитных особей в нуклеусы и повысить потенциал племенных продаж», — считает он.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2023
Агро-каршеринг. Машинно-тракторные станции ожидает возрождение?

«Агротехника и технологии»

Агро-каршеринг. Машинно-тракторные станции ожидает возрождение?
«Агроинвестор» №05, май 2023

Журнал

«Агроинвестор» №05, май 2023
Россия подтвердила статус нетто-экспортера. Третий год подряд вывоз продукции АПК превысил ее ввоз

«Агроинвестор»

Россия подтвердила статус нетто-экспортера. Третий год подряд вывоз продукции АПК превысил ее ввоз
Мясные лидеры не испугались санкций. Участники рейтинга крупнейших производителей продолжили наращивать выпуск мяса

«Агроинвестор»

Мясные лидеры не испугались санкций. Участники рейтинга крупнейших производителей продолжили наращивать выпуск мяса