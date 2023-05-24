«Таврос» начал оценивать генетический потенциал свиней

За полгода были рассчитаны селекционные индексы для хряков и свиноматок породы йоркшир flickr.com

«Башкирская мясная компания» (входит в ГК «Таврос») совместно с компанией KSITEST («Ксивелью») одними из первых в России создали систему геномной оценки свиней, полностью независимую от зарубежных селекционных центров. В ходе реализации проекта было проведено генотипирование около 4 тыс. чистопородных свиней, проведена оценка генотипа свыше 30 тыс. свиней, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба KSITEST.



О том, что компании подписали соглашение о разработке комплексной системы оценки, включающей BLUP-оценку в сочетании с геномной оценкой свиней (ss-g-BLUP), стало известно в ноябре прошлого года. Тогда сообщалось, что эта система станет основой для ведения племенной работы на базе имеющегося поголовья чистопородных свиней в компании.



За полгода была сформирована референтная база данных, проведена оценка генетического потенциала и рассчитаны селекционные индексы для хряков и свиноматок породы йоркшир, говорит заместитель гендиректора по селекционно-генетической работе ГК «Таврос» Андрей Рудь. Лучших по индексам животных специалисты компании отбирают для чистопородного разведения. «Мы продолжим работать над развитием собственной базы генетических ресурсов в таком же темпе. На следующем этапе планируется создание референтных баз данных и индексная оценка свиней пород ландрас и дюрок», — отметил он.



Оценки рассчитаны по 17 селекционным признакам, среди которых: многоплодие, крупноплодность, период от отъема до осеменения, среднесуточный прирост живой массы, толщина шпика и глубина мышцы и др.



Прогнозируемая точность оценки потенциала генотипированных животных по многоплодию достигает 60%. Для сравнения, для не генотипированных точность этой оценки составила 32%. При увеличении количества генотипированных свиней в референтной базе данных точность геномных оценок может достигать 80-90%, уточняет KSITEST.



Для упрощения отбора хряков и свиноматок породы йоркшир в ведущую группу разработан селекционный индекс. По нему прогнозируется эффект селекции в следующем поколении животных по каждому из семи признаков, включенных в его структуру. Соотношение оценок в индексе подобрано таким образом, чтобы каждое следующее поколение увеличивало прибыль предприятия от каждого животного.



По словам руководителя проектов по геномной селекции овец и свиней компании KSITEST Григория Юркова, компания видит большой потенциал в тех животных, которые уже завезены в Россию. Этот потенциал важно развивать, чтобы снизить зависимость от импорта и обеспечить продовольственную безопасность. «Теперь, когда у “Башкирской мясной компании” появились собственные геномные оценки, она сможет минимизировать затраты на импорт, более точно отбирать элитных особей в нуклеусы и повысить потенциал племенных продаж», — считает он.



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