Минсельхоз: начались внеплановые проверки из-за распространения АЧС

Правительство разработало план мероприятий по совершенствованию системы ветеринарной безопасности страны Pixabay

В России возобновились внеплановые проверки предприятий в связи с распространением африканской чумы свиней (АЧС), пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза. Там пояснили, что ситуация с заболеванием в стране остается напряженной, вирус циркулирует среди диких животных, при этом многие хозяйства имеют низкий уровень биологической защиты. За мониторинг ситуации отвечает государственная ветеринарная служба.



В Минсельхозе заявили, что правительство и министерство постоянно отслеживают вопрос эпизоотического благополучия в России по АЧС, он обсуждается на заседаниях постоянно действующей противоэпизоотической комиссии правительства. В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с законодательством, основанием для проведения внеплановой проверки без согласования с органами прокуратуры могут быть поручения президента, главы кабмина, вице-премьеров, а также требование прокурора. Ранее указания возобновить такие проверки в связи с АЧС дала вице-премьер Виктория Абрамченко.



В Минсельхозе также сообщили «Известиям», что правительство разработало план мероприятий по совершенствованию системы ветеринарной безопасности страны. В него включили комплекс мероприятий для предотвращения возникновения и распространения заразных болезней животных. Кроме того, Минсельхозом подготовлены индикаторы риска нарушения требований оформления ветеринарных сопроводительных документов.



Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев сказал «Агроинвестору», что ситуация с АЧС в России напряженная, но находится под полным контролем. «Самые большие вспышки были в 2020-м году. В 2021-м их было в два раза меньше, в 2022 — еще в несколько раз меньше. Поэтому текущие проверки — это просто профилактическая работа», — пояснил он.



По его словам, проблема АЧС долговременная, поэтому надеяться на ее быстрое искоренение неверно. Ковалев отметил, что правительство разработало меры по противостоянию распространению этого заболевания. Эксперт добавил, что Минсельхоз получил полномочия по созданию ветеринарных правил для свиноводства в личных подсобных хозяйствах. Кроме того, в этом году будет введено в действие постановление, требующее маркировки и учета животных. Однако, по словам Ковалева, только благодаря реализации всех этих мер можно будет контролировать распространение болезни.



В середине апреля глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов обратился в Минсельхоз с предложением усилить меры контроля в связи с АЧС, пишут «Известия». Он предлагал возобновить внеплановые проверки бизнеса, который занимается разведением и убоем свиней. Кроме того, он считает необходимым установить карантин на территориях в радиусе до 120 км от выявляемых очагов АЧС и усилить контроль за оформлением ветеринарных документов.



По данным Россельхознадзора, в России сейчас 30 активных вспышек АЧС. Из них среди домашних свиней — 16 случаев заболевания, среди диких кабанов — 14. С 2017 по 2023 годы было зафиксировано 2,2 тыс. вспышек. В марте ведомство сообщало, что в европейских странах эпизоотическая ситуация с АЧС выглядит намного серьезнее, чем в России. Так, в Польше с начала года по конец марта было зафиксировано 774 очага АЧС, в Румынии — 206 случаев.

