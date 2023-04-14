Экспортный потенциал является драйвером роста производства кормовых компонентов

Отечественные компании могут заместить импорт аминокислот в течение пяти лет Flickr.com

Чтобы производство компонентов комбикормов — аминокислот и особенно витаминов — было экономически эффективным, объемы выпуска должны быть большими, а потребление этой продукции в России небольшое. Это значит, что потенциальными инвесторам в сектор будет необходимо развивать экспорт. Об этом гендиректор компании EMEAT Любовь Савкина сказала в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». «Невозможно построить один завод, потому что технологии (для производства компонентов) разные. Мы импортируем 175 тыс. т кормовых добавок, это очень мало. В Китае одного лизина на одном заводе производят 400 тыс. т», — привела пример она.



По мнению исполнительного директора Союза комбикормщиков Владимира Манаенкова, в обозримом будущем выпуск витаминов в России в нужном объеме налажен не будет. «Вы знаете, сколько денег нужно вложить в такое производство? Нормальному бизнесмену это просто в голову не придет: нужно инвестировать неограниченное количество средств и еще попытаться конкурировать с китайцами, европейцами. Это все очень мощные капитальные вложения. Я думаю, что в ближайшее время у нас это нереально по витаминам», — признал он.



При этом по аминокислотам насытить рынок возможно в течение пяти лет. Также это реально и для ферментов, считает Манаенков. По его словам, ключевой задачей для производства кормовых добавок в России является разработка отечественных биотехнологий и, в частности, создание штаммов-продуцентов. По данным Минсельхоза, активная работа по этому направлению уже ведется, и в ближайшей перспективе внутренние потребности по лизину уже будут закрыты.



Пока же Россия сильно зависит от поставок витаминов и аминокислот. Так, емкость рынка кормовых аминокислот составляет порядка 140 тыс. т импортной и 150 тыс. т отечественной продукции. По словам Манаенкова, объем ввоза в прошлом году вырос на 16%, в ом числе из Китая — на 48%, из Европы — сократился на 67%. При этом, как отмечает Савкина, в последние два месяца кормовые витамины из ЕС постепенно начал появляться на российском рынке. По ее мнению, развивая собственное производство, также нужно расширять географию импорта, чтобы КНР не была единственной страной, ведущей поставки в Россию.



СВО и санкции в отношении России привели к резкому росту цен на импортные кормовые добавки в начале прошлого года, продолжает Савкина. «Китай выручил, а импортеры кормовых добавок быстро сориентировались, хотя тогда цены были сумасшедшие — в два-три раза выше, но в третьем-четвертом кварталах цены снизились. По итогам первого квартала этого года снижение по сравнению с первым кварталом прошлого года составило более 50%. Аналогичная ситуация в Китае и Европе», — отметила Савкина.



По словам гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева, отыграть этот рост удалось только благодаря снижению цен на зерно. «Поэтому пошлины на экспорт зерна — это не только вред <...>. Фундаментальный фактор для нас — это цены на зерно. Если цены на готовую продукцию свиноводства продолжат снижаться, а на зерно — развернутся вверх — это самая большая опасность», — считает Ковалев. По его мнению, нынешние цены на растениеводческую продукцию находятся на минимальных значениях, и бизнесу нужно быть готовому к тому, что они могут начать расти. «Надеяться на то, что цены на витамины и аминокислоты будут дальше снижаться не стоит», — добавил он.



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