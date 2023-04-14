В прошлом году объем производства комбикормов превысил 34 млн тонн КФХ Зубарева Н. В.

Цены на корма демонстрируют тенденцию к стабилизации, «слабым звеном» в этом плане являются кормовые добавки, рассказал исполнительный директор Союза комбикормщиков Владимир Манаенков на конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». Он отметил, что на нашем рынке сейчас присутствуют почти все ведущие мировые производители компонентов комбикормов, которые конкурируют друг с другом. И именно приход таких профессиональных игроков в свое время дал существенный рост отечественному животноводству и птицеводству.



Если по итогам 2021-го наша страна произвела 31,95 млн т комбикормов, то в прошлом показатель составил уже 34,2 млн т. В структуре производства большая часть кормов приходится на птицу и свиней — 49% и 41,9% соответственно, на долю КРС приходится лишь 8,5% кормов в общей структуре их выпуска, привел данные Манаенков. Однако, подчеркнул он, это связано с тем, что в рационе КРС существенное место занимает зеленый корм. «Но сейчас идет увеличение доли концентрированных комбикормов в рационе КРС, и корма, сбалансированные по питательности, постепенно вытесняют зерно и зеленый корм, и в перспективе питание КРС будет состоять полностью из комбикормов», — прогнозирует он. Такая тенденция подтверждается высокой долей производства премиксов для КРС в структуре общего выпуска этих компонентов, а также ростом производства комбикормов для этого сектора животноводства, которое составило 2,86 млн т по итогам прошлого года, тогда как в 2021-м показатель находился на уровне 2,65 млн т, а в 2020-м — 2,45 млн т.



Выпуск премиксов в России тоже растет: если в 2021-м объем составил 499,1 тыс. т, то в прошлом году — 519,9 тыс. т. Хотя, отметил Манаенков, хотелось бы, чтобы увеличение объемов изготовления данной продукции шло более интенсивно.



Средние цены на комбикорма в нашей стране по итогам прошлого года снизились относительно 2021-го с 24,6 тыс. руб./т до 20,9 тыс. руб./т. В январе и феврале текущего года средние цены на комбикорма, по данным Союза, составляли 20,9 тыс. руб./т и 21 тыс. руб./т соответственно. В то же время, цены на премиксы начиная со второй половины 2021-го повышались, а вот с июня прошлого года начали снижаться. В феврале этого года они составляли 164,3 тыс. руб./т против 199,7 тыс. руб./т в аналогичный период 2022-го.



«Еще один важный компонент рациона животных, позволяющий повысить уровень комбикормового производства, — кормовой белок», — обратил внимание Манаенков. Цены на него в феврале этого года установились на уровне 14 тыс. руб./т, месяцем ранее они были немного ниже — 13,86 тыс. руб./т, а в феврале и январе 2022-го находились в пределах 17,2 тыс. руб./т и 17,4 тыс. руб./т соответственно.



То есть отмечается тенденция к стабилизации цен на компоненты кормов, резюмировал Манаенков. «Однако нас беспокоит рост цен на кормовые добавки», — обратил внимание он. От поставок аминокислот и витаминов Россия зависит почти полностью, от импорта кормовых ферментов — на 80%. «Эти компоненты для России на 30% дороже, чем в Евросоюзе», — отметил Манаенков. Он считает, что необходимо развивать и наращивать производство кормовых добавок в нашей стране.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

