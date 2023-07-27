Доля фальсификата на молочном рынке достигла почти 12%

С января по июнь были проведены лабораторные исследования 6,2 тысяч проб молока и молочной продукции Freepik.com

Доля фальсифицированного молока и молочной продукции в России составила 11,9% от проверенного объема за первое полугодие 2023 года, говорится в материалах Россельхознадзора, на которые ссылается «Интерфакс». В период с января по июнь были проведены лабораторные исследования 6,2 тыс. проб молока и молочной продукции, из которых 737 не соответствовали заявленному качеству, включая фальсифицированные продукты.



В частности, из 4,6 тыс. проб продукции, произведенной в России, 724 (15,6%) не соответствовали заявленному составу. Среди 1,4 тыс. проб продукции, произведенной в других государствах ЕАЭС, только 12 (0,85%) были несоответствующими. Из 138 проб продукции из других стран фальсификат был обнаружен только в одной пробе.



За первое полугодие было получено около 9,6 тыс. проб молока и молочной продукции для проверки соответствия установленным требованиям безопасности. Из них 317 (3,31%) им не соответствовали. Среди 6,5 тыс. проб продукции, произведенной в России, 274 (4,17%) представляли опасность. Среди продукции из стран ЕАЭС было 39 проб из 2,6 тыс. (1,5%), не соответствующих требованиям безопасности. Также было проведено исследование 411 проб продукции из других стран, из которых 4 (0,97%) были признаны небезопасными.



Между тем, на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам 25 июля было объявлено о необходимости внести поправки в КоАП для ужесточения наказания за фальсификацию молочной продукции. Председатель комитета Владимир Кашин сообщил, что количество фальсифицированных молочных продуктов значительно возросло за последние два года. Он отметил, что некоторые молокозаводы попадаются на поставках фальсификата до 18 раз в год, пишет «Парламентская газета».



Кашин также отметил, что сейчас несовершенство законодательства позволяет переработчикам избегать крупных штрафов за использование говяжьего жира и пальмового масла при производстве молочной продукции, что значительно снижает ее стоимость. Однако такая продукция может нанести вред здоровью потребителей. Депутат предложил увеличить штрафы для производителей фальсификата и заявил, что соответствующие поправки будут подготовлены к осени.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин в конце июня выступил с инициативой ввести уголовное наказание и «огромные штрафы» за использование пальмового масла и других заменителей в молочных продуктах. «Подготовка изменений в законодательство в этой области будет хорошим подспорьем и для Россельхознадзора, потому что все будут осознавать ответственность, когда вместо молока в продукцию добавляются дешевые заменители», — приводила его слова пресс-служба Госдумы. Володин сообщал, что по итогам обсуждения будет подготовлен проект постановления, в котором будет отражена необходимость внесения изменения в законодательство.



В начале июля Общественная потребительская инициатива (ОПИ) провела независимые исследования молочной продукции и упакованной воды, выявив более 2 тыс. хозяйствующих субъектов, которые торгуют этими товарами в нескольких регионах России, но не зарегистрированы в государственной системе мониторинга. ОПИ попросила Генпрокуратуру и Минпромторг принять меры по пресечению оборота товаров без маркировки и привлечь ответственных лиц к административной и уголовной ответственности.



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