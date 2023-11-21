«Эфко» вышла из молочного бизнеса

Алексеевский филиал «Эфко» в Белгородской области занимался производством молочных йогуртов под брендами «Слобода» и Liberty Yogurt «Слобода»

Совет директоров ГК «Эфко» принял решение о закрытии бизнеса по производству молочных продуктов, сообщила пресс-служба компании. Вместо этого производственные мощности будут переориентированы на производство растительных альтернатив, предназначенных для экспорта. Компания также сосредоточится на переработке масличных продуктов, растительных жиров и белков. Она будет продолжать инвестировать в инновационные направления, такие как технологии глубокой переработки подсолнечника, растительные альтернативы мяса и молока, сладкие белки и продукты для здорового долголетия.



Исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов прокомментировал это решение, отметив, что компания два года назад продала молочное производство «Зеленая долина», оставив только йогуртное направление. Он подчеркнул, что эффективная работа в этой области требует глубокой интеграции с производителями молока. Алексеевский филиал «Эфко» в Белгородской области занимался производством молочных йогуртов под брендами «Слобода» и Liberty Yogurt.



Иванов отметил, что решение о закрытии бизнеса по производству молочных продуктов болезненное, но компания имеет достаточно проектов, на которые не хватает ресурсов. Он упомянул международную экспансию с растительными альтернативами молока и мяса, начало продаж сладкого белка на Ближнем Востоке, развитие технологий глубокой переработки белка подсолнечника с максимальным сохранением его природной пользы. Он также отметил, что самым амбициозным и воодушевляющим направлением компании является клеточное питание для здорового долголетия.



За первые шесть месяцев 2023 года компания зафиксировала рост спроса на растительные альтернативы примерно на 30%, рассказал Иванов «Агроинвестору». «В первую очередь, даже за счет растительного молока. Продажи в этой категории в 2023 году увеличились более чем в 1,5 раза. Мы продолжаем развивать дистрибуцию растительного мяса и молока — как в рознице, так и в HoReCa, и рады, что уже больше половины россиян включают растительные продукты в свой рацион», — добавил Иванов. Он также отметил, что ориентация на растительные продукты соответствует стратегии развития компании.



Эксперт Nielsen Марина Лапенкова в сентябре говорила Forbes, что спрос на альтернативную продукцию растет. По ее словам, соевый заменитель молока пока составляет менее 1% на молочном рынке, но это направление выглядит перспективно: за последний год продажи выросли на 50%. Это связано с современной моделью потребления: люди активно ищут новый опыт и предложения.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что производители молока более полугода находились под ценовым давлением и доходность резко сократилась. Кроме того, нужно учитывать, что наблюдается рост себестоимости из-за увеличения стоимости ветеринарных препаратов, кормов и ГСМ. В целом по России в сельхозорганизациях наблюдался рост объемов производства на 5,6% за 10 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Если с января по октябрь 2022 года они произвели 15,8 млн т молока, то за тот же период в 2023 году уже 16,7 млн т. В КФХ объемы производства молока возросли на 1%.



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