разделы

реклама

журналы

Конференция «Агрохолдинги России — 2023»
Конференция «Агрохолдинги России — 2023»

КФХ «Теплое» вложит 11 млрд рублей в строительство молочной фермы в Подмосковье

Первую очередь инвестпроекта планируется завершить в конце 2024 года

| Агроинвестор |

На ферме будет содержаться 6 тысяч дойных коров
На ферме будет содержаться 6 тысяч дойных коров

КФХ «Теплое» планирует реализовать в подмосковном Клину крупный инвестиционный проект по строительству молочно-товарной фермы полного цикла с поголовьем на 6 тыс. дойных коров, сообщила пресс-служба Минсельхозпрода региона. Ферма будет оснащена собственной базой по производству кормов и воспроизводству стада, также планируется организация выращивания зерновых и зернобобовых культур, масличных, однолетних и многолетних культур. Инвестиции в проект составят 11 млрд руб. Новое предприятие позволит создать 850 рабочих мест. Первую очередь инвестпроекта планируется завершить в конце 2024 года.

Инвестор задействует земельные участки общей площадью около 2,5 тыс. га, включая 1,1 тыс. га бывшего сельхозпредприятия «Колхоз Петровский». Предприятие планирует получить землю в аренду без проведения торгов. По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова, за последние два года в регионе уже передали землю без торгов для создания трех животноводческих комплексов общей площадью более 6,6 тыс. га.

Подмосковье активно развивается в направлении животноводства и растениеводства в последние годы, говорит гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова. По ее словам, столичный регион имеет свои плюсы и минусы, ключевым преимуществом является концентрация здесь ведущих переработчиков молока. По ее мнению, также стоит выделить господдержку, которая предоставляется производителям молока по региональным программам. «В Московском регионе располагаются крупнейшие перерабатывающие предприятия, включая сырный кластер, который также потребует дополнительных объемов молока-сырья. Москва и Московская область являются крупнейшими потребителями молока, но остаются дефицитными по сырому молоку», — сказала Петрова «». В сложившейся политико-экономической ситуации у инвестора остаются риски, связанные с поставкой оборудования и запчастей, семян и средств защиты растений, ветеринарных препаратов и добавок, по которым ведется активное импортозамещение, добавила она.

В середине ноября «» выпустило обзор, где говорилось, что цены на сырое молоко начали расти в сентябре 2023 года, увеличившись на 1,1% по сравнению с августом и достигнув отметки в 31,7 руб./кг. Однако за весь период с начала года до конца лета цены снизились на 16,1%. Таким образом, несмотря на рост в сентябре, сырое молоко все равно оказалось дешевле на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Гендиректор «» Артем Белов отмечал, что цены на сырое молоко изменяются в зависимости от региона. Глава Sterda Consulting Алексей Груздев уточнял, что цены на сырое молоко уже превысили рост в 1%, вернувшись фактически к уровню начала этого года.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2023
Естественный отбор. Дилеров сельхозтехники ждёт борьба на истощение

«Агротехника и технологии»

Естественный отбор. Дилеров сельхозтехники ждёт борьба на истощение
«Агроинвестор» №11, ноябрь 2023

Журнал

«Агроинвестор» №11, ноябрь 2023
Нечерноземная треть страны. 30 регионов производят четвертую часть российской сельхозпродукции

«Агроинвестор»

Нечерноземная треть страны. 30 регионов производят четвертую часть российской сельхозпродукции
Второй после рекорда. Производство зерна в России может превысить 140 млн т

«Агроинвестор»

Второй после рекорда. Производство зерна в России может превысить 140 млн т