«ЭкоНива» запустила в Подмосковье ферму за 4,1 млрд рублей

Комплекс рассчитан на содержание 3,5 тысяч дойных коров «ЭкоНива»

«ЭкоНива», крупнейший в России производитель сырого молока, запустила в эксплуатацию животноводческий комплекс «Бортниково» в Московской области, сообщила пресс-служба компании. Общие инвестиции в проект составляют 4,1 млрд руб. В открытии предприятия приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов и президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр.



Строительство животноводческого комплекса «Бортниково» началось в 2020 году. Комплекс рассчитан на содержание 3,5 тыс. дойных коров и 5,1 тыс. голов молодняка. Его производственная мощность составляет 34 тыс. т сырого молока в год. На предприятии создано 135 рабочих мест. Комплекс вошел в состав подразделения «Ступинская Нива».



В состав комплекса входят четыре коровника, три площадки для содержания молодняка, склад, силосная площадка, санпропускник, доильный зал с установкой «Карусель» и другие объекты. Основное поголовье представлено высокоудойными коровами голштинской породы. Для управления стадом используются современные программы, в том числе программное обеспечение для кормления животных Eko.Feed, разработанное самим холдингом.







Константинов, слова которого приводит пресс-служба «ЭкоНивы», отметил, что в 2023 году Россельхозбанк направил на поддержку молочной отрасли 55,8 млрд руб. Это на 5,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. По его мнению, проект «Бортниково» внесет ценный вклад в развитие производства молока в России. Дюрр добавил, что производство также будет иметь немалое значение для усиления присутствия «ЭкоНивы» в Московском регионе.



«Ступинская Нива» начала работу на территории Подмосковья в 2018 году. Предприятие занимает первое место в регионе по производству молока — 34,1 тыс. т в год. Сейчас там содержится свыше 6,1 тыс. животных, в том числе более 3,8 тыс. фуражных коров. Среднесуточный надой составляет 115 т молока.



Группа компаний «ЭкоНива» - вертикально интегрированный холдинг, под ее управлением активы в Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Основное, молочное, подразделение группы объединяет 40 животноводческих комплексов. Средняя численность поголовья компании в 2022 году превысила 222,8 тыс. голов КРС, половина из которых — фуражные коровы. В прошлом году предприятия агрохолдинга произвели около 1,2 млн т сырого молока.



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