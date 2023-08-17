«Приузолье» построит в Нижегородской области ферму за 3,2 млрд рублей

Нижегородская область обеспечивает себя молоком на 82% Pixabay

Компания «Приузолье» планирует строительство молочно-товарного комплекса на 3 тыс. голов КРС при поддержке Корпорации развития Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Проект также предусматривает создание кластера по выращиванию кормов для животных. Объем производства составит около 30 тыс. т сырого молока в год. Инвестор планирует вложить в проект 3,2 млрд руб. Его реализация запланирована на период с 2024 по 2028 годы.



По словам гендиректора «Приузолье» Алексея Иванова, слова которого приводятся в сообщении, запуск комплекса будет происходить поэтапно. Первая очередь проекта предполагает создание комплекса на 1,8 тыс. коров, вторая — на 1,2 тыс. коров, а также строительство кормового центра, рассчитанного прежде всего на полное удовлетворение потребностей собственного производства, третья очередь предусматривает выращивание молодняка. Комплекс будет размещен на территории Городецкого муниципального округа.



Проект нацелен на производство молока и племенное разведение голштинской, джерсейской и швицкой пород коров. Его планируется реализовать с применением современных технологий, существующих в этих направлениях. Нижегородская область активно работает над обеспечением продовольственной безопасности и приветствует инвесторов, готовых вкладывать средства в данную отрасль, сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, которого цитирует пресс-служба правительства. «Сейчас мы можем обеспечить себя молоком и молочными продуктами на 82% и планируем показатель увеличивать», — отметил Саносян.



По данным Росстата, по итогам прошлого года поголовье КРС в Нижегородской области составило 241,4 тыс. животных, сократившись по сравнению с 2021-м на 0,8%. В том числе стадо коров уменьшилось на 2,5% до 101,7 тыс. голов. Тем не менее, валовой надой молока в регионе увеличился на 2,9% и составил 667,5 тыс. т. Надой на одну корову составил 6710 кг — больше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (5790 кг) и в целом по России (5194 кг). По итогам января-июня этого года производство молока в области выросло на 4,7% до 353,3 тыс. т. При этом стадо коров продолжило сокращаться и в июне составило 101,2 тыс. голов — на 1,1% меньше, чем годом ранее.



АО «Приузолье» зарегистрировано в марте 2019 года в Нижегородской области, уставный капитал составляет почти 10,8 млн руб. Основной вид деятельности — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, выручка компании в 2022 году составила 68 млн руб., снизившись на 39% по сравнению с 2021-м, чистый убыток достиг 6,4 млн руб., годом ранее также был зафиксирован убыток — 7,9 млн руб.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

