В Подмосковье построят ферму для производства премиальной говядины

КФХ «Абсолютные продукты» планирует поставлять премиальную говядину в рестораны столичного региона flickr.com

КФХ «Абсолютные продукты» планируется построить в Московской области ферму по разведению коров герефордской породы для производства мяса премиального качества. Как сообщила пресс-служба регионального Минсельхозпрода, под строительство уже выделен участок площадью 50 га в аренду без проведения торгов. После запуска производства на полную мощность ожидается выпуск до 9-10 т мяса в год, которое будет поставляться в рестораны региона.



Ферма будет располагаться в Дмитровском округе и будет оснащена японскими технологиями по выращиванию животных. В хозяйстве планируется скрещивание коров герефордской породы с японской породой Вагю, что позволит улучшить качество мяса и получить уникальный продукт. Для этого будет уделено особое внимание содержанию и кормлению животных. Также планируется создание кормовой базы, включающей выращивание красного клевера, викоовсяной смеси и многолетних злаковых трав, а также закупку зерновых культур.



Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк сказал «Агроинвестору», что проекты такого объема производства — это хорошо, но они не оказывают никакого влияния на рынок говядины в целом. По его мнению, такого рода проекты помогают замедлить резкое падение поголовья скота. «В отрасли очень серьезный застой, никаких крупных инвестиционных проектов по маточному поголовью у нас нет. Поэтому сырьевая база в России по мясному скотоводству, скорее, сокращается, чем растет. Раньше мы имели 80% говядины от молочного скота, сейчас эта доля начинает понемногу увеличиваться в связи с тем, что доля мясного скотоводства не растет», — отметил Костюк.



Он уточнил, что отрасль мясного скотоводства России обеспечивает жителей страны говядиной всего на 20%, а молочная отрасль ориентируется не на увеличение поголовья и количество бычков, а на их сокращение. По его данным, импорт говядины ежегодно составляет 300 тыс. т. «Уже третий год подряд Минсельхоз запрашивает у Минэкономразвития и правительства разрешение на беспошлинный ввоз говядины из Бразилии. Отрасль находится в состоянии стагнации», — сетует Костюк.



Он считает, что в сегодняшних условиях эта ситуация не имеет шансов на изменение. «Чтобы это произошло, нужно менять взгляды на отрасль, на ее цели и задачи. Любые действия отрасли мясного скотоводства требуют развития с горизонтом в 10 лет», — уверен Костюк. Он добавил, что в мясном скотоводстве России 1,2 млн коров, для того чтобы обеспеченность говядиной приблизить к 90%, нужно добавить еще 1 млн.



В конце апреля «Интерфакс» писал, что ведущие производители говядины в России — «Брянская мясная компания», «Заречное» и «Оренбив» - завершили 2022 год с убытками. Так, чистый убыток «Брянской мясной компании» («Мираторг»), в прошлом году составил 795,3 млн руб. против чистой прибыли в 669,1 млн руб. в 2021-м. Выручка компании в прошлом году сократилась на 5,5% до 46,4 млрд руб. с 49,2 млрд руб. годом ранее.



Компания «Заречное» (Воронежская область) в 2022 году сократила чистый убыток до 1,5 млрд руб. с 2 млрд руб. в 2021-м. Не выручка увеличилась на 13,4% до 6,9 млрд руб. с 6,1 млрд руб. в 2021 году. «Оренбив» (Оренбургская область) также остался в убыточной зоне, но снизил чистый убыток до 158 млн руб. с 211,9 млн руб. в 2021 году. Выручка компании снизилась до 4,1 млрд руб. против 4,3 млрд руб. годом ранее.



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