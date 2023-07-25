Текстурированный растительный белок набирает популярность

Выпуск растительных аналогов молока и мяса за последний год увеличился Hi!

Объем мирового рынка текстурированного растительного белка (ТРБ) вырастет почти вдвое в течение десяти лет, считают в Spherical Insights & Consulting. К 2032 году данный сегмент достигнет $2,4 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель оценивался в $1,3 млрд. Совокупные среднегодовые темпы роста в течение ближайших десяти лет прогнозируются на уровне 6,3%.



ТРБ — это растительный белок, который часто называют соевым мясом. Однако его получают не только из сои, но также из пшеницы и гороха. Но именно соевый белок наиболее востребован на рынке — он доступен и широко применяется в пищевой промышленности в течение долгого времени. Авторы исследования считают, что соевый сегмент и дальше будет расширяться.



Современные технологии обработки (ароматизация, экструзия, выбор ингредиентов) позволяют не только повышать качество самого белка, но и придавать продуктам из него более привлекательный внешний вид, улучшать вкус и текстуру. По применению текстурированного растительного белка мировой рынок делится на мясозаменители, сухие завтраки, снеки. По прогнозам исследователей, доминирующим в ближайшие годы будет сектор заменителей мяса. Это обусловлено повышением спроса на альтернативы мясу животных, заботой людей о своем здоровье, вопросами экологии и этическими аспектами.



ТРБ выпускается в виде гранул, кусочков, пластинок и стружки. Сегмент гранул, как ожидается, будет увеличиваться, поскольку эта форма универсальна, у нее широкий диапазон применения, и она наиболее удобна в использовании.



Лидером среди регионов-потребителей продуктов на основе ТРБ является Северная Америка, наиболее динамично развивающимся рынком, по оценке специалистов, станет Азиатско-Тихоокеанский регион. В России, как считает председатель правления Союз производителей продукции на растительной основе Андрей Волков, рост рынка текстурированных растительных белков также будет продолжаться. Причем спрос увеличивается как среди производителей продукции на растительной основе, так и в традиционных отраслях. Во-первых, потому что развивается инновационное направление продукции на растительной основе, а также экспортный интерес, во-вторых, потому что из-за удорожания продуктов животного происхождения мясная промышленность продолжает расширять долю замещения продуктов животного происхождения растительным сырьем. «На сегодняшний день рекомендуемая доля растительного сырья или соевого белка в составе мясных изделий составляет около 10-15%. Но во многих случаях, замещение достигает 50% или более», — прокомментировал Волков «Агроинвестору».



На сегодняшний день объем рынка соевого изолята в России, по данным Союза производителей продукции на растительной основе, составляет 27,5 тыс. т. «По нашим прогнозам, рынок продолжит расти не менее чем на 5% в год как в мире, так и в нашей стране, тем более на фоне того, что экспорт сои-бобов становится менее выгодным, вывоз текстуратов станет более перспективным», — считает Волков.



Сейчас около 60% изолята соевого белка на российском рынке является импортным, то есть проблема импортозамещения не решена, продолжает он. Высокая зависимость от внешнего рынка вкупе с волатильностью курса рубля создает барьеры для роста данного сегмента. Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо наращивать объемы производства внутри страны, уверен Волков. В то же время, развитие рынка стимулирует спрос на растительное сырье, который с каждым годом растет, добавляет он.



Факторов, сдерживающих рост рынка ТРБ в России, несколько, отмечает исполнительный директор ГК «Эфко» Сергей Иванов. В первую очередь, это высокая стоимость продуктов на растительной основе и их низкая представленность в каналах продаж. «В то же время активная пропаганда здорового образа жизни, рост числа людей, страдающих от непереносимости лактозы и глютена, а также с ожирением, потребность в удобстве и скорости потребления без вреда для здоровья, активное продвижение растительной продукции со стороны производителей стимулируют развитие рынка», — перечисляет топ-менеджер.



По его наблюдениям, сейчас в России уже более 40 производителей растительной продукции, а объем выпуска растительных аналогов молока и мяса за последний год увеличился на 2,8% и 45% соответственно. «На основе наших продаж мы прогнозируем, что спрос на продукты на растительной основе продолжит расти, — отмечает Иванов. — Предполагаем, что в ближайшие пять лет растительное мясо может занять до 1% рынка традиционного мяса в категории говядины».



Сама «Эфко» уверенно занимает лидирующие позиции в категории растительного мяса. «По данным NielsenIQ, доля нашего бренда Hi! уже составляет 81% рынка, — сказал Иванов «Агроинвестору». — Сейчас мы активно работаем над снижением себестоимости, в ближайшее время запускаем завод по производству соевого концентрата, что позволит отказаться от импортных ингредиентов».



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