Refinitiv Agriculture: российский горох на пике мирового спроса

В будущем конкуренция экспортеров с переработчиками гороха будет усиливаться Pixabay

Российский горох был востребован на мировом рынке в первой половине сезона-2021/22 на фоне падения урожая в ведущих странах-производителях и роста валового сбора в нашей стране. Об этом «Агроинвестору» рассказала аналитик аграрных рынков Черноморского региона Refinitiv Ольга Граб. По ее словам, экспортеров привлекает отсутствие пошлин при вывозе этой агрокультуры в отличие от зерновых и масличных. «Высокий мировой спрос открывает новые возможности для российских аграриев и усиливает конкуренцию экспортеров с переработчиками в краткосрочной перспективе», — говорит она.



По данным Refinitiv, горох занимает одну из основных позиций российского аграрного экспорта в сезоне-2021/22 наряду с пшеницей, ячменем и кукурузой. Его поставки в июле-декабре 2021 года превысили вывоз за весь сезон-2020/21 и составили 510 тыс. т. При этом отгрузки замедлились в ноябре. На фоне высокого спроса и привлекательных цен сельхозпроизводители уже реализовали значительную часть урожая 2021 года. «До конца сезона еще далеко, а импортеры готовы купить больше, по оценке участников рынка», — отмечает Граб.



В то время как потребители гороха в текущем сезоне активно искали поставщиков из-за падения мирового производства, российские экспортеры пытались найти новые направления работы и рынки в условиях действия экспортных пошлин на зерно. «Для малых компаний традиционная торговля пшеницей и ячменем невыгодна из-за экспортной пошлины. В этом году мы переключились на экспорт гороха и льна, поскольку они свободны от государственных ограничений, — прокомментировал ситуацию трейдер из Азова. — Очень надеемся, что в новом сезоне фермеры вырастят больше гороха, льна, сафлора и нута».







Росту отгрузок гороха из России способствовало сокращение производства в ведущих странах-производителях в сочетании с повышением мирового интереса к заменителям мяса. Традиционные потребители гороха, как и производители растительного белка, столкнулись с дефицитом этой агрокультуры, отмечает Ольга Граб. «Так, в Канаде, крупнейшем регионе мира по производству гороха, из-за сильной засухи в 2021 году его урожай снизился на 45% до 2,5 млн т. Экспорт сушеного гороха из Канады в сезоне-2021/22 может сократиться на 36% по сравнению с сезоном-2020/21, до 2,3 млн т, по оценке статистического управления Канады (STC), — рассказывает она. — В США из-за снижения урожайности и сокращения посевных площадей на 3% до 392,55 тыс. га урожай гороха в 2021 году составит 551,11 тыс. т по сравнению с 985,5 тыс. т в 2020-м, по информации Министерства сельского хозяйства США (USDA)». Во Франции, еще одной крупной стране-производителе гороха, урожай серьезно пострадал от влажной погоды во время уборки. В Украине урожай гороха в 2021 году увеличился на 18% до 570 тыс. т, однако так и не восстановился по сравнению с 2018-м, когда после резкого падения экспорта в Индию посевы сократились почти вдвое.







Сбор гороха в России непрерывно повышается с 2018 года. Согласно Росстату, его доля в производстве зернобобовых культур выросла с 71% в 2018-м до 79,5% в 2020 году. Итоговые данные по урожаю в 2021-м пока не доступны, но ожидается увеличение урожая, говорит Ольга Граб. Посевы гороха в нашей стране с 2017 года увеличились на 54% до 1,45 млн га под урожай 2021-го. В структуре посевов 2021 года горох занял 1,8% по сравнению с 1,2% в 2017-м. Традиционными регионами выращивания гороха являются Юг, Северный Кавказ и Поволжье. Согласно опросам Refinitiv, под урожай этого года площади под горохом в Поволжье могут расшириться, в частности, из-за недосева озимых.



У российских аграриев при производстве гороха есть шанс сэкономить на средствах производства, поскольку бобовые нуждаются в меньшем объеме азотных удобрений, чем другие виды агрокультур, напоминает Граб. «Фермеры в других странах, вероятно, тоже воспользуются такой возможностью в новом сезоне на фоне резкого роста цен на удобрения за последние месяцы и сохранения высоких мировых цен на продовольствие», — считает она. По прогнозу Минсельхоза, в 2022 году ожидается увеличение посевных площадей под зернобобовыми культурами.







По данным International Trade Center (ITC), мировой экспорт сушеного гороха в 2020 году вырос более чем на 6% до 6,7 млн т по сравнению с 2019-м, Россия устойчиво занимает второе место в мировых поставках гороха после Канады. Доля России в мировом экспорте сушеного гороха в денежном выражении в 2020 году составила 8%. Для сравнения, объем поставок из Канады на мировом рынке в денежном выражении в 2020-м составил 51%, из США — почти 11%, приводит данные аналитик Refinitiv.







Экспортные отгрузки гороха из России в текущем сезоне, по информации Refinitiv, идут малотоннажным флотом напрямую покупателям и через рейдовую перевалку в Бангладеш, Венесуэлу, Египет, Турцию, и страны ЕС. «Бангладеш и Пакистан являются крупнейшими мировыми импортерами гороха, а Китай — абсолютный чемпион по ввозу этой культуры. Его доля в мировом импорте гороха в 2020 году составила 42%, Бангладеш — 9%, Пакистана — 7%, — перечисляет Ольга Граб. — Импорт одного из крупных мировых потребителей — Индии — с 2017-го по 2020 год упал в 38 раз до 98 тыс. т, согласно данным ITC». «Рынок Индии для российских отгрузок в этом сезоне так и не открылся, хотя мы этого очень ждали. Индийское государство надежно защищает местное производство от импорта», — цитирует трейдера Refinitiv.



По прогнозу USDA, импорт сушеного гороха Китаем, где он используется в качестве источника белка в кормовых рационах, продолжит устанавливать новые максимумы. Объем поставок с 2015/16 по 2020/21 маркетинговый год может вырасти в 3,6 раза до 3,1 млн т. В сезоне-2020/21 крупнейшим поставщиком сушеного гороха в Китай с долей 93% была Канада. Отгрузки из США USDA оценил в 5% общего китайского импорта сушеного гороха. «Потенциал для роста производства гороха в России и активная работа над фитосанитарными соглашениями для доступа российской аграрной продукции на китайский рынок бросает вызов ведущим поставщикам на китайском импортном рынке с учетом быстрорастущего китайского спроса», — отмечает Ольга Граб.







Рост мирового населения, увеличение спроса и высокие цены на продукты питания остаются основными драйверами аграрных рынков последних лет. Повышается мировой спрос на горох, как альтернативный источник протеина, увеличивается число потребителей, рассматривающих растительный белок как полезную для здоровья замену мясных продуктов. «В развитых странах потребители все больше обращают внимание на влияние производства продуктов питания на окружающую среду с учетом глобальной проблемы климатических изменений, — обращает внимание аналитик Refinitiv. — По прогнозам исследовательской компании Markets and Markets, объем мирового рынка горохового протеина с 2020-го по 2025 год может увеличиться с $745 млн до $1,4 млрд». Такие мировые тенденции создают возможность для наращивания российского производства и экспорта гороха в качестве сырья, включение России в мировой процесс производства и потребления альтернативных источников белка является неизбежным, уверена Граб.



Российские предприниматели в последнее время активно интересуются переработкой растительного сырья: некоторые компании заявили о планах строительства мощностей по глубокой переработке гороха для производства продуктов питания, спортивного питания, кормовых продуктов. Начало выпуска готовой продукции ожидается в 2023 году. Первые предприятия планируют перерабатывать совокупно до 400 тыс. т гороха в год с возможностью наращивания объемов, подсчитали аналитики Refinitiv.



При все еще слабом развитии сектора переработки российские компании могут воспользоваться шансом заработать на экспорте гороха в ближайшие пару сезонов при условии отсутствия ограничений вывоза со стороны государства, уверена Граб. Но постепенно конкуренция с переработчиками, вероятно, будет нарастать с учетом потенциального расширения мощностей, добавляет она.

