Агрохолдинг «Юбилейный» займется глубокой переработкой гороха

Основным продутом предприятия будет гороховый изолят Flickr.com

«Протеинсиб» (принадлежит агрохолдингу «Юбилейный») построит в Тюменской области завод по глубокой переработке гороха мощностью 70 тыс. т в год. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Александр Моор и директор компании Сергей Мамонтов, сообщается на сайте правительства области. Инвестиции в проект превысят 7 млрд руб.



«Сегодня мы дали старт одному из крупнейших инвестиционных проектов Тюменской области. В нашем регионе будет создано уникальное производство по переработке гороха, не имеющее аналогов в России», — отметил глава региона. Он добавил, что новое производство станет очередным серьезным шагом на пути формирования в Тюменской области биотехнологического кластера по глубокой переработке сельхозпродукции. Сейчас в регионе работает завод «Юбилейного» «Аминосиб» по производству лизина, глютена и другой продукции глубокой переработки зерна.



Как уточняет РБК, новое предприятие предполагается запустить в Ишимском районе в 2027 году. Завод будет выпускать ряд продуктов, основным станет изолят с содержанием белка свыше 85%. Плановая мощность — 12 тыс. т в год. Изолят, в частности, используется для производства спортивного и вегетарианского питания, в том числе альтернатив мясу. Сырье для завода предполагается выращивать на территории Тюменской области.



По данным kartoteka.ru, АО «Протеинсиб» зарегистрировано в августе этого года в Тюменской области, уставной капитал составляет 900 млн руб. 100% компании принадлежит ЗАО «Племзавод-Юбилейный». Основной вид деятельности — производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов; производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки.

По данным kartoteka.ru , АО «Протеинсиб» зарегистрировано в августе этого года в Тюменской области, уставной капитал составляет 900 млн руб. 100% компании принадлежит ЗАО «Племзавод-Юбилейный». Основной вид деятельности — производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов; производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки.



Сейчас в России не производится изолят горохового белка. В июле Корпорации развития Орловской области сообщала, что компания «Пинэко» (структура подмосковной научно-производственной компании «Экология») в ближайшие «месяц-два» планирует приступить к строительству в регионе производственного комплекса по глубокой переработке гороха мощностью 260 тыс. т в год и инвестициями почти 24 млрд руб. Предприятие будет выпускать гороховый протеин, изолят, мальтодекстрин, биоэтанол и кормовые продукты. О старте строительства не сообщалось.

