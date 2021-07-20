«Пинэко» в ближайшие месяцы начнет строить завод по глубокой переработке гороха

Предприятие будет выпускать гороховый протеин, изолят, мальтодекстрин, биоэтанол и кормовые продукты Корпорация развития Орловской области

«Пинэко» (структура подмосковной научно-производственной компании «Экология») в ближайшие «месяц-два» планирует приступить к строительству производственного комплекса по глубокой переработке сухого гороха мощностью 260 тыс. т в год. Предприятие, расположенное в особой экономической зоне промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Орел», будет выпускать гороховый протеин, изолят, мальтодекстрин, биоэтанол и кормовые продукты, сообщается на сайте Корпорации развития Орловской области.



«Активно идет подготовка к выходу на строительную площадку нашего крупного инвестора. Рассчитываем, что стройка начнется в ближайшие месяц-два. Общий объем вложений в проект составит около 24 млрд руб.», — сказал управляющей ОЭЗ «Корпорации развития Орловской области» Николай Шин (цитата по сайту Корпорации развития региона).



Сложно оценить, будет ли реализован этот проект: можно просто построить завод, но этого мало — нужно еще запустить производство, вывести продукцию на рынок, говорит исполнительный директор инвестиционной компании «Атон» Иван Николаев. «Нюансов — множество, и в процессе работы все может поменяться. Если деньги есть, то построят, но нужно ли это на нашем рынке? Скорее да, чем нет, потому что от импорта кормовых добавок и прочего нужно уходить», — рассуждает он.



Спрос на продукцию, которую планирует выпускать «Пинэко», в основном, формируется за счет животноводства и пищевой промышленности. В первом случае значительная часть импортируется: глубокая переработка зерна для производства кормовых добавок в России развита слабо, а спрос на эту продукцию будет увеличиваться. «Я думаю, что в ближайшие 10-15 лет наша страна станет завоевывать все больше и больше экспортных рынков. Но чтобы что-то вывозить, нужно это что-то производить. Собственно, чем сейчас и пытаются заниматься участники рынка — запускать различные проекты и экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью, — прокомментировал «Агроинвестору» Николаев. — Наше сельское хозяйство развито и эффективно: Россия — крупнейший экспортер растениеводческой продукции, и у страны есть серьезная сырьевая база, но пока нет достаточных мощностей для переработки».



и т. д.

Аналитик «» Алексей Коренев также говорит, что Россия вынуждена экспортировать значительную часть продукции глубокой переработки из-за нехватки собственных мощностей. Именно поэтому в определенный момент среди инвесторов появился повышенный интерес к возведению предприятий, производящих глютен, пектин, лизинЧасть предприятий успешно функционирует, другая часть — возводится или расширяется. В то же время какие-то проекты так и не начали работать: например, завод в Астраханской области.Тем не менее, спрос на подобную продукцию сохраняется. В частности, потенциальная емкость российского рынка глубокой переработки составляет 15-20 млн т зерна, говорит Коренев. Причем это без учета рынка биоэтанола, который способен осваивать еще до 50-80 млн т зерна в год. Среднегодовой спрос на глютен может составлять 100-200 тыс. т. До кризиса российский рынок глубокой переработки сельхозпродукции рос в среднем на 10% в год (правда, в последние годы темпы заметно снизились). Мировой же спрос составляет более 3 млн т, или порядка $7 млрд в денежном выражении. Темпы роста в мире составляют около 6% в год, говорит Корнев. Тем не менее, значительную часть того же пектина России приходится импортировать из-за рубежа, в частности, из Франции и Германии.«Очевидно, что сейчас, в период пандемии и вызванных ей кризисных явлений в экономике строительство новых крупных предприятий по глубокой переработке сельхозпродукции является в какой-то мере достаточно смелым шагом», — прокомментировал «» Коренев. Однако, добавляет он, как известно, кризис — это всегда «окно возможностей» для наиболее сильных компаний. Так что не исключено, что «Пинэко» выбрала пусть и непростое, но в какой-то мере удачное время для инвестирования в завод по переработке гороха. Ведь заявленный перечень конечной продукции впечатляет и почти наверняка будет востребован конечным потребителем, заключил он.

Ранее президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олег Радин говорил, что заявлена очень большая мощность — 260 тыс. т гороха в год: это равносильно компаниям, которые перерабатывают порядка 250 тыс. т пшеницы или кукурузы. По его словам, по мальтодекстрину в ближайшем будущем потребность внутреннего рынка будет закрыта полностью в связи с работой уже действующих предприятий. Гороховый протеин — продукт интересный и новый для России, но на рынке уже есть две небольшие компании, и с ними придется конкурировать.



Радин отмечал, что в целом проект «Пинэко» перспективный. Заявленный объем производства говорит о том, что в большей степени по ряду продуктов внутренний рынок будет закрыт и нужно будет думать о выходе на экспорт, но придется бороться с конкурентами из других стран. Кроме того, по словам старшего менеджера группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максима Никиточкина, компании нужно будет озаботиться обеспечением сырьем, заниматься маркетингом, также возможны технологические трудности — в России пока не реализовано ни одного подобного проекта, а банки будут очень скрупулезно изучать обосновывающие материалы.



В создание проекта инвестирует подмосковная научно-производственная компания «Экология». Она была основана в 1998 году. С 2001 года НПК «Экология» осуществляет весь комплекс инжиниринговых услуг по созданию и модернизации биотехнологических производств — от проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ до выполнения функций генерального подрядчика со сдачей заказчику завода «под ключ», говорится на сайте компании.

