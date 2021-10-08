Nestle представила растительные аналоги яиц и креветок

Nestle и в прошлые годы показывала значительный интерес к альтернативам, расширяя свою линейку продуктов растительным «мясом» и альтернативами молочным продуктам М. Стулов

Компания Nestle выпустила растительные аналоги яиц и креветок, пишет Bloomberg. По заявлению компании, веганские версии этих продуктов можно использовать в приготовлении блюд так же, как и оригинальные креветки и яйца. Они будут продаваться в ограниченном количестве магазинов на нескольких европейских рынках под брендом Garden Gourmet.



Заменитель яиц от Nestle содержит соевый белок и жирные кислоты омега-3, а креветки произведены из морских водорослей, гороха и редкого растения, которое встречается в Азии, пишет Bloomberg, отметив, что Nestle, отстававшая от конкурентов, удвоила усилия по расширению линейки растительных продуктов. Крупнейшая в мире продовольственная компания рассчитывает на обширную дистрибьюторскую сеть, чтобы доставлять продукты потребителям через супермаркеты по всему миру. CEO Nestle Марк Шнайдер сказал, что амбиции компании состоят в том, чтобы растительный белок «заменил бы любой животный белок».



Он назвал растительные заменители тенденцией на долгие годы, а не на квартал или год. Пищевая промышленность, возглавляемая такими транснациональными корпорациями, как Nestle и PepsiCo, в последние годы столкнулась с растущим давлением со стороны потребителей и правительств из-за производства нездоровых продуктов на фоне распространения ожирения и диабета.



Nestle уже отказалась от кондитерского подразделения в США и создала там совместное предприятие по производству мороженого. Общий объем продаж продуктов питания на растительной основе Nestle в 2020 году составил около $753 млн, а объем продаж заменителей молочных продуктов — $108 млн. Текущий портфель компании включает альтернативы мясу, морепродуктам и молочным продуктам, включая мороженое и веганские кондитерские изделия.



Управляющий партнер фонда Fuel for Growth Андрей Зюзин сказал «Агроинвестору», что крупные компании всегда осторожно подходят к выпуску новых продуктов на рынок, так как в мире есть очень много примеров отрицательного отношения потребителей, когда спешка может существенно навредить бренду. «Решение о выходе на рынок альтернативных продуктов питания компания приняла давно, когда анонсировала запуск растительных бургеров под брендом Awesome, а недавно подтвердила свою приверженность курсу запуском растительной линии аналогов молочных продуктов на основе гороха под брендом Wunda», — сказал он. Поэтому, по словам Зюзина, тестирование растительных заменителей яиц и морепродуктов — логичный шаг в развитии ассортимента. «Оба направления сравнительно давно и успешно развиваются многими компаниями-стартапами на мировом рынке. Может оказаться, что разработки Nestle — результат кооперации со стартапами», — считает Зюзин.



Координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов сказал «Агроинвестору», что с прошлого года начался значительный рост интереса к альтернативам рыбе. Если в 2019 году, согласно данным Good Food Institute, сумма инвестиций в эту область составила $21 млн, то в 2020-м — уже $90 млн. А за первую половину 2021 года в альтернативы рыбе вложили $116 млн. По его мнению, учитывая, что яйца — один из самых аллергенных продуктов, альтернативы этому продукту также имеют большой потенциал.



«Nestle и в прошлые годы показывала значительный интерес к альтернативам, расширяя свою линейку продуктов растительным «мясом» и альтернативами молочным продуктам. Причем компания не ограничивается только растительными альтернативами, — говорит Иванов. — В июле 2021 года Nestle начала сотрудничество с израильским стартапом по производству культивируемого мяса Future Meat Technologies». Результатом сотрудничества, по мнению Иванова, может стать появление гибридных продуктов, сочетающих все лучшее как из растительных ингредиентов, так и из животных, но полученных путем культивирования клеток, а не в результате промышленного животноводства.



В России, по словам Иванова, также наблюдается зарождающийся интерес к новым типам альтернатив. «Например, в Greenwise в данный момент разрабатывают как растительные альтернативы рыбе, так и яйцам — в такой же жидкой форме, как у Nestle и лидера рынка Just Egg, — говорит он. — Также компания Agama расширила свою линейку растительными альтернативами рыбе. И если раньше альтернативы рыбе в России в основном представляли из себя тофу в водорослях нори, то упомянутые компании работают над созданием растительной рыбы «2.0», которая по вкусу и другим характеристикам стремится не уступать рыбе».

