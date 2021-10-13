ЕЭК: у растительных альтернатив большой экспортный потенциал

Растительные альтернативы в перспективе займут свое место в персонализированном питании Nemoloko

Рост численности населения планеты, развитие технологий, новые вызовы, связанные с изменением климата, а также тренд на здоровый образ жизни и ответственное потребление будут способствовать росту потребления растительных аналогов животноводческой продукции. У России есть большой потенциал как развития их производства для внутреннего рынка, так и для экспорта. К такому выводу пришли участники круглого стола «Будущее альтернативной растительной продукции на евразийском пространстве», организованного Евразийской экономической комиссией.



Чтобы не отстать от других стран, уже сейчас необходимо разрабатывать соответствующие стандарты производства и меры поддержки инвестиций в сектор альтернатив, отметила заместитель директора Центра научно-технологического прогнозирования института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Ядвига Радомирова. В развитых странах потребление животного белка снижается, и этот тренд будет усиливаться, сказала она, добавив, что нельзя исключать, что и в России в перспективе животноводческая продукция будет облагаться дополнительным налогом.



Растительные аналоги мяса и молока — одна из точек, куда можно инвестировать, эта продукция в перспективе займет свое место в персонализированном питании, считает заместитель директора Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН Алина Осьмакова. При этом она обратила внимание, что питание — консервативная сфера, и людям проще перейти, например, на альтернативное топливо для автомобиля, чем изменить свои пищевые привычки. Однако помочь этому может диалог с потребителями и популяризация растительной продукции, добавила она.



Рынок альтернатив и растительных источников белка — один из важнейших, «вытягивающих» наш АПК, считает ректор Московского государственного университета пищевых производств Михаил Балыхин. По его мнению, растительный белок должен быть основной экспортной модели. «Рынок растительных продуктов к 2027 году будет составлять более $75 млрд, сейчас — $25 млрд. <…> Если мы изначально не возглавили это направление, то по крайней мере не должны быть в хвосте», — подчеркнул он.



Тем не менее, рост производства альтернативной продукции не подразумевает замены традиционного сельского хозяйства, обратил внимание член коллегии (министр) по промышленности и АПК ЕЭК Артак Камалян. «Но, поскольку все руководители ЕАЭС постоянно говорят о необходимости наращивания экспортного потенциала, это одно из направлений, где мы можем добиться определенных успехов. И у нас есть для этого прекрасные возможности: климатические условия, водные ресурсы, человеческий капитал, технологии», — сказал он.



На рынке есть место большому количеству разных продуктов — как традиционных, так и альтернативных. В развитых странах, в частности Европы, где высокий уровень потребления молочной и мясной продукции, спрос на растительные аналоги растет, поскольку люди хотят разнообразить рацион. При этом в Юго-Восточной Азии или Африке, где и так традиционно потребляется много растительной продукции, увеличение потребления животных белков — такая же перспектива, считает гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Россия вполне может диверсифицировать портфель продукции для экспорта за счет растительных альтернатив, согласен он, при этом важно, чтобы страны ЕАЭС не конкурировали друг с другом, а пытались вместе выходить на рынки дальнего зарубежья с такой продукцией. При этом он обратил внимание на необходимость согласования и регулирования стандартов и терминологии в этом сегменте рынка. «Это основа того, чтобы успешно развивался и рынок альтернатив, и традиционной продукции», — уверен он.

