«Полонис групп» планирует построить кролиководческую ферму за 2 млрд рублей

В прошлом году в России произвели около 10 тысяч тонн мяса кролика «Полонис групп»

Воронежская «Полонис групп», ранее отказавшаяся от проекта строительства комплекса по выращиванию шампиньонов, теперь планирует построить в кролиководческую ферму, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники во власти региона. Согласно планам компании, инвестиции в проект составят около 2 млрд руб. Срок окупаемости проекта оценивается в восемь лет.



В марте источники «Коммерсанта» сообщали, что в первую очередь проекта может быть инвестировано свыше 570 млн руб., во вторую — более 610 млн руб., в третью — почти 740 млн руб. Первую очередь мощностью 370 т в год предполагалось возвести к 2024 году, вторую — к 2025-му, третью — к 2027-му. Ранее компания испытывала сложности с получением кредитных средств в Сбербанке. Кредит был одобрен только в сентябре.



Объем производства предприятия составит 1,3 тыс. т мяса и субпродуктов в год. Такие показатели должны вывести Воронежскую область на второе место в России по производству мяса кролика после Смоленской области (1,9 тыс. т). Производство мяса кролика в России в 2022 году выросло на 4% и составило 10 тыс. т, ранее сообщал Минсельхоз. Регионами-лидерами по производству крольчатины в России являются Московская, Смоленская, Оренбургская, Брянская, Липецкая, Костромская, Волгоградская и Ленинградская области, а также Краснодарский край.



Президент Национального союза кролиководов Алексей Емельянов сказал «Агроинвестору», что у нового проекта хорошие перспективы. По его словам, спрос на мясо кролика сейчас есть, но он ограничен тем, что потребители мало знают о приготовлении такого мяса. «Здесь нужна работа именно в этом направлении, чтобы донести до потребителей информацию о полезных качествах и свойствах кроличьего мяса. Я думаю, что развитие этого сегмента кроется в том, чтобы развивать глубокую переработку, продавать полуфабрикаты», — рассуждает он.



По его словам, с момента начала финансирования до выхода первой продукции пройдет около года. «Это крупный проект, и, наверное, за последнее время единственный, который начали реализовывать», — отметил Емельянов. Мясо кролика достаточно дорогое по сравнению с другими видами, в то же время это продукт не для массового потребления, поэтому спрос на него есть, продолжает глава союза. Рынок мяса кролика в России достаточно небольшой, значительного прогресса сейчас не наблюдается. «Но я уверен, что с появлением новых проектов можно надеяться и на увеличение самого рынка сбыта», — добавил Емельянов.



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