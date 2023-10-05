«Агроэко» вложит 5 млрд рублей в строительство молочной фермы

Сейчас у «Агроэко» есть молочно-товарная ферма на 720 фуражных коров Е. Разумный

«Агроэко» планирует построить молочно-товарный комплекс стоимостью 5 млрд руб. в Воронежской области. Он будет рассчитан на 3,6 тыс. фуражных коров, плановый объем производства оценивается в 32 тыс. т молока в год. Предполагается, что на комплексе будет работать более 100 человек. Реализация проекта запланирована к 2026 году, говорится в сообщении компании.



«Агроэко» уже имеет успешный опыт работы в молочном животноводстве, строительство нового масштабного комплекса является шагом к диверсификации бизнеса, отметил председатель совета директоров компании Владимир Маслов. Сейчас у «Агроэко» есть молочно-товарная ферма на 720 фуражных коров. После ее приобретения в 2018 году там была проведена модернизация и обновлено поголовье. Мощность фермы составляет 19 т молока в сутки. В 2023 году ферма получила статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. В 2022 году производство молока в «Агроэко» составило 5,8 тыс. т, в 2023 году компания планировала увеличить валовый надой до 6,2 тыс. т.



По данным «Союзмолоко», производство товарного молока в прошлом году выросло на 700 тыс. т до 24,5 млн т. Увеличению объемов способствовали комплексная господдержка и совершенствование производственного процесса — модернизация действующих и открытие новых высокотехнологичных предприятий. Так, по информации Минсельхоза, в 2022 году в России появилось более 200 новых и модернизированных ферм.



Директор Молочного союза России Людмила Маницкая ранее говорила «Агроинвестору», что сейчас и в ближайшем будущем увеличение объемов производства сырого молока будет обеспечено, прежде всего, повышением надоев от одной коровы, а не ростом дойного стада. Она также подчеркивала, что главной тенденцией последних лет является стабильное увеличение продуктивности коров. Эксперт организации «Институт молока» Александр Герман соглашался с этим мнением, отмечая, что рост производительности коров является основным трендом в молочном животноводстве. По данным аналитического центра Milknews, надои молока на одну корову в сельхозорганизациях (кроме МСП) в январе-июле 2023 года выросли в среднем на 5,9%, достигнув уровня в 5072 кг.



Однако в 2023 году молочная отрасль столкнулась с резким падением цен на сырое молоко, которое началось весной и продолжалось в течение всего летнего периода. Средняя стоимость сырого молока в июле составила около 29,2 руб./кг, что было ниже, чем в предыдущем году, и на 11,6% меньше, чем в июне. В сравнении с январем цены упали на 16%. Эксперты связывают это с ростом производства товарного молока и ограниченным спросом на молочную продукцию. Для повышения привлекательности отрасли эксперты рекомендуют развитие переработки и экспорта молочной продукции.



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